Armata SUA testează robotul umanoid Alex pentru misiuni periculoase. Poate intra în clădiri înaintea soldaților
Armata Statelor Unite a selectat robotul umanoid Alex printre câștigătorii competiției xTechHumanoid, un program prin care Pentagonul caută tehnologii robotice ce ar putea reduce expunerea militarilor la misiuni periculoase. Robotul dezvoltat de Florida Institute for Human and Machine Cognition, IHMC, combină inteligența artificială cu controlul uman și dispune inclusiv de protecție balistică, potrivit anunțului oficial al Armatei SUA.
Competiția a atras 103 propuneri. Zece echipe au ajuns în finală, iar nouă și-au demonstrat tehnologiile în fața experților militari, la Marine Corps Base Quantico. În final, Armata SUA a ales cinci câștigători. Alex este singurul sistem umanoid complet din această selecție, ceilalți participanți dezvoltând componente precum surse de energie, senzori tactili și software de control.
Alex este construit pentru zone în care oamenii sunt expuși unui risc ridicat
Alex are aproximativ 1,79 metri înălțime și cântărește 85 de kilograme cu bateria instalată. Robotul poate atinge o viteză de peste 1,5 metri pe secundă și are o autonomie declarată de peste două ore. De asemenea, poate transporta continuu o sarcină de peste 15 kilograme.
Robotul folosește actuatoare proiectate să reziste la impact și are protecție balistică. Controlul este hibrid. Unele acțiuni pot fi realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, dar sistemul poate rămâne sub controlul unui operator uman. Armata americană nu îl prezintă, în acest moment, drept un soldat autonom care decide singur să folosească forța.
IHMC îl dezvoltă pentru operațiuni în medii urbane, zone afectate de dezastre și alte spații în care trimiterea unei persoane poate fi periculoasă. Obiectivul este ca robotul să poată ajunge la o clădire, să deschidă o ușă și să inspecteze interiorul înainte ca un militar sau un salvator să intre.
Direcția nu este complet nouă. Playtech a scris deja despre roboții umanoizi testați pentru misiuni militare, într-un moment în care armatele încearcă să mute tot mai multe dintre sarcinile riscante către sisteme controlate de la distanță sau autonome.
Armata SUA caută mai mult decât un singur robot
Alex este doar una dintre cele cinci tehnologii alese prin xTechHumanoid. ACES Group dezvoltă un sistem modular de stocare a energiei pentru roboți. Hydroplane lucrează la o sursă compactă de energie care ar putea permite funcționarea pe perioade mai lungi în teren.
RAS Labs dezvoltă senzori tactili montați pe degete. Aceștia ar trebui să permită roboților să detecteze forța exercitată asupra unui obiect, forma acestuia și momentul în care începe să alunece. Velocity Explorations lucrează la software care transformă comenzile militare în acțiuni concrete executate de robot.
Autonomia energetică rămâne una dintre cele mai mari probleme. Un robot umanoid poate avea suficientă putere pentru mers, ridicarea obiectelor și utilizarea senzorilor, dar toate aceste operațiuni consumă rapid bateria. Armata vrea să afle câtă energie ar necesita sistemele în condiții reale și cum pot fi menținute operaționale în teren pentru perioade mai lungi.
Pentagonul investește deja în mai multe direcții similare. Playtech a relatat recent despre roboții militari care ar putea prelua misiuni de la soldați, într-o strategie mai largă prin care tehnologia ar urma să reducă numărul oamenilor trimiși direct în zone cu risc ridicat.
Roboții sunt deja folosiți în războaie pentru misiuni periculoase
Roboții nu mai sunt doar prototipuri demonstrate în laboratoare. În Ucraina, sisteme terestre sunt deja utilizate pentru transport, recunoaștere, deminare și evacuarea răniților. Unele platforme au fost folosite inclusiv pentru misiuni în apropierea sau în spatele pozițiilor inamice.
Playtech a prezentat recent modul în care roboții au ajuns în prima linie în Ucraina, unde sistemele fără echipaj sunt folosite tocmai pentru a limita expunerea militarilor la mine, foc inamic și alte pericole.
Pentru Alex, drumul până la o utilizare militară pe scară largă este însă încă lung. Selecția în competiția xTechHumanoid nu înseamnă că robotul este gata să fie trimis pe câmpul de luptă. Armata SUA folosește programul pentru a evalua maturitatea tehnologiilor și pentru a identifica problemele care trebuie rezolvate înainte ca astfel de sisteme să poată deveni echipamente operaționale.
Direcția este însă clară. Armata americană explorează un viitor în care roboții umanoizi pot intra primii în clădiri, pot inspecta zone periculoase, pot transporta echipamente și pot executa sarcini fizice în locul militarilor. Alex este unul dintre prototipurile prin care această idee începe să fie testată în afara laboratorului.