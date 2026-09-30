Astronomii au găsit cea mai rece planetă de lavă cu atmosferă. Ar putea semăna cu Pământul de la începuturile sale

O planetă de lavă care nu este atât de fierbinte pe cât ar trebui

HD 3167 b este cea mai mică lume de tip „planetă de lavă” observată până acum. Aceste planete sunt corpuri stâncoase atât de apropiate de stelele lor încât temperaturile de pe suprafață sunt suficient de ridicate pentru a topi roca.

În cazul HD 3167 b, apropierea de stea ar fi trebuit să producă temperaturi extrem de mari pe partea expusă permanent la radiație. Cercetătorii au constatat însă că temperatura este mai scăzută decât limita maximă estimată pentru o planetă aflată într-o asemenea configurație.

„Ceea ce este atât de surprinzător este că, pe măsură ce o planetă stâncoasă orbitează mai aproape de steaua sa, ar trebui să-i fie mai greu să păstreze o atmosferă”, a explicat Edwin Kite, profesor asociat de științe geofizice la University of Chicago. Apropierea de stea înseamnă expunere intensă la vânt stelar și la fotoni cu energie ridicată, factori care pot contribui la pierderea atmosferei. HD 3167 b pare să facă însă excepție.

James Webb a urmărit planeta în infraroșu

Pentru a studia această lume îndepărtată, cercetătorii au folosit telescopul spațial James Webb și instrumentul MIRI, specializat în observarea radiației infraroșii de lungime de undă medie.

Observațiile au fost realizate în timpul unui fenomen numit eclipsă secundară. Practic, cercetătorii au urmărit modificările luminii infraroșii atunci când planeta a trecut în spatele stelei sale. Diferențele observate le-au permis să estimeze temperatura planetei și să caute indicii privind existența unei atmosfere.

Rezultatele sugerează că atmosfera lui HD 3167 b joacă un rol important în distribuirea energiei primite de la stea. O parte din lumina stelară este reflectată, iar căldura este transportată către partea întunecată a planetei.

În acest fel, atmosfera ar putea împiedica partea expusă permanent la stea să atingă temperatura maximă care ar fi de așteptat în lipsa ei. Fenomenul face din HD 3167 b un caz neobișnuit în rândul planetelor de lavă.