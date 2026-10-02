HBO are un nou serial pentru fanii Succession și Industry. „War”, cu Sienna Miller și Dominic West, a debutat

Divorțul este doar începutul adevăratului război

Carla, interpretată de Sienna Miller, și Morgan, jucat de Dominic West, nu se despart în liniște. El este prins într-o capcană menită să demonstreze că a fost infidel. Mai târziu, îi înmânează actele de divorț chiar pe covorul roșu, la premiera celui mai nou film al ei. Conflictul personal este stabilit rapid.

Serialul nu rămâne însă blocat în relația celor doi. Accentul cade tot mai mult pe firmele care îi reprezintă. Taylor & Byrne este o companie nouă, modernă și agresivă. De cealaltă parte se află Cathcarts & Sons, o firmă veche, bogată și construită după regulile lumii tradiționale a avocaturii londoneze.

Tocmai acest duel îl apropie de „Industry”, unul dintre serialele HBO despre bani și putere. Și aici personajele negociază, manipulează și își ascund adevăratele intenții. Diferența este că lumea finanțelor este înlocuită cu cea a avocaților specializați în dispute care pot distruge reputații și averi.

Avocații devin personajele care țin serialul în mișcare

Nicholas Taylor, interpretat de James McArdle, conduce Taylor & Byrne alături de Serena Byrne, jucată de Phoebe Fox. Serena a lucrat anterior pentru firma rivală, dar a plecat după ce nu a primit poziția de partener pe care și-o dorea. Conflictul dintre cele două firme are astfel și o componentă personală.

De partea Cathcarts & Sons se află St. John Smallwood, interpretat de Pip Torrens. Firma nu ezită să recurgă la metode discutabile pentru a obține avantajul. Una dintre acestea este introducerea unui om în interiorul echipei rivale.

Aici intră în scenă Johnny Warren, interpretat de Archie Renaux. Tânărul avocat ajunge prins între cele două tabere și între propriile ambiții. Loialitatea devine negociabilă, iar informațiile pot valora mai mult decât orice argument prezentat într-o sală de judecată.

Distribuția îl include și pe Aran Murphy, fiul lui Cillian Murphy și Yvonne McGuinness. Actorul apare în acest sezon TV și în „Youth”, noul serial HBO, unde joacă alături de Sharon Horgan și Sharlene Whyte.