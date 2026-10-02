Hackerii au furat datele a peste 3 milioane de persoane din sistemele Pentagonului
O breșă de securitate de amploare a expus datele personale a peste trei milioane de persoane care au sau au avut legături cu armata Statelor Unite. Atacatorii au pătruns în sistemele Defense Manpower Data Center, instituție aflată în subordinea Pentagonului. Printre informațiile compromise se află nume, date de naștere, informații de contact și numere de securitate socială, potrivit BleepingComputer.
Incidentul nu este unul recent descoperit și rezolvat imediat. Persoane neautorizate ar fi avut acces la date din octombrie 2025 până în iulie 2026. Breșa a fost posibilă prin exploatarea unei vulnerabilități din sistemele folosite pentru partajarea fișierelor.
Aproape 2,8 milioane de persoane în viață sunt afectate
Pentagonul a început să trimită notificări persoanelor afectate. Potrivit informațiilor comunicate până acum, breșa vizează peste trei milioane de înregistrări. Aproape 2,8 milioane aparțin unor persoane în viață. Alte aproximativ 294.000 sunt asociate unor persoane decedate.
Tipul exact de informații compromise diferă de la un caz la altul. În unele situații, hackerii au putut accesa numere de securitate socială, nume, date de naștere, sex, rasă, informații de contact și date legate de activitatea militară.
Astfel de informații pot deveni extrem de valoroase pentru tentative de fraudă și furt de identitate. Un alt exemplu recent a fost un atac informatic asupra magazinului online ASUS, unde informațiile de contact și istoricul comenzilor unor clienți au putut fi accesate.
Hackerii au avut acces timp de mai multe luni
Defense Manpower Data Center susține că a declanșat procedurile de răspuns la incidente imediat după identificarea vulnerabilității. Instituția spune că a luat măsuri pentru remedierea problemei și pentru consolidarea securității sistemelor sale.
Deocamdată, Pentagonul afirmă că nu există indicii că datele furate au fost folosite în mod abuziv. Persoanelor afectate le sunt oferite 12 luni de servicii gratuite de monitorizare a creditului prin compania IDX. Înscrierea în program poate fi realizată până la 19 august 2027.
Dimensiunea incidentului atrage atenția și pentru că DMDC gestionează o cantitate uriașă de informații. Centrul păstrează peste 60 de milioane de înregistrări despre militari, angajați civili, contractori, membri ai familiilor acestora, veterani și pensionari militari.
Instituțiile publice au devenit ținte constante pentru grupările de criminalitate informatică. Playtech a relatat anterior despre un atac cibernetic asupra Comisiei Europene, incident în care atacatorii au reușit să extragă date din infrastructura instituției.
Breșele de securitate pot avea efecte ani întregi
Problema nu se termină atunci când vulnerabilitatea este reparată. Odată ajunse în posesia atacatorilor, date precum numele, adresele, datele de naștere sau numerele de securitate socială nu pot fi schimbate la fel de simplu precum o parolă.
Ele pot fi folosite ulterior în atacuri de phishing, tentative de fraudă sau furt de identitate. Din acest motiv, serviciile de monitorizare a creditului sunt oferite frecvent după incidente în care au fost compromise informații sensibile.
Impactul unei breșe poate depăși și costurile tehnice ale remedierii sistemelor. Playtech a analizat anterior costul real al unei breșe de securitate, de la pierderi financiare până la probleme de reputație și scăderea încrederii în organizația afectată.
În cazul Pentagonului, investigația lasă încă întrebări importante fără răspuns. Autoritățile nu au precizat cine se află în spatele accesului neautorizat și nici dacă atacatorii urmăreau o anumită categorie de persoane. Cert este că aceștia au avut acces luni întregi la unele dintre cele mai sensibile date gestionate de sistemul de personal al Departamentului american al Apărării.