Hopperi a ajuns pe Disney+. Animația Pixar pe care merită să o vezi acasă dacă ai ratat-o la cinema

De ce Hopperi merge perfect pe streaming

„Hopperi” este unul dintre acele filme care se potrivesc foarte bine cu vizionarea acasă. Nu pentru că nu ar fi avut farmec la cinema, ci pentru că ritmul lui jucăuș, energia vizuală și umorul de familie se simt foarte natural într-o seară de streaming. Este genul de animație pe care o poți vedea cu familia, cu copiii sau chiar singur, fără să ai senzația că trebuie să fii într-o anumită dispoziție pentru a intra în poveste.

Pe Disney+, filmul are și avantajul confortului. Poți opri, relua, revedea scenele amuzante sau observa detaliile mici din animație, iar Pixar este cunoscut tocmai pentru astfel de mici surprize vizuale. Decorurile, expresiile personajelor și felul în care este construită lumea animalelor au multe elemente care pot trece repede pe lângă tine la prima vizionare, mai ales într-o sală de cinema aglomerată.

Pentru cei care au ratat lansarea din cinematografe, streamingul repară rapid problema. „Hopperi” nu este un film care depinde exclusiv de ecranul mare pentru a-și păstra farmecul. Are o poveste ușor de urmărit, personaje simpatice și o energie care îl transformă într-o alegere potrivită pentru o seară relaxată, mai ales dacă îți plac animațiile care nu se iau prea mult în serios, dar au totuși o miză emoțională clară.

O idee SF, mult umor și sensibilitatea Pixar

Regizat de Daniel Chong și produs de Nicole Paradis Grindle, „Hopperi” pornește de la o idee de science-fiction accesibilă: ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar putea comunica direct cu animalele, nu prin traducătoare magice sau clișee de basm, ci printr-o tehnologie care îi plasează efectiv în mijlocul lumii lor? Răspunsul filmului este un amestec de aventură, comedie și observații despre felul în care oamenii cred că înțeleg natura, când de fapt doar o privesc de la distanță.

Mabel, personajul principal, este motorul emoțional al poveștii. Curiozitatea ei, atașamentul față de animale și dorința de a face lucrurile corect dau filmului o direcție clară. În jurul ei, Pixar construiește un univers în care castorii, tehnologia și haosul se întâlnesc într-un mod suficient de absurd cât să distreze copiii, dar și suficient de inteligent cât să nu plictisească adulții.

Animația are acel tip de umor care funcționează în mai multe straturi. Copiii vor prinde imediat gagurile vizuale, mișcările personajelor și situațiile caraghioase. Adulții vor observa mai ușor ironia, ritmul replicilor și felul în care filmul se joacă discret cu ideea de progres tehnologic folosit fără să fie înțeles complet. Este o combinație clasică pentru Pixar, dar încă eficientă atunci când povestea are suficientă personalitate.

Ce primești dacă apeși play pe Disney+

Pe scurt, primești o animație luminoasă, amuzantă și ușor de recomandat. „Hopperi” nu pare construit ca un film care vrea să stoarcă lacrimi cu orice preț, ci mai degrabă ca o aventură de familie care își găsește emoția în relația dintre oameni, animale și nevoia de a asculta cu adevărat lumea din jur. Asta îl face mai relaxat decât alte producții Pixar, dar nu neapărat mai superficial.