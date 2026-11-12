Primele semne că un stick USB sau un SSD extern ar putea avea probleme

Unul dintre cele mai evidente semnale este viteza neobișnuit de mică la copierea fișierelor. Dacă un transfer care în mod normal durează câteva secunde ajunge să dureze mult mai mult sau se blochează repetat, poate exista o problemă cu unitatea de stocare, portul USB ori cablul folosit.

Un alt semn este apariția unor mesaje de eroare atunci când sunt deschise documente sau copiate fișiere. Windows poate solicita verificarea și repararea unității, poate afișa avertismente privind erorile de citire sau poate refuza accesul la anumite directoare. În alte cazuri, stickul sau SSD-ul extern dispare din File Explorer și reapare după reconectare.

De asemenea, trebuie urmărite situațiile în care fișierele devin inaccesibile, apar cu dimensiuni incorecte sau nu mai pot fi copiate. Aceste simptome pot indica deteriorarea sistemului de fișiere ori probleme ale memoriei flash.

Înainte de orice verificare, este recomandată copierea documentelor importante pe un alt dispozitiv, dacă acestea mai pot fi accesate. Unele operațiuni de reparare pot modifica structura sistemului de fișiere, iar o unitate care se află în pragul defectării poate deveni complet inaccesibilă.

Cum verifici și repari erorile cu instrumentele incluse în Windows

Windows are o funcție integrată pentru verificarea erorilor unei unități de stocare. Pentru a o folosi, trebuie deschis File Explorer, apoi trebuie identificat stickul USB sau SSD-ul extern în secțiunea This PC.

După selectarea unității, se deschide meniul contextual cu clic dreapta și se accesează Properties. În fereastra care apare trebuie selectată fila Tools, unde se găsește secțiunea Error checking. Prin apăsarea butonului Check, Windows poate verifica dacă există probleme ale sistemului de fișiere și poate propune repararea acestora.

O altă metodă este folosirea instrumentului CHKDSK, disponibil prin Command Prompt sau Windows Terminal. Acesta poate verifica structura sistemului de fișiere și poate identifica anumite erori logice. Pentru o verificare simplă, se poate folosi comanda chkdsk E:, unde litera E trebuie înlocuită cu cea atribuită unității externe.