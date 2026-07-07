Moștenirea care valorează tot mai mult. Ce trebuie să faci dacă primești teren agricol de la părinți

Actul de proprietate poate fi, de exemplu, un titlu de proprietate emis după retrocedare, un contract de vânzare-cumpărare, un certificat de moștenitor mai vechi sau o hotărâre judecătorească.

Un detaliu financiar important este termenul. Potrivit regulilor fiscale aplicabile transmiterii proprietății prin moștenire, dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de doi ani de la deces, nu se datorează impozitul aferent transmiterii prin moștenire; după acest termen, moștenitorii pot datora impozitul de 1% calculat la valoarea masei succesorale imobiliare.

Exemplu concret: trei frați moștenesc cinci hectare

Să presupunem că trei frați moștenesc de la părinți cinci hectare de teren arabil. Faptul că fiecare știe „din familie” ce bucată îi revine nu este suficient pentru o valorificare fără probleme. Certificatul de moștenitor trebuie să stabilească drepturile succesorale, iar dacă terenul rămâne în coproprietate, cei trei vor avea cote din bun.

De aici apar mai multe variante. Pot păstra terenul împreună și îl pot da în arendă, pot face partaj pentru a împărți proprietatea sau, dacă doresc vânzarea, trebuie să clarifice exact cine și ce drept transmite.

Problemele apar frecvent atunci când hotarele cunoscute de familie nu coincid perfect cu documentele, când suprafața din titlul de proprietate diferă de măsurătorile din teren sau când există mai mulți moștenitori care nu s-au ocupat ani întregi de acte.

Intabularea poate face diferența între un teren vandabil și unul blocat

După succesiune trebuie verificată situația cadastrală și de carte funciară. Dacă imobilul este deja înscris corect, certificatul de moștenitor poate sta la baza înscrierii noului proprietar. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată, prin informațiile publicate de oficiile teritoriale, că pentru intabularea dreptului dobândit prin moștenire sunt relevante cererea, certificatul de moștenitor și dovada achitării tarifului, în situația în care dreptul autorului era deja intabulat.

Dacă terenul nu are cadastru, situația poate necesita documentație realizată de un specialist autorizat, măsurători și clarificarea amplasamentului înainte ca proprietatea să poată fi valorificată în condiții bune.