Hayon hands free care nu mai detectează piciorul: senzor, murdărie sau setare dezactivată

De ce senzorul hayonului poate înceta să recunoască mișcarea piciorului

Una dintre cele mai frecvente explicații este acumularea de murdărie, zăpadă sau gheață în zona inferioară a barei de protecție spate. Senzorii destinați deschiderii fără mâini sunt proiectați să detecteze o anumită mișcare într-o zonă delimitată, iar depunerile consistente pot afecta funcționarea lor. În cazul unor sisteme, precum cele descrise în documentația Volvo, producătorul avertizează explicit că murdăria, zăpada și gheața acumulate pe bara spate pot reduce eficiența sau chiar împiedica activarea funcției.

La fel de importantă este mișcarea efectivă a piciorului. Mulți șoferi presupun că trebuie să îl miște repetat dintr-o parte în alta sub automobil, când anumite sisteme sunt calibrate pentru o mișcare scurtă înainte și înapoi, urmată de retragerea imediată. Menținerea piciorului sub bara de protecție sau efectuarea repetată a unor gesturi foarte rapide poate produce rezultate imprevizibile. În funcție de automobil, zona de detecție poate fi amplasată central, spre stânga sau spre dreapta, iar gestul trebuie executat conform indicațiilor producătorului.

O altă cauză este lipsa detectării corecte a cheii. Sistemele hands free folosesc, de regulă, mecanismul de acces fără cheie pentru a confirma că persoana aflată lângă portbagaj este autorizată. Dacă bateria telecomenzii este descărcată sau cheia se află prea departe, hayonul poate refuza deschiderea, chiar dacă senzorul detectează mișcarea. Pentru unele automobile, apropierea cheii la aproximativ un metru de partea din spate este una dintre condițiile de activare, însă distanța exactă diferă între producători.

Nu trebuie ignorată nici posibilitatea ca funcția să fi fost dezactivată din meniul multimedia sau din setările automobilului. După o actualizare software, o intervenție în service sau modificarea profilului utilizatorului, anumite opțiuni pot fi configurate diferit. În plus, montarea unui cârlig de remorcare, a unui suport pentru biciclete sau repararea barei spate poate afecta zona de detecție ori poziționarea componentelor, în funcție de construcția vehiculului.

Cum verifici sistemul hands free fără să demontezi bara spate

Primul pas este curățarea atentă a suprafeței exterioare din zona în care se află senzorul. Folosește apă și o lavetă moale, fără obiecte metalice, soluții abrazive sau jeturi puternice îndreptate către îmbinări și conectori. Dacă problema apare iarna, îndepărtarea gheții și a zăpezii poate fi suficientă. Verificarea trebuie făcută cu automobilul staționat într-un loc sigur, cu suficient spațiu pentru deschiderea hayonului și fără persoane aflate în zona sa de mișcare.

În continuare, verifică setările din meniul vehiculului și asigură-te că funcția hands free este activată. Apropie cheia autorizată, încearcă și telecomanda de rezervă dacă este disponibilă, apoi execută mișcarea descrisă în manual. Nu repeta gestul necontrolat de zeci de ori, deoarece anumite sisteme pot introduce o întârziere după încercări nereușite. Testează separat deschiderea portbagajului de la butonul exterior, din telecomandă și, dacă există, de la comanda din habitaclu. Astfel poți observa dacă problema este limitată la detecția piciorului sau afectează întregul mecanism electric.

Dacă hayonul se deschide normal prin buton, dar ignoră constant mișcarea piciorului, cauza este mai probabil asociată senzorului, autorizării prin cheie, setărilor sau cablajului aferent. Dacă hayonul nu funcționează nici prin celelalte comenzi, trebuie investigate și alimentarea electrică, mecanismul de acționare, broasca și eventualele erori electronice. O baterie de 12 volți foarte descărcată poate influența funcționarea sistemelor electrice, dar nu reprezintă explicația automată pentru orice problemă hands free.