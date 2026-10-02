Hackerii au furat datele a peste 3 milioane de persoane din sistemele Pentagonului

Aproape 2,8 milioane de persoane în viață sunt afectate

Pentagonul a început să trimită notificări persoanelor afectate. Potrivit informațiilor comunicate până acum, breșa vizează peste trei milioane de înregistrări. Aproape 2,8 milioane aparțin unor persoane în viață. Alte aproximativ 294.000 sunt asociate unor persoane decedate.

Tipul exact de informații compromise diferă de la un caz la altul. În unele situații, hackerii au putut accesa numere de securitate socială, nume, date de naștere, sex, rasă, informații de contact și date legate de activitatea militară.

Astfel de informații pot deveni extrem de valoroase pentru tentative de fraudă și furt de identitate. Un alt exemplu recent a fost un atac informatic asupra magazinului online ASUS, unde informațiile de contact și istoricul comenzilor unor clienți au putut fi accesate.

Hackerii au avut acces timp de mai multe luni

Defense Manpower Data Center susține că a declanșat procedurile de răspuns la incidente imediat după identificarea vulnerabilității. Instituția spune că a luat măsuri pentru remedierea problemei și pentru consolidarea securității sistemelor sale.

Deocamdată, Pentagonul afirmă că nu există indicii că datele furate au fost folosite în mod abuziv. Persoanelor afectate le sunt oferite 12 luni de servicii gratuite de monitorizare a creditului prin compania IDX. Înscrierea în program poate fi realizată până la 19 august 2027.

Dimensiunea incidentului atrage atenția și pentru că DMDC gestionează o cantitate uriașă de informații. Centrul păstrează peste 60 de milioane de înregistrări despre militari, angajați civili, contractori, membri ai familiilor acestora, veterani și pensionari militari.

Instituțiile publice au devenit ținte constante pentru grupările de criminalitate informatică. Playtech a relatat anterior despre un atac cibernetic asupra Comisiei Europene, incident în care atacatorii au reușit să extragă date din infrastructura instituției.