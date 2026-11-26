Noul hipermarket Auchan are o suprafață de vânzare de 5.000 mp, o echipă de 135 de angajați și aproximativ 25.000 de produse. Spre deosebire de dispunerea tradițională, Auchan Sun Plaza adoptă un traseu în formă de U, orientat pe eficientizarea timpului de cumpărături, direcționând clienții de la zona de legume&fructe și produse proaspete, de la intrare, spre detergenți și produse nealimentare.

Zona alimentară include vitrine cu servire asistată pentru carmangerie, pescărie și mezeluri, precum și raioane dedicate pentru brutărie, cofetărie, patiserie, legume&fructe, lactate, băcănie, băuturi și preparate ready-to-eat. Printre noutățile propuse clienților se numără și o selecție extinsă de specialități culinare din diverse colțuri ale lumii. În plus, la zona de gastronomie – Bucătăria Mea, clienții găsesc zilnic numeroase preparate culinare calde și reci, mâncare gătită, platouri tematice, proaspăt pregătite de bucătarii Auchan.

De asemenea, hipermarketul Auchan Sun Plaza se remarcă și printr-un nou concept de bistro, care pune la dispoziția vizitatorilor centrului comercial sandvișuri, cafea și produse de patiserie, oferind o opțiune practică pentru o pauză de masă sau o gustare în timpul cumpărăturilor. Totodată, clienții se pot bucura și de sushi proaspăt pregătit la standul specializat, Sushi Gourmet, din magazin.

O componentă cheie din oferta noului hipermarket o reprezintă produsele românești. La nivelul întregii rețele Auchan, peste 90% dintre articolele alimentare provin de la furnizori din România, prin parteneriate cu producători locali. De asemenea, portofoliul alimentar al retailerului include peste 1.400 de articole marcă proprie produse în România și peste 140 de filiere de produse românești – un program de colaborare pe termen lung cu 50 de producători locali, prin care Auchan aduce la raft produse cu trasabilitate controlată, unele dintre acestea bio, în multiple categorii – de la legume și fructe, la carmangerie, ouă, pește, lactate, băcănie etc.

Pe segmentul nealimentar, magazinul acoperă categorii precum curățenia și decorarea casei, cosmetice, detergenți, articole pentru animale de companie, jucării, papetărie, bagaje, auto-bricolaj, precum și o selecție restrânsă de textile și electrocasnice mici.

Servicii digitale, soluții de accesibilitate și inițiative pentru un consum responsabil

Noul hipermarket Auchan Sun Plaza integrează o serie de servicii menite să simplifice experiența de cumpărături. Soluțiile din ecosistemul Auchan Retail Media oferă brandurilor numeroase oportunități de promovare și de conectare cu clienții, direct la punctul de vânzare.

De asemenea, magazinul are integrat și serviciul Scan & Go, precum și un culoar dedicat acestuia, punând la dispoziția clienților soluții de plată și finalizare a cumpărăturilor adaptate unui ritm urban dinamic. Magazinul dispune și de 32 de case de marcat hibride, care pot fi utilizate și în regim self check-out.