De unde poți lua extrasul de carte funciară dacă MyEterra nu funcționează. Singurul mod de a obține acum documentul

Pentru proprietari, acest lucru înseamnă că documentele menționate de instituție trebuie obținute, deocamdată, de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Este vorba despre extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele din planul cadastral. Prin urmare, o persoană care are nevoie de unul dintre aceste documente nu trebuie să aștepte activarea MyEterra, mai ales dacă actul îi este necesar pentru o procedură care trebuie rezolvată rapid, ci trebuie să se adreseze oficiului de cadastru.

De ce nu funcționează MyEterra

ANCPI explică faptul că MyEterra se află în etapa testărilor de securitate și performanță. Verificările sunt necesare pentru ca platforma să poată funcționa în condiții de siguranță și pentru protejarea datelor utilizatorilor.

Instituția nu a comunicat deocamdată o dată exactă de la care serviciul va deveni operațional pentru publicul larg.

ANCPI spune că va anunța prin canalele sale oficiale momentul în care MyEterra va putea fi utilizată, precum și serviciile care vor deveni disponibile online.

Ce pot face proprietarii până atunci

Cei care au nevoie de documente trebuie, în primul rând, să nu pornească de la premisa că solicitarea poate fi făcută deja prin MyEterra. În cazul documentelor indicate de ANCPI, soluția disponibilă în prezent rămâne deplasarea la ghișeu.

Situația poate crea neplăceri în special celor care au nevoie de acte pentru operațiuni imobiliare sau alte proceduri în care trebuie prezentate informații cadastrale și se bazau pe posibilitatea de a rezolva solicitarea integral online.