Hubble a ajuns la 200.000 de orbite în jurul Pământului și urmărește o supernovă care „reapare” datorită gravitației

Hubble urmărește un roi de galaxii aflat la 4,65 miliarde de ani-lumină

Ținta observațiilor realizate în timpul celei de-a 200.000-a orbite a fost roiul de galaxii MACS J0417, aflat la aproximativ 4,65 miliarde de ani-lumină de Pământ, în constelația Eridanus.

Roiul are o masă atât de mare încât gravitația sa modifică traseul luminii provenite de la obiecte aflate mult mai departe. Fenomenul poartă numele de lentilă gravitațională și poate amplifica lumina unor surse îndepărtate, făcându-le mai ușor de observat.

În acest caz, astronomii sunt interesați în special de supernova Athena, identificată anul trecut de telescopul spațial James Webb. Exploziile de acest tip pot fi folosite drept „lumânări standard”, deoarece proprietățile lor permit estimarea distanțelor cosmice pe scări de sute de milioane sau chiar miliarde de ani-lumină.

Supernova Athena ar putea apărea din nou pe cer

Gravitația roiului MACS J0417 nu doar amplifică lumina, ci poate face ca aceasta să ajungă la Pământ pe trasee diferite. Drept urmare, aceeași supernovă poate fi observată în locuri diferite de pe cer și la momente diferite.

Astronomii se așteaptă ca Athena să devină din nou vizibilă între momentul actual și începutul lunii martie 2027. Hubble va monitoriza roiul de galaxii în această perioadă pentru a încerca să identifice supernova într-o altă poziție.

Fenomenul oferă o oportunitate rară pentru cercetători. Dacă momentul exact al reapariției poate fi măsurat, datele pot fi folosite pentru a determina mai precis distribuția masei din interiorul roiului de galaxii care acționează ca lentilă gravitațională.

O supernovă poate ajuta la măsurarea expansiunii Universului

Observarea repetată a Athenei poate furniza și alte informații. Prin măsurători de paralaxă ale supernovei, cercetătorii pot determina viteza cu care galaxia se îndepărtează de Pământ.