Armata SUA testează robotul umanoid Alex pentru misiuni periculoase. Poate intra în clădiri înaintea soldaților

Alex este construit pentru zone în care oamenii sunt expuși unui risc ridicat

Alex are aproximativ 1,79 metri înălțime și cântărește 85 de kilograme cu bateria instalată. Robotul poate atinge o viteză de peste 1,5 metri pe secundă și are o autonomie declarată de peste două ore. De asemenea, poate transporta continuu o sarcină de peste 15 kilograme.

Robotul folosește actuatoare proiectate să reziste la impact și are protecție balistică. Controlul este hibrid. Unele acțiuni pot fi realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, dar sistemul poate rămâne sub controlul unui operator uman. Armata americană nu îl prezintă, în acest moment, drept un soldat autonom care decide singur să folosească forța.

IHMC îl dezvoltă pentru operațiuni în medii urbane, zone afectate de dezastre și alte spații în care trimiterea unei persoane poate fi periculoasă. Obiectivul este ca robotul să poată ajunge la o clădire, să deschidă o ușă și să inspecteze interiorul înainte ca un militar sau un salvator să intre.

Direcția nu este complet nouă. Playtech a scris deja despre roboții umanoizi testați pentru misiuni militare, într-un moment în care armatele încearcă să mute tot mai multe dintre sarcinile riscante către sisteme controlate de la distanță sau autonome.

Armata SUA caută mai mult decât un singur robot

Alex este doar una dintre cele cinci tehnologii alese prin xTechHumanoid. ACES Group dezvoltă un sistem modular de stocare a energiei pentru roboți. Hydroplane lucrează la o sursă compactă de energie care ar putea permite funcționarea pe perioade mai lungi în teren.

RAS Labs dezvoltă senzori tactili montați pe degete. Aceștia ar trebui să permită roboților să detecteze forța exercitată asupra unui obiect, forma acestuia și momentul în care începe să alunece. Velocity Explorations lucrează la software care transformă comenzile militare în acțiuni concrete executate de robot.

Autonomia energetică rămâne una dintre cele mai mari probleme. Un robot umanoid poate avea suficientă putere pentru mers, ridicarea obiectelor și utilizarea senzorilor, dar toate aceste operațiuni consumă rapid bateria. Armata vrea să afle câtă energie ar necesita sistemele în condiții reale și cum pot fi menținute operaționale în teren pentru perioade mai lungi.