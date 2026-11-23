De ce trebuie inspectate și furtunurile, izolațiile și traseele de admisie

Primul indiciu al prezenței rozătoarelor poate fi o acumulare de frunze, bucăți de hârtie, semințe sau fragmente de material izolator într-un loc în care acestea nu ar trebui să existe. Zona din jurul bateriei, spațiile dintre motor și peretele compartimentului, cutia filtrului de aer și partea inferioară a capotei merită o atenție deosebită. Un cuib construit lângă o componentă care se încălzește puternic poate deveni un risc suplimentar, independent de deteriorarea cablurilor.

Furtunurile de vacuum, traseele de aer și conductele flexibile pot prezenta perforații mici, greu de identificat fără o inspecție atentă. În funcție de motorizare și de sistemul afectat, urmările pot include funcționarea neregulată a motorului, pierderi de putere sau probleme cu anumite dispozitive de asistență. De asemenea, un furtun de răcire deteriorat poate începe să piardă lichid abia când instalația ajunge la temperatura și presiunea normale de funcționare. Un șofer care nu observă nimic suspect imediat după pornire poate descoperi ulterior o problemă mult mai serioasă.

Merită verificată și zona de admisie a aerului pentru habitaclu, inclusiv filtrul de polen și spațiile de sub baza parbrizului. Materialele transportate de rozătoare pot obstrucționa parțial circulația aerului și pot provoca mirosuri neplăcute. Excrementele și urina reprezintă inclusiv o problemă de igienă, motiv pentru care nu este recomandată curățarea lor prin măturare uscată sau aspirare obișnuită, care pot dispersa particule contaminate. Zona trebuie tratată printr-o procedură de curățare și dezinfectare potrivită.

Cum descoperi deteriorările ascunse înainte să producă o defecțiune

O inspecție corectă pornește de la documentarea urmelor vizibile și continuă cu verificarea traseelor electrice și mecanice din apropierea lor. Izolația unui cablu poate fi deteriorată fără ca firul metalic să fie complet secționat, ceea ce înseamnă că sistemul respectiv poate funcționa aparent normal. Vibrațiile, umezeala și schimbările de temperatură pot transforma ulterior o deteriorare minoră într-un contact intermitent sau într-un scurtcircuit.

Într-un service, inspecția poate necesita demontarea unor capace, verificarea conectorilor și, dacă există suspiciuni, testarea circuitelor electrice. Nu orice cablu ros trebuie reparat printr-o simplă îmbinare improvizată. Unele circuite, în special cele asociate sistemelor de siguranță, necesită metode de reparație și materiale conforme cu documentația producătorului. Dacă sunt afectate furtunuri de frână, conducte importante sau cabluri cu izolația compromisă, mașina nu ar trebui utilizată înainte de evaluarea riscurilor.

După remedierea problemelor, este importantă și prevenția. Îndepărtarea surselor de hrană din apropierea locului de parcare, verificările periodice sub capotă și utilizarea unor protecții adecvate pot reduce riscul repetării situației, fără să existe însă o soluție universală garantată. Substanțele aplicate la întâmplare în compartimentul motor pot afecta alte materiale și nu reprezintă o alternativă la inspecție.

În cazul unei Dacia care prezintă urme de rozătoare, întrebarea importantă nu este doar dacă motorul mai pornește, ci dacă toate componentele de care depinde funcționarea sigură a mașinii au rămas intacte.