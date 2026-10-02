HBO are un nou serial pentru fanii Succession și Industry. „War”, cu Sienna Miller și Dominic West, a debutat
HBO încearcă din nou formula dramelor despre bani, putere și oameni dispuși să treacă peste aproape orice pentru a câștiga. Noul serial „War”, cu Sienna Miller și Dominic West în rolurile principale, pornește de la un divorț extrem de public, dar mută rapid adevăratul război în birourile celor două firme de avocatură. Primele reacții sunt promițătoare, iar The A.V. Club îl compară deja cu producții precum „Succession” și „Industry”.
Serialul creat de George Kay are opt episoade în primul sezon. Povestea îi urmărește pe Carla Duval, o actriță celebră, și Morgan Henderson, un magnat din tehnologie. Cei doi vor să încheie o căsnicie de zece ani, însă despărțirea devine rapid o confruntare în care avocații par uneori mai interesați de victorie decât propriii clienți.
Divorțul este doar începutul adevăratului război
Carla, interpretată de Sienna Miller, și Morgan, jucat de Dominic West, nu se despart în liniște. El este prins într-o capcană menită să demonstreze că a fost infidel. Mai târziu, îi înmânează actele de divorț chiar pe covorul roșu, la premiera celui mai nou film al ei. Conflictul personal este stabilit rapid.
Serialul nu rămâne însă blocat în relația celor doi. Accentul cade tot mai mult pe firmele care îi reprezintă. Taylor & Byrne este o companie nouă, modernă și agresivă. De cealaltă parte se află Cathcarts & Sons, o firmă veche, bogată și construită după regulile lumii tradiționale a avocaturii londoneze.
Tocmai acest duel îl apropie de „Industry”, unul dintre serialele HBO despre bani și putere. Și aici personajele negociază, manipulează și își ascund adevăratele intenții. Diferența este că lumea finanțelor este înlocuită cu cea a avocaților specializați în dispute care pot distruge reputații și averi.
Avocații devin personajele care țin serialul în mișcare
Nicholas Taylor, interpretat de James McArdle, conduce Taylor & Byrne alături de Serena Byrne, jucată de Phoebe Fox. Serena a lucrat anterior pentru firma rivală, dar a plecat după ce nu a primit poziția de partener pe care și-o dorea. Conflictul dintre cele două firme are astfel și o componentă personală.
De partea Cathcarts & Sons se află St. John Smallwood, interpretat de Pip Torrens. Firma nu ezită să recurgă la metode discutabile pentru a obține avantajul. Una dintre acestea este introducerea unui om în interiorul echipei rivale.
Aici intră în scenă Johnny Warren, interpretat de Archie Renaux. Tânărul avocat ajunge prins între cele două tabere și între propriile ambiții. Loialitatea devine negociabilă, iar informațiile pot valora mai mult decât orice argument prezentat într-o sală de judecată.
Distribuția îl include și pe Aran Murphy, fiul lui Cillian Murphy și Yvonne McGuinness. Actorul apare în acest sezon TV și în „Youth”, noul serial HBO, unde joacă alături de Sharon Horgan și Sharlene Whyte.
„War” este deja gândit ca o antologie
Primul sezon nu va fi întreaga poveste. „War” este conceput ca un serial-antologie, iar un al doilea sezon este deja în pregătire. Acesta va aduce un nou caz și alți clienți. Marisa Tomei, Kelly Macdonald și David Harewood se numără printre actorii anunțați pentru următoarea poveste.
Formatul îi permite producției să păstreze lumea competitivă a avocaturii, dar să schimbe conflictele și personajele aflate în centrul lor. Este o structură care poate oferi serialului suficient spațiu pentru a crește fără să prelungească artificial divorțul dintre Carla și Morgan.
Primele opt episoade încearcă să combine drama juridică, relațiile personale și umorul acid. Dincolo de comparațiile inevitabile cu „Succession”, serialul pare să urmărească o identitate proprie, construită în jurul modului în care oamenii foarte bogați își transformă problemele private în confruntări publice.
„War” se înscrie și într-o perioadă aglomerată pentru HBO, care a lansat recent mai multe producții noi. Printre acestea se află și „American Hostage”, serialul cu Jon Hamm inspirat dintr-un caz real.
Dacă primul sezon reușește să dezvolte personajele la fel de bine cum construiește conflictul dintre cele două firme, „War” ar putea deveni una dintre noile drame importante ale HBO. Deocamdată, are ingredientele potrivite: bani, orgolii, trădări și suficient de mulți oameni care vor să câștige cu orice preț.