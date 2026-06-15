Harta pensiilor din România în 2026. Județele unde pensionarii primesc cu peste 50% mai mult

În aceste zone, veniturile din perioada activă au fost mai mari decât media națională, ceea ce se reflectă acum în cuantumul pensiilor.

Unde sunt cele mai mici pensii din țară

La polul opus se află județele din estul și sudul țării. De exemplu, Botoșaniul înregistrează cea mai mică pensie medie brută din România, de doar 2.232 de lei. Foarte aproape se află Vrancea, cu 2.273 de lei, și Giurgiu, cu 2.284 de lei.

Diferența dintre București și Botoșani ajunge astfel la 1.343 de lei lunar, ceea ce înseamnă că un pensionar din Capitală primește, în medie, cu peste 60% mai mult decât unul din județul aflat pe ultimul loc.

Cum arată clasamentul principalelor județe:

Județ / Regiune Pensia medie lunară (lei) Municipiul București 3.575 Hunedoara 3.502 Brașov 3.330 Media pe România pentru ele mai mici pensii 2.820 Giurgiu 2.284 Vrancea 2.273 Botoșani 2.232

Numărul pensionarilor a crescut față de anul trecut

INS arată că numărul mediu de pensionari a fost mai mare cu aproximativ 20.000 de persoane față de primul trimestru din 2025. În cazul pensionarilor din sistemul public de asigurări sociale, creșterea a fost de aproximativ 34.000 de persoane.

Totuși, comparativ cu ultimele trei luni din 2025, numărul pensionarilor a scăzut ușor, cu aproximativ 7.000 de persoane.

În prezent, pensionarii din asigurările sociale de stat reprezintă aproximativ 93% din totalul pensionarilor din România.