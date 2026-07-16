Huawei continuă transformarea căștilor într-un accesoriu de modă. FreeClip 2 S au AI, volum adaptiv și spațiu pentru cercei în carcasă

O pereche de căști care arată mai degrabă ca un accesoriu

Huawei FreeClip 2 S sunt disponibile în două variante de culoare. Deepsea Blue folosește nuanțe inspirate de perlele albastre și de adâncurile marine, în timp ce Space Silver încearcă să reproducă reflexiile sidefului argintiu. Producătorul susține că realizarea carcasei presupune peste 100 de etape de fabricație, rezultatul fiind o suprafață rotunjită și lucioasă, cu un aspect mai apropiat de cel al unei cutii pentru bijuterii decât de cel al unei carcase tradiționale pentru căști.

Comparația cu o cutie de bijuterii nu este doar o formulă de marketing. Spațiul interior al carcasei a fost mărit cu 20% față de FreeClip 2, iar utilizatorii pot depozita lângă căști și accesorii de dimensiuni reduse, precum o pereche de cercei. Este o particularitate neobișnuită pentru această categorie de produse și un indiciu clar că Huawei încearcă să vândă FreeClip 2 S inclusiv publicului interesat de modă, nu doar celor care urmăresc specificațiile tehnice.

Fiecare cască are o greutate de numai 5,1 grame, ceea ce ar trebui să reducă presiunea resimțită în timpul utilizării îndelungate. Noul sistem de prindere Airy C-bridge este realizat din silicon lichid prietenos cu pielea și este, potrivit datelor Huawei, cu 25% mai moale decât materialul utilizat pe primul model FreeClip. Componenta trece prin 22 de procese de amestecare și vopsire pentru a obține finisajul metalic și lucios al ediției S.

Formatul open-ear vine însă cu un compromis pe care trebuie să îl iei în calcul. Pentru că urechea nu este sigilată, FreeClip 2 S nu vor izola zgomotul exterior în același mod ca o pereche de căști in-ear cu anulare activă a zgomotului. Avantajul este că poți rămâne atent la ceea ce se întâmplă în jur, o caracteristică utilă atunci când mergi pe jos prin București, aștepți tramvaiul sau lucrezi într-un birou în care trebuie să auzi colegii.

Inteligență artificială pentru volum și claritatea vocilor

În interiorul căștilor se află un cip audio Huawei de generația a treia, completat de un procesor NPU dedicat funcțiilor de inteligență artificială. Una dintre principalele noutăți este algoritmul Adaptive volume, care analizează zgomotul ambiental și încearcă să ajusteze automat nivelul sunetului. Sistemul ia în calcul atât mediul din jur, cât și volumul sursei audio, pentru a păstra o experiență cât mai constantă atunci când treci dintr-un spațiu liniștit într-unul aglomerat.

Funcția poate fi utilă în transportul public din România, unde diferențele de zgomot dintre o stație, un vagon de metrou și exterior pot fi considerabile. Trebuie însă precizat că Adaptive volume se află încă în faza de testare și este dezactivată implicit. Activarea se face din aplicația Huawei Audio Connect, din secțiunea dedicată funcțiilor experimentale. Rezultatele pot varia în funcție de mediul în care sunt folosite căștile și de obiceiurile fiecărui utilizator.

FreeClip 2 S includ și Adaptive voice enhancement, tehnologie care urmărește să scoată mai bine în evidență vocile din apeluri, podcasturi și audiobook-uri. Sunt disponibile trei niveluri de sensibilitate, iar reproducerea sunetului este asigurată de un driver cu diafragmă dublă. Potrivit Huawei, construcția trebuie să redea atât detaliile vocilor, cât și frecvențele joase și impactul instrumentelor de percuție.