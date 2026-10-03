Cum va fi vremea în săptămâna 5–12 octombrie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru această perioadă

Cum va fi vremea în săptămâna 5–12 octombrie

Pentru perioada 5–12 octombrie, ANM estimează că temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a României.

Abaterile pozitive vor fi mai pronunțate în regiunile vestice, ceea ce înseamnă că aici vremea va fi mai caldă decât ar fi obișnuit la începutul celei de-a doua luni de toamnă.

Prognoza nu oferă temperaturi maxime și minime exacte pentru fiecare localitate, fiind vorba despre o estimare pe termen mediu care compară mediile săptămânale cu valorile climatologice normale.

Prin urmare, temperaturile concrete de la o zi la alta vor putea fi stabilite cu mai multă precizie prin prognozele pe termen scurt.

Ploile vor fi puține în toată țara

Veștile sunt clare și în privința precipitațiilor. Pentru săptămâna 5–12 octombrie, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar în toate regiunile țării.

Asta înseamnă că, raportat la cantitățile normale pentru această perioadă, în România este așteptată mai puțină ploaie.

Combinația dintre temperaturile peste normal și precipitațiile deficitare va face ca începutul săptămânii viitoare să păstreze în multe regiuni mai degrabă caracteristicile unei toamne blânde.