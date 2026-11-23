Ce poate limita modul Eco în cabină

Un sistem care urmărește economia poate reduce intensitatea cu care răcește la început, poate schimba turația ventilatorului sau poate regla diferit funcționarea compresorului. Efectul se simte cel mai bine când habitaclul e încins și sistemului i se cere să scadă temperatura repede. Unele manuale indică explicit faptul că încălzirea sau răcirea pot fi limitate în Eco. Indicația din manualul modelului este mai relevantă decât comportamentul unei alte mașini cu același nume pentru profilul de condus.

Temperatura setată rămâne ținta sistemului automat, iar aerul la gurile de ventilație se schimbă pe măsură ce cabina se apropie de ea. Se mai schimbă și dacă activezi recircularea, dezaburirea sau un mod separat de răcire rapidă. La un hibrid sau la o electrică, arhitectura compresorului poate fi alta decât la o mașină convențională, dar diferența dintre cererea de confort și strategia de consum rămâne importantă.

Verifică și dacă profilul Eco se reactivează automat la următoarea pornire. Altfel, o schimbare de comportament de pe o zi pe alta poate părea aleatorie doar pentru că setarea nu a rămas unde ai lăsat-o.

Cum faci o comparație care ajută la diagnoză

Compară Eco și Normal în condiții cât mai apropiate: aceeași temperatură selectată, aceleași guri, aceeași setare de recirculare și o cabină cu temperatură inițială asemănătoare. Notează dacă există aer mai puțin sau dacă debitul este bun, dar aerul rămâne prea cald. Dacă treci în Normal după câteva minute de răcire în Eco, ține cont că habitaclul e deja mai rece. Schimbarea din timpul aceleiași călătorii poate orienta verificarea, fără să izoleze toate variabilele.

Dacă răcirea e insuficientă și în Normal, dacă apare o diferență persistentă între zone cu setări egale sau dacă debitul nu răspunde la comenzi, merită verificată instalația. Un filtru încărcat, o clapetă de distribuție ori de amestec și o problemă pe circuitul frigorific lasă indicii diferite. Spune-i atelierului când a apărut schimbarea și ce se întâmplă la trecerea între profiluri. Dacă răcirea și ventilația răspund consecvent, iar manualul descrie exact limitarea pe care o observi, ai un motiv solid să cauți explicația în setări înaintea unei intervenții.