Alertă meteo în România. Vânt puternic până miercuri, iar șapte județe intră sub Cod galben
Vremea devine agitată în mai multe regiuni ale României la final de septembrie. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului pentru șapte județe, valabilă luni, 28 septembrie. În același timp, o informare meteorologică vizează o suprafață mult mai mare a țării și rămâne în vigoare până miercuri seara, 30 septembrie.
În zonele aflate sub Cod galben, rafalele pot ajunge la 70 km/h, în timp ce la munte vântul va avea intensificări și în afara intervalului avertizării.
Cod galben de vânt în șapte județe
Atenționarea Cod galben emisă de meteorologi este valabilă luni, 28 septembrie, între orele 10:00 și 20:00.
Sunt vizate șapte județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea:
- Vrancea;
- Galați;
- Buzău;
- Brăila;
- Ialomița;
- Tulcea;
- Constanța.
În aceste zone, vântul va avea intensificări temporare, iar vitezele vor ajunge la 50-70 km/h, potrivit prognozei ANM.
Atenționarea este valabilă pentru intervalul menționat, ceea ce înseamnă că cele șapte județe nu se află sub Cod galben până miercuri. Până atunci rămâne însă în vigoare o informare meteorologică mai extinsă privind intensificările vântului.
Vânt puternic până miercuri seara
Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 27 septembrie, ora 10:00 – 30 septembrie, ora 20:00.
În jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei vor exista perioade în care vântul va sufla cu viteze, în general, de 45-55 km/h.
Condițiile vor fi mai dificile în zona Carpaților de Curbură. Aici, rafalele pot ajunge la 55-75 km/h, potrivit meteorologilor.
Intensificări temporare ale vântului sunt prognozate și pentru alte regiuni, astfel că schimbarea vremii va putea fi resimțită pe o arie mai mare decât cea acoperită de Codul galben.
Cum va fi vremea la începutul săptămânii
Pe lângă vânt, începutul ultimei săptămâni din septembrie aduce și variații ale temperaturilor. În estul și sud-estul țării, vântul va accentua senzația de răcoare, în special dimineața și seara.
Datele ANM de duminică arătau deja temperaturi destul de scăzute la primele ore ale zilei în mai multe regiuni. La ora 09:00, de exemplu, se înregistrau 8 grade la Alba Iulia, 9,3 grade la Bacău și 10,2 grade la Adjud. Până după-amiază, temperaturile au crescut semnificativ în multe zone.
Schimbarea mai evidentă este așteptată odată cu începutul lunii octombrie, când temperaturile vor scădea în special în sudul și estul țării.
La ce trebuie să fii atent când vântul bate cu putere
Rafalele de 50-70 km/h pot crea probleme mai ales în zonele cu copaci, panouri publicitare sau obiecte care nu sunt bine fixate. Dacă locuiești la bloc, este indicat să verifici obiectele lăsate pe balcon sau pe pervaz înainte de intensificarea vântului.
Ghivecele, mobilierul ușor de exterior, uscătoarele de rufe sau alte obiecte care pot fi deplasate de rafale ar trebui mutate într-un loc protejat.
Și șoferii trebuie să fie mai atenți. Vântul lateral poate afecta stabilitatea mașinii, în special pe drumurile deschise, poduri și viaducte. Efectul poate fi mai pronunțat în cazul vehiculelor înalte.
De asemenea, parcarea mașinii sub copaci sau în apropierea unor elemente care ar putea fi desprinse de vânt poate reprezenta un risc în perioadele cu rafale puternice.
Cât timp rămâne în vigoare alerta meteo
Cele două mesaje meteorologice au intervale diferite și nu trebuie confundate. Codul galben este valabil luni, 28 septembrie, între orele 10:00 și 20:00, pentru cele șapte județe, în timp ce informarea meteorologică privind intensificările vântului rămâne valabilă până miercuri, 30 septembrie, la ora 20:00.
Meteorologii pot actualiza avertizările în funcție de evoluția fenomenelor, astfel că persoanele care locuiesc sau călătoresc în regiunile vizate ar trebui să urmărească mesajele ANM pe parcursul următoarelor zile.