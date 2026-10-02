De unde poți lua extrasul de carte funciară dacă MyEterra nu funcționează. Singurul mod de a obține acum documentul
Românii care au nevoie de documente cadastrale trebuie să țină cont de o limitare importantă: platforma MyEterra nu este în prezent funcțională și accesibilă publicului larg. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a făcut această precizare după ce au apărut informații potrivit cărora proprietarii și-ar putea obține deja online extrasele de carte funciară pentru informare sau extrasele din planul cadastral.
De unde se obține acum extrasul de carte funciară
Potrivit ANCPI, informațiile conform cărora documentele ar putea fi solicitate în acest moment prin MyEterra nu corespund situației actuale.
Pentru proprietari, acest lucru înseamnă că documentele menționate de instituție trebuie obținute, deocamdată, de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.
Este vorba despre extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele din planul cadastral. Prin urmare, o persoană care are nevoie de unul dintre aceste documente nu trebuie să aștepte activarea MyEterra, mai ales dacă actul îi este necesar pentru o procedură care trebuie rezolvată rapid, ci trebuie să se adreseze oficiului de cadastru.
De ce nu funcționează MyEterra
ANCPI explică faptul că MyEterra se află în etapa testărilor de securitate și performanță. Verificările sunt necesare pentru ca platforma să poată funcționa în condiții de siguranță și pentru protejarea datelor utilizatorilor.
Instituția nu a comunicat deocamdată o dată exactă de la care serviciul va deveni operațional pentru publicul larg.
ANCPI spune că va anunța prin canalele sale oficiale momentul în care MyEterra va putea fi utilizată, precum și serviciile care vor deveni disponibile online.
Ce pot face proprietarii până atunci
Cei care au nevoie de documente trebuie, în primul rând, să nu pornească de la premisa că solicitarea poate fi făcută deja prin MyEterra. În cazul documentelor indicate de ANCPI, soluția disponibilă în prezent rămâne deplasarea la ghișeu.
Situația poate crea neplăceri în special celor care au nevoie de acte pentru operațiuni imobiliare sau alte proceduri în care trebuie prezentate informații cadastrale și se bazau pe posibilitatea de a rezolva solicitarea integral online.
De asemenea, proprietarii ar trebui să urmărească informațiile publicate direct de ANCPI și să verifice situația serviciilor înainte de a încerca să depună o cerere online. Instituția atrage atenția că va comunica oficial redeschiderea platformei.
Ce se va întâmpla cu ePay
MyEterra a fost concepută drept platforma digitală destinată proprietarilor, astfel încât aceștia să poată obține documente de cadastru și publicitate imobiliară fără deplasarea la ghișeu.
Odată ce va deveni operațională, noua platformă ar urma să preia și funcționalitățile ePay. Cu alte cuvinte, serviciile disponibile în prezent prin ePay ar urma să fie accesibile ulterior din MyEterra.
Până la anunțul oficial al ANCPI, însă, proprietarii nu trebuie să considere că MyEterra reprezintă o alternativă funcțională pentru obținerea documentelor menționate.
Problemele vin după blocajul sistemelor din vară
Situația trebuie privită și în contextul problemelor informatice cu care ANCPI s-a confruntat în această vară. În august, instituția a anunțat reluarea sistemului integrat e-Terra, după o perioadă în care acesta nu fusese disponibil.
Revenirea s-a făcut etapizat, pe fondul unui volum foarte mare de solicitări acumulate. Numai în perioada 11-19 august, la nivelul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară au fost înregistrate 329.476 de cereri, dintre care 279.242 fuseseră soluționate.
Redeschiderea e-Terra nu a însemnat însă automat și revenirea tuturor serviciilor destinate publicului.
Când va putea fi folosită din nou MyEterra
Deocamdată nu există o dată exactă. Platforma rămâne în etapa testelor de securitate și performanță, iar funcționarea sa pentru public va fi anunțată de ANCPI.
Pentru proprietarii care au nevoie acum de extras de carte funciară pentru informare sau de extras din planul cadastral, informația esențială este, așadar, simplă: MyEterra nu poate fi folosită în prezent pentru aceste solicitări, iar documentele indicate de ANCPI trebuie obținute de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.