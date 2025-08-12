REVIEW HUAWEI MatePad 11.5 (2025) PaperMatte – instrumentul perfect de productivitate și eficiență care îți lipsea din arsenal, la un preț corect

În contextul telefoanelor cu ecrane din ce în ce mai generoase, ai fi tentat să crezi că nu mai ai loc și pentru o tabletă în ghiozdan sau scenariile în care îți face viața mai ușoară nu sunt la fel de numeroase. HUAWEI MatePad 11.5 (2025) îți demonstrează contrariul cu un pachet complet de productivitate, eficiență în deplasare, dar și streaming cu autonomie de invidiat. Practic, îți pune la dispoziție o experiență foarte apropiată de cea a unui PC, dar cu avantajul suplimentar al unui stylus pentru manifestări creative de orice fel sau, de ce nu, pentru luat notițe.

Am folosit HUAWEI MatePad 11.5 (2025) timp de aproximativ o săptămână și, pentru majoritatea utilizatorilor, are mari șanse să fie tableta perfectă în majoritatea scenariilor. Se vede foarte bine în soare puternic datorită panoului PaperMatte de 11,5 inci cu luminozitate de 600 de niți și reflexii reduse. Se comportă exemplar în Call of Duty cu texturile de înaltă definiție descărcate, dar are și avantajul major că include WPS Office sau GoPaint ”din fabrică”. Astfel, poți rapid să-ți faci câteva sarcini pentru muncă în Word sau Excel, dar și să îți asculți muzica preferată sau să te uiți la un podcast. Nu de alta, dar include niște atuuri foarte atractive pe partea de multitasking implementate într-o manieră prietenoasă. Vine și cu o ofertă de lansare de invidiat pe HUAWEI Store, dar o voi detalia la final.

REVIEW HUAWEI MatePad 11.5 (2025) PaperMatte – specificații tehnice și performanță brută

Înainte de orice, ecranul face diferența. Panoul PaperMatte de 11,5 inci, 2.5K (2.456 × 1.600) la 120 Hz, cu raport 3:2, e gândit pentru productivitate: mai mult conținut pe verticală în documente, foi de calcul și pagini web. Stratul Nanoscale Magnetron Optical Coating taie reflexiile cu până la 60% și face ca imaginea în mișcare să pară cu 95% mai fluidă față de generația precedentă. Suprafeței i s-a aplicat o micro-texturare anti-reflex care păstrează claritatea și oferă acea senzație plăcută, „de hârtie”, când scrii cu stylusul. La asta, se adaugă tehnologia de polarizare circulară (Circular Polarisation Technology): lumina percepută e mai apropiată de cea naturală, oboseala oculară e redusă, iar efectul neplăcut cu ochelarii de soare polarizați dispare. Nu lipsesc certificările relevante pentru sănătatea vederii: SGS Low Visual Fatigue Premium Performance 2.0 și TÜV Rheinland (Circular Polarization + Low Blue Light Flicker-Free). În utilizarea de zi cu zi, concluzia e simplă: poți citi, schița și lucra mai mult timp fără să simți nevoia acelor pauze inevitabile atât de des.

Construcția rămâne una atrăgătoare: corp metalic, 6,1 mm grosime și 515 grame. Transportul zilnic într-un rucsac ușor nu e un compromis; o simți solidă, dar nu greoaie. Sunetul e asigurat de un sistem stereo pe patru difuzoare. Pe filme și seriale, vocea iese în față clar, iar pe muzică, spațialitatea surprinde plăcut chiar și la volum ridicat — un bonus real pentru binge-watching și cursuri online.

Pe hârtie, toate arată bine, însă întrebarea e mereu aceeași: cum se mișcă? În testele sintetice, MatePad 11.5 (2025) a confirmat impresia de sprinten și constant. În AnTuTu 10.5.2 a însumat 799.174 de puncte, cu 291.859 pe CPU, 131.817 pe GPU, 221.481 pe memorie și 154.017 pe UX — un scor care spune, tradus, că aplicațiile pornesc repede, tranzițiile sunt line, iar sistemul nu „gâfâie” când deschizi simultan mai multe ferestre. Testul CPDT pe memorie a indicat 623 MB/s la scriere și 1,13 GB/s la citire, cifre care susțin încărcarea rapidă a proiectelor din WPS Office sau a timeline-urilor în aplicațiile de editare ușoară.

În PCMark Work 3.0, scenariul care aproximează sarcinile reale de birou, tableta a scos 13.933 de puncte. Defalcat, a stat foarte bine la Web Browsing (12.804) și excelent la Writing (18.802) și Photo Editing (36.040), cu rezultate decente la Data Manipulation (9.308) și mai temperate la Video Editing (6.500) — suficient pentru editări rapide foto/video, dar fără pretenții de workstation. Când discutăm de autonomie departe de priză, același PCMark Battery, cu ecranul setat la 50% luminozitate și o suită continuă de teste mixte, a oprit cronometrul la 16 ore și 31 de minute. Practic, la două-trei ore de utilizare pe zi, o poți încărca o dată pe săptămână. Bateria de 10.100 mAh și încărcarea SuperCharge de 40 W fac perechea potrivită pentru un ciclu „lucrez-vizionez-ascult” fără anxietate.

La Geekbench 6, rezultatele confirmă tabloul: 1.311 puncte în Single-Core și 3.629 în Multi-Core pe CPU, plus 2.550 de puncte în testul de GPU (OpenCL). În zona de AI, Geekbench AI a înregistrat 904 puncte în Single Precision, 907 în Half Precision și 1.764 la Quantized Score, iar AI Benchmark a marcat 319 puncte cu verdictul „Not Bad!”. Nu sunt scoruri de telefon de patru ori mai scump, dar sunt valori mai mult decât suficiente pentru corecții foto, OCR, transcrieri și unelte de scriere asistată, exact ce vrei pe un dispozitiv mobil de productivitate.

Cât despre jocuri, stabilitatea este atuul surpriză. În 3DMark Wild Life Extreme Stress Test, MatePad 11.5 (2025) a obținut 899 de puncte cu 98,3% stabilitate pe parcursul a 20 de rulări succesive, iar în Steel Nomad Light Stress Test a marcat 259 de puncte cu 97,7% stabilitate. În testul 3DMark Wild Life (run unic) scorul a urcat la 3.119 puncte. Tradus în experiență practică, asta înseamnă că în Call of Duty Mobile, cu pachetul de texturi HD descărcat și detaliile duse la maxim, am jucat aproximativ 45 de minute fără vreo sacadare vizibilă și, foarte important, fără ca tableta să se încălzească deranjant. Fix tipul de comportament care inspiră încredere pentru sesiuni lungi de relaxare după cursuri sau între ședințe.

Camerele nu sunt vedeta unei tablete, dar aici merită o mențiune: modulul principal face capturi curate în lumină naturală, cu culori corecte și detaliu suficient, inclusiv când tragi puțin de zoom pentru o notiță pe tablă sau un slide dintr-o prezentare. Camera frontală e potrivită pentru apeluri video și selfie-uri ocazionale pentru rețele sociale, iar dacă vrei, poți activa și micile trucuri AI de „înfrumusețare”.

REVIEW HUAWEI MatePad 11.5 (2025) PaperMatte – experiență de utilizare apropiată de laptop cu WPS Office, GoPaint și nu numai

Toată puterea brută nu valorează mare lucru fără software care s-o pună la treabă elegant. Aici HUAWEI vine cu o rețetă matură. Din cutie, găsești WPS Office și GoPaint, două aplicații care acoperă 80% din ce are nevoie un student sau un tânăr profesionist: documente, foi de calcul, prezentări, semnături pe PDF, plus schițe, storyboard-uri și note vizuale. Integrarea cu tastatura (opțională) e firească, cu shortcut-uri clasice, iar layout-ul 3:2 se simte „de laptop” în Word/Excel, nu „de telefon mărit”.

Multitaskingul e foarte bine pus la punct, poți pune două ferestre side-by-side în Split-Screen, să adaugi deasupra un Floating Window pentru un chat sau un calculator și să tragi rapid aplicații din Dock pentru referințe. Sistemul e suficient de prietenos încât să nu te încurce cu gesturi complicate: trasezi, așezi, redimensionezi, gata. În practică, am lucrat la un articol cu WPS în stânga, cu research în browser în dreapta, ținând deasupra o fereastră mică de YouTube pentru un podcast — experiență clar mai fluidă și mai naturală sau organică decât pe un telefon „plus”.

Aplicația proprietară HUAWEI Notes a primit o infuzie serioasă de opțiuni: sute de tipuri de „hârtie” (cu linii, pătrățele, dot-grid sau foi portativ), stickere și coperți pentru caiete digitale, plus o componentă AI care corectează discret scrisul de mână, îl aliniază și îl transformă în text. Dacă îți place să iei notițe „după ureche” în întâlniri sau cursuri, să colaborezi pe schițe și să le exporți direct în PDF, e fix genul de aplicație care îți schimbă rutina și te face mai rapid. În perioada promoției de lansare, tableta vine cu HUAWEI M-Pencil (3rd Gen) în pachet (varianta PaperMatte), stylus care se atașează magnetic la tastatură și se încarcă wireless; latență mică, sensibilitate bună la presiune și aderență satisfăcătoare pe suprafață — combinație reușită pentru note, adnotări pe PDF și ilustrații rapide.

Deși nu recomand să cumperi o tabletă pentru fotografie, HUAWEI MatePad 11.5 (2025) surprinde pozitiv în lumină naturală: acuratețea culorilor e peste așteptări, iar nivelul de detalii la cadrele de exterior e suficient cât să folosești imaginile în prezentări, social sau ca referințe vizuale. Selfie-urile ies naturale și, dacă vrei un retuș, ai la dispoziție și mecanisme de înfrumusețare pe bază de AI, fără a distruge textura pielii.

Un mare plus al ediției 2025 e felul în care tratează compatibilitatea cu ecosistemul de aplicații Android. Pe tableta HUAWEI MatePad 11.5 2025 PaperMate, compania adoptă aceeași strategie software ca în cazul modelului Pro 12.2-inch, bazându-se pe microG – o alternativă open-source dezvoltată în Germania, menită să înlocuiască gratuit Google Play Services. Spre deosebire de soluții mai vechi, cum era GBox, microG nu rulează într-un mediu virtualizat, ci comunică aproape direct cu sistemul de operare. Această abordare face ca aplicațiile Google să se deschidă rapid și să consume foarte puțină energie, chiar și pe hardware mai modest. În plus față de avantajele de performanță, proiectul are și o dimensiune etică, oferindu-ți un control mai mare asupra datelor, păstrând însă compatibilitatea cu API-urile proprietare esențiale pentru Android.

Din punct de vedere al utilizării, procesul este complet automatizat. Prima dată când instalezi o aplicație care are nevoie de Google Play Services, sistemul descarcă în fundal microG și îl configurează fără să fie nevoie de intervenția ta. Ulterior, toate celelalte aplicații Google funcționează direct, fără setări suplimentare. În teste, aplicații precum Chrome, YouTube și Google Maps s-au instalat mult mai rapid față de generațiile anterioare, iar după autentificarea în una dintre ele, contul Google s-a sincronizat imediat și cu celelalte, replicând experiența unui telefon Android clasic. Astfel, poți folosi fără limitări Gmail, Drive, Calendar, Docs, Meet, Waze sau Spotify, dar și rețele sociale precum Instagram, Facebook sau WhatsApp, cu aceeași viteză și stabilitate pe care le-ai avea pe un dispozitiv cu servicii Google preinstalate.

Puse cap la cap, aceste elemente îți dau, efectiv, o experiență „PC-like” în format subțire și ușor: tastatură confortabilă, stylus fin, WPS Office pentru partea „serioasă”, GoPaint pentru o fire creativă, HUAWEI Notes pentru organizare, plus un multitasking care nu te lasă la greu. Iar PaperMatte-ul își face treaba exact atunci când contează: în amfiteatru, la bibliotecă sau pe terasă, cu lumina bătând direct în ecran, încă poți citi, edita și desena fără să cauți din reflex zone umbrite pe masă.

REVIEW HUAWEI MatePad 11.5 (2025) PaperMatte – concluzie și ofertă de lansare

Această tabletă reprezintă o investiție foarte bună în 2025, mai ales dacă vrei să-ți faci treaba în deplasare, dar să te bucuri și de divertisment pe un ecran de top care nu te obosește. Autonomia generoasă, tastatura confortabilă cu o cursă satisfăcătoare și stylusul opțional, conlucrează ca să-ți faci treaba la fel de bine ca pe un laptop indiferent dacă te afli în tren sau pe terasa de la colț de stradă. Întotdeauna am avut o experiență audio de invidiat de la tabletele Huawei și, deși acest model este mai accesibil financiar, nici de această dată nu dezamăgește. Se aude suprinzător de tare, dar impresionantă este fidelitatea și spațialitatea chiar și la volum maxim. Este în mod autentic un partener de încredere, mai ales dacă petreci mult timp citind sau lucrând la diferite proiecte. Nu vei fi dezamăgit.

Pe scurt, dacă îți dorești o tabletă tânără ca filozofie de design și hardware, cu accent pe confortul ochilor, pe scris de mână și pe multitasking, dar matură la capitolul stabilitate și autonomie, MatePad 11.5 (2025) PaperMatte bifează, în mod convingător, cam tot ce contează: vizibilitate excelentă în lumină naturală, performanță constantă, sunet puternic, aplicații potrivite pentru muncă sau studii și un stylus care chiar te ajută să lucrezi. E genul de dispozitiv care încurajează productivitatea, nu doar o promite.

Disponibilitatea în România începe pe 12 august 2025, iar oferta de lansare pe HUAWEI Store e cât se poate de atractivă. Varianta PaperMatte pornește la 1.999 lei. Important pentru cititorii Playtech: în perioada 12.08 – 30.09.2025, dacă alegi MatePad 11.5 (2025) varianta PaperMatte, poți folosi codul APLAYTECH500MP la achiziție și ai 500 de lei reducere, în loc de 300 de lei, cât e oferta standard din magazinul oficial al producătorului. În plus, ai cadou M-Pencil (3rd Generation) și beneficiul „Protecție Ecran” pe un an — înlocuire gratuită a ecranului, dacă îl deteriorezi în primul an de utilizare. Astfel, dacă te grăbești, o cumperi cu 1.499 de lei. Dacă vrei să închizi bucla de mobilitate, cu 39,99 lei în plus primești și un încărcător de 66 W (rapid și pentru alte gadgeturi).

Pentru cei cu buget mai strâns, varianta standard, fără PaperMatte, pleacă de la 1.299 lei, cu 200 lei discount direct și același beneficiu „Protecție Ecran”. În acest caz, M-Pencil (3rd Gen) se cumpără separat la 199 lei, iar încărcătorul de 66 W se poate adăuga tot pentru 39,99 lei.

În concluzie, HUAWEI MatePad 11.5 (2025) PaperMatte e una dintre puținele tablete subțiri și ușoare care oferă, la prețul corect, un ecran prietenos cu ochii, o experiență de utilizare apropiată de laptop și o autonomie pe care te poți baza. Dacă ai nevoie de un instrument de lucru pentru școală, facultate sau task-urile de zi cu zi, dar vrei și un companion excelent pentru citit, seriale și notițe „ca pe hârtie”, e foarte greu să-i găsești un rival la fel de echilibrat în 2025 — mai ales cu promoția de lansare deloc neglijabilă.