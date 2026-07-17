Harta care arată unde agricultura ar putea pierde lupta cu schimbările climatice până în 2100

Cum funcționează harta care estimează pierderile agricole

CADI a fost dezvoltată de o echipă de la Institutul pentru Analiză Economică din Barcelona. Centrul face parte din Consiliul Național pentru Cercetare din Spania. Proiectul este coordonat de cercetătorii Laura Mayoral și Hannes Mueller.

Modelul păstrează culturile existente în anul 2020. Apoi estimează cât ar produce același teren în condiții climatice diferite. Astfel, cercetătorii încearcă să separe efectul climei de deciziile fermierilor. Nu sunt luate în calcul schimbarea plantelor, extinderea irigațiilor sau folosirea unor tehnologii noi.

Datele provin din două surse principale. Prima este Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Aceasta oferă informații istorice despre recolte. A doua este programul european Copernicus, care furnizează date climatice.

Cercetătorii au comparat perioadele 1981-2000 și 2001-2020. Apoi au folosit scenariile climatice ale Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice pentru a realiza proiecții până în 2100. Harta afișează schimbările în intervale de câte 20 de ani.

Modelul nu prezintă un viitor inevitabil. El arată ce s-ar întâmpla în lipsa adaptării. Tocmai de aceea, dezvoltarea unei agriculturi moderne bazate pe tehnologie poate schimba rezultatele estimate.

Zonele tropicale ar putea suporta cele mai mari pierderi

Datele observate deja arată o tendință îngrijorătoare. Un teren agricol din șase a pierdut peste 10% din productivitatea sa potențială în ultimele două decenii. Comparația este făcută cu cele două decenii anterioare.

Pierderile nu sunt distribuite uniform. Regiunile tropicale sunt cele mai afectate. Temperaturile sunt deja ridicate în multe dintre aceste zone. O încălzire suplimentară poate reduce rapid productivitatea culturilor.