Harta pensiilor din România în 2026. Județele unde pensionarii primesc cu peste 50% mai mult
Diferențele dintre pensiile românilor rămân semnificative și în 2026, iar locul în care trăiește un pensionar poate influența considerabil suma pe care o primește lunar. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pentru primul trimestru al anului arată că între cea mai mare și cea mai mică pensie medie din România există o diferență de peste 1.300 de lei.
Bucureștiul și marile centre industriale conduc clasamentul
Potrivit INS, cea mai mare pensie medie brută din România este în Municipiul București, unde pensionarii încasează în medie 3.575 de lei pe lună. Pe următoarele locuri se află județele Hunedoara și Brașov, cu pensii medii de 3.502 lei, respectiv 3.330 de lei. Specialiștii explică aceste valori prin nivelul salariilor din trecut, dar și prin ponderea mare a locurilor de muncă din industrie, minerit și sectoarele bine remunerate care au contribuit la acumularea unor stagii de cotizare mai avantajoase.
În aceste zone, veniturile din perioada activă au fost mai mari decât media națională, ceea ce se reflectă acum în cuantumul pensiilor.
Unde sunt cele mai mici pensii din țară
La polul opus se află județele din estul și sudul țării. De exemplu, Botoșaniul înregistrează cea mai mică pensie medie brută din România, de doar 2.232 de lei. Foarte aproape se află Vrancea, cu 2.273 de lei, și Giurgiu, cu 2.284 de lei.
Diferența dintre București și Botoșani ajunge astfel la 1.343 de lei lunar, ceea ce înseamnă că un pensionar din Capitală primește, în medie, cu peste 60% mai mult decât unul din județul aflat pe ultimul loc.
Cum arată clasamentul principalelor județe:
|Județ / Regiune
|Pensia medie lunară (lei)
|Municipiul București
|3.575
|Hunedoara
|3.502
|Brașov
|3.330
|Media pe România pentru ele mai mici pensii
|2.820
|Giurgiu
|2.284
|Vrancea
|2.273
|Botoșani
|2.232
Numărul pensionarilor a crescut față de anul trecut
INS arată că numărul mediu de pensionari a fost mai mare cu aproximativ 20.000 de persoane față de primul trimestru din 2025. În cazul pensionarilor din sistemul public de asigurări sociale, creșterea a fost de aproximativ 34.000 de persoane.
Totuși, comparativ cu ultimele trei luni din 2025, numărul pensionarilor a scăzut ușor, cu aproximativ 7.000 de persoane.
În prezent, pensionarii din asigurările sociale de stat reprezintă aproximativ 93% din totalul pensionarilor din România.
Cât este pensia medie în România
De asemenea, datele INS arată că pensia medie nominală netă a fost de 2.699 de lei în primul trimestru din 2026. În același timp, pensia medie brută de asigurări sociale de stat a ajuns la 2.820 de lei, înregistrând o ușoară creștere față de anul precedent.
Raportul evidențiază și faptul că pensia medie pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare reprezintă aproximativ 57,9% din salariul mediu net încasat de un angajat.
Femeile continuă să primească pensii mai mici
Statistica relevă și diferențe importante între femei și bărbați. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, femeile primesc în medie doar 62,9% din pensia încasată de bărbați.
Cea mai mare diferență apare în cazul persoanelor care au ieșit la pensie cu stagiu incomplet de cotizare, unde pensia femeilor reprezintă doar 56% din cea a bărbaților.
Raportul dintre pensionari și salariați rămâne o provocare
La nivel național, raportul dintre pensionarii din sistemul public și salariați este de opt pensionari la zece angajați.
Cele mai dezechilibrate situații se regăsesc în Teleorman și Vaslui, unde există 15, respectiv 14 pensionari la fiecare 10 salariați. În schimb, Bucureștiul și Ilfovul au cel mai favorabil raport, cu doar patru pensionari la zece salariați.
Aceste date arată că, deși pensiile au crescut în ultimii ani, diferențele dintre județe rămân considerabile, iar sustenabilitatea sistemului public de pensii continuă să depindă de evoluția pieței muncii și de numărul contribuabililor activi.