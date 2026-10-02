Hubble a ajuns la 200.000 de orbite în jurul Pământului și urmărește o supernovă care „reapare” datorită gravitației
Telescopul spațial Hubble a atins o bornă impresionantă pe 19 septembrie 2026, când a finalizat cea de-a 200.000-a orbită în jurul Pământului. Pentru a marca momentul, observatorul NASA a urmărit un roi gigantic de galaxii aflat la miliarde de ani-lumină distanță, în căutarea unei supernove care ar putea deveni vizibilă din nou în lunile următoare.
În cei peste 36 de ani de activitate, Hubble a parcurs mai mult de 8 miliarde de kilometri și a realizat peste 1,7 milioane de observații ale Universului. Observatorul continuă să fie folosit pentru cercetări care au legătură chiar cu obiectivul pentru care a fost numit, măsurarea expansiunii Universului și rafinarea valorii constantei lui Hubble, scrie Universe Today.
Hubble urmărește un roi de galaxii aflat la 4,65 miliarde de ani-lumină
Ținta observațiilor realizate în timpul celei de-a 200.000-a orbite a fost roiul de galaxii MACS J0417, aflat la aproximativ 4,65 miliarde de ani-lumină de Pământ, în constelația Eridanus.
Roiul are o masă atât de mare încât gravitația sa modifică traseul luminii provenite de la obiecte aflate mult mai departe. Fenomenul poartă numele de lentilă gravitațională și poate amplifica lumina unor surse îndepărtate, făcându-le mai ușor de observat.
În acest caz, astronomii sunt interesați în special de supernova Athena, identificată anul trecut de telescopul spațial James Webb. Exploziile de acest tip pot fi folosite drept „lumânări standard”, deoarece proprietățile lor permit estimarea distanțelor cosmice pe scări de sute de milioane sau chiar miliarde de ani-lumină.
Supernova Athena ar putea apărea din nou pe cer
Gravitația roiului MACS J0417 nu doar amplifică lumina, ci poate face ca aceasta să ajungă la Pământ pe trasee diferite. Drept urmare, aceeași supernovă poate fi observată în locuri diferite de pe cer și la momente diferite.
Astronomii se așteaptă ca Athena să devină din nou vizibilă între momentul actual și începutul lunii martie 2027. Hubble va monitoriza roiul de galaxii în această perioadă pentru a încerca să identifice supernova într-o altă poziție.
Fenomenul oferă o oportunitate rară pentru cercetători. Dacă momentul exact al reapariției poate fi măsurat, datele pot fi folosite pentru a determina mai precis distribuția masei din interiorul roiului de galaxii care acționează ca lentilă gravitațională.
O supernovă poate ajuta la măsurarea expansiunii Universului
Observarea repetată a Athenei poate furniza și alte informații. Prin măsurători de paralaxă ale supernovei, cercetătorii pot determina viteza cu care galaxia se îndepărtează de Pământ.
Astfel de date contribuie la rafinarea așa-numitei „scări a distanțelor cosmice”, metoda prin care astronomii stabilesc cât de departe se află obiectele din Univers. Rezultatele pot ajuta la restrângerea incertitudinilor privind constanta lui Hubble, parametrul folosit pentru descrierea vitezei de expansiune a Universului.
Faptul că observația realizată la cea de-a 200.000-a orbită are legătură cu măsurarea expansiunii cosmice este cu atât mai potrivit cu cât telescopul poartă numele astronomului Edwin Hubble, ale cărui observații au avut un rol major în înțelegerea expansiunii Universului.
Hubble și James Webb oferă împreună o imagine mai completă
Hubble continuă să aibă un rol important în cercetarea spațiului, chiar și după apariția telescopului James Webb. Cele două observatoare nu fac exact aceleași observații, ci se completează.
Hubble poate analiza obiectele în special în lumina vizibilă și ultravioletă, în timp ce James Webb este optimizat pentru observarea radiației infraroșii. În cazul supernovei Athena, datele obținute de cele două telescoape pot contribui la o imagine mai complexă asupra obiectului și a roiului de galaxii prin care lumina sa ajunge la noi.
Următorul pas important va veni odată cu intrarea în operațiuni științifice a telescopului spațial Nancy Grace Roman, programată pentru începutul lui 2027. Împreună, aceste observatoare vor extinde capacitatea astronomilor de a studia galaxii îndepărtate, supernove și fenomene produse de efectele gravitaționale.