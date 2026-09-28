Alertă meteo în România. Vânt puternic până miercuri, iar șapte județe intră sub Cod galben

Intensificări temporare ale vântului sunt prognozate și pentru alte regiuni, astfel că schimbarea vremii va putea fi resimțită pe o arie mai mare decât cea acoperită de Codul galben.

Cum va fi vremea la începutul săptămânii

Pe lângă vânt, începutul ultimei săptămâni din septembrie aduce și variații ale temperaturilor. În estul și sud-estul țării, vântul va accentua senzația de răcoare, în special dimineața și seara.

Datele ANM de duminică arătau deja temperaturi destul de scăzute la primele ore ale zilei în mai multe regiuni. La ora 09:00, de exemplu, se înregistrau 8 grade la Alba Iulia, 9,3 grade la Bacău și 10,2 grade la Adjud. Până după-amiază, temperaturile au crescut semnificativ în multe zone.

Schimbarea mai evidentă este așteptată odată cu începutul lunii octombrie, când temperaturile vor scădea în special în sudul și estul țării.

La ce trebuie să fii atent când vântul bate cu putere

Rafalele de 50-70 km/h pot crea probleme mai ales în zonele cu copaci, panouri publicitare sau obiecte care nu sunt bine fixate. Dacă locuiești la bloc, este indicat să verifici obiectele lăsate pe balcon sau pe pervaz înainte de intensificarea vântului.

Ghivecele, mobilierul ușor de exterior, uscătoarele de rufe sau alte obiecte care pot fi deplasate de rafale ar trebui mutate într-un loc protejat.

Și șoferii trebuie să fie mai atenți. Vântul lateral poate afecta stabilitatea mașinii, în special pe drumurile deschise, poduri și viaducte. Efectul poate fi mai pronunțat în cazul vehiculelor înalte.