Cum poate circuitul hidraulic să lase pedala de ambreiaj la podea

La versiunile prevăzute cu acționare hidraulică, apăsarea pedalei pune în mișcare un piston din cilindrul principal, care transmite presiunea prin lichid către mecanismul de decuplare. În funcție de construcția transmisiei, acesta poate utiliza un cilindru receptor exterior sau un cilindru concentric integrat în ansamblul rulmentului de presiune. Pentru funcționarea corectă, circuitul trebuie să rămână etanș și să conțină lichidul specificat de producător, fără bule de aer care să afecteze transmiterea presiunii.

Dacă cilindrul principal pierde lichid sau prezintă o deteriorare a garniturilor interne, pedala poate deveni moale, poate coborî progresiv sau poate rămâne la podea. În anumite situații, pierderile pot fi observate în zona pedalierului, în timp ce defectele cilindrului receptor pot produce urme de lichid în compartimentul motor ori în apropierea cutiei de viteze. În cazul unui cilindru concentric amplasat în interiorul carcasei ambreiajului, identificarea scurgerii poate fi mai dificilă, iar înlocuirea componentei poate necesita demontarea transmisiei. Unele configurații utilizează un rezervor comun pentru lichidul de frână și pentru acționarea ambreiajului, ceea ce face importantă verificarea nivelului, fără a presupune însă că orice scădere provine obligatoriu din circuitul ambreiajului.

Prezența aerului reprezintă o altă explicație posibilă. Spre deosebire de lichidul hidraulic, aerul poate fi comprimat, astfel încât o parte din cursa pedalei nu mai este transformată eficient în deplasarea mecanismului de decuplare. Rezultatul poate fi o pedală cu rezistență redusă și un ambreiaj care nu se separă complet. Aerul poate pătrunde în circuit după o intervenție efectuată incorect sau ca urmare a unei pierderi de lichid. Din acest motiv, aerisirea trebuie însoțită de identificarea cauzei, deoarece eliminarea bulelor nu repară o garnitură deteriorată.

Ce verificări diferențiază un defect hidraulic de un mecanism blocat

Diagnosticul începe cu examinarea cursei pedalei, a punctelor de prindere și a componentelor accesibile ale sistemului de comandă. Un arc de revenire deteriorat, o articulație blocată sau o problemă a mecanismului pedalei pot împiedica revenirea acesteia chiar dacă circuitul hidraulic nu prezintă pierderi evidente. La versiunile care utilizează alte soluții constructive pentru acționarea ambreiajului, verificările trebuie orientate către cablu și elementele mecanice corespunzătoare. Identificarea exactă a sistemului montat pe automobil este, așadar, esențială înainte de comandarea pieselor.

În cazul unui circuit hidraulic, mecanicul poate verifica etanșeitatea cilindrilor și conductelor, nivelul și starea lichidului, apoi poate efectua aerisirea conform procedurii aplicabile. O operațiune efectuată incorect poate lăsa aer în sistem și poate produce impresia că o piesă nouă este defectă. Dacă pedala funcționează normal după aerisire, dar problema reapare în scurt timp, există motive pentru investigarea unei pierderi externe sau interne. În schimb, dacă presiunea hidraulică este corespunzătoare, dar ambreiajul nu decuplează, suspiciunea se poate îndrepta către rulmentul de presiune, mecanismul de debreiere sau ansamblul ambreiajului.

Este important de reținut că un disc de ambreiaj uzat provoacă frecvent patinare sub sarcină, nu neapărat blocarea pedalei la podea. Confundarea acestor două categorii de simptome poate conduce la înlocuirea inutilă a unor componente încă funcționale. De asemenea, un ambreiaj care nu decuplează complet poate produce dificultăți la introducerea treptelor, în special a marșarierului, dar acest lucru nu înseamnă automat că există o problemă internă a cutiei de viteze.

Pentru proprietarul unei Dacia Sandero, pedala rămasă la podea reprezintă un motiv suficient pentru oprirea în siguranță și solicitarea unei verificări tehnice. Forțarea schimbătorului sau continuarea circulației cu un ambreiaj care nu poate fi controlat corespunzător poate provoca deteriorări suplimentare și poate crea situații periculoase. Identificarea rapidă a unei pierderi hidraulice, a aerului din instalație sau a unui mecanism blocat poate limita costurile și poate evita intervențiile inutile asupra transmisiei.