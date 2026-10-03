Cum va fi vremea în săptămâna 5–12 octombrie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru această perioadă
România intră într-o perioadă mai caldă decât ar fi normal pentru începutul lunii octombrie. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, iar estimările pentru intervalul 5–12 octombrie indică temperaturi peste mediile climatologice în cea mai mare parte a țării.
Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în vestul României. În același timp, ploile vor fi puține în toate regiunile, potrivit celei mai recente prognoze publicate de meteorologi.
Cum va fi vremea în săptămâna 5–12 octombrie
Pentru perioada 5–12 octombrie, ANM estimează că temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a României.
Abaterile pozitive vor fi mai pronunțate în regiunile vestice, ceea ce înseamnă că aici vremea va fi mai caldă decât ar fi obișnuit la începutul celei de-a doua luni de toamnă.
Prognoza nu oferă temperaturi maxime și minime exacte pentru fiecare localitate, fiind vorba despre o estimare pe termen mediu care compară mediile săptămânale cu valorile climatologice normale.
Prin urmare, temperaturile concrete de la o zi la alta vor putea fi stabilite cu mai multă precizie prin prognozele pe termen scurt.
Ploile vor fi puține în toată țara
Veștile sunt clare și în privința precipitațiilor. Pentru săptămâna 5–12 octombrie, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar în toate regiunile țării.
Asta înseamnă că, raportat la cantitățile normale pentru această perioadă, în România este așteptată mai puțină ploaie.
Combinația dintre temperaturile peste normal și precipitațiile deficitare va face ca începutul săptămânii viitoare să păstreze în multe regiuni mai degrabă caracteristicile unei toamne blânde.
Estimările sunt realizate pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată – ECMWF și urmăresc abaterile temperaturilor și precipitațiilor față de mediile climatologice ale perioadei 2006–2025.
Vremea va rămâne mai caldă și după 12 octombrie
Tendința nu se oprește la finalul săptămânii viitoare. Pentru intervalul 12–19 octombrie, ANM estimează temperaturi medii mai ridicate decât cele normale în toate regiunile României.
De această dată, cele mai importante abateri pozitive sunt așteptate în sud-vestul țării.
În ceea ce privește precipitațiile, situația se schimbă ușor. Cantitățile de ploaie ar urma să fie peste normal în regiunile sudice și nord-vestice, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de cele obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie.
Octombrie ar putea rămâne mai cald decât în mod obișnuit
Și pentru săptămâna 19–26 octombrie meteorologii estimează temperaturi peste cele normale în întreaga țară. Cele mai mari diferențe față de mediile perioadei sunt prognozate în jumătatea vestică a României.
Ploile vor reveni, în general, la cantități apropiate de cele normale, cu un ușor deficit în vest și nord-vest.
Ultima săptămână analizată de meteorologi, 26 octombrie–2 noiembrie, păstrează aceeași tendință. Temperaturile medii ar urma să fie ușor mai ridicate decât valorile obișnuite în toate regiunile.
În sud-est sunt prognozate precipitații ușor peste normal, în timp ce în restul țării cantitățile de ploaie ar urma să fie apropiate de mediile climatologice.
Astfel, cea mai recentă estimare ANM indică o lună octombrie dominată de temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, iar săptămâna 5–12 octombrie va marca începutul acestei tendințe în cea mai mare parte a țării.
Meteorologii atrag însă atenția că prognoza pe patru săptămâni descrie tendințele generale și nu poate anticipa fenomenele extreme cu durată scurtă. Pentru furtuni, ploi torențiale sau alte schimbări rapide ale vremii trebuie urmărite prognozele și avertizările emise pe termen scurt.