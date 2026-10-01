Haos în prima zi de TollRo. Ce trebuie să facă șoferii de camioane dacă aplicația nu funcționează: „Bătaie de joc”
Noul sistem TollRo, prin care camioanele de peste 3,5 tone plătesc pentru distanța efectiv parcursă, a început cu probleme tehnice chiar din primele ore de funcționare. Transportatorii reclamă dificultăți la crearea conturilor, utilizarea aplicației și efectuarea plăților, iar CNAIR a anunțat că utilizatorii care nu au putut achiziționa TollRo din cauza incidentului tehnic nu vor fi sancționați de la 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor.
Cum funcționează, de fapt, TollRo
De la 1 octombrie 2026, TollRo se aplică vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Spre deosebire de vechea rovinietă pentru aceste vehicule, unde plata era legată de o perioadă de valabilitate, TollRo calculează suma în funcție de distanța parcursă și tariful unitar aplicabil.
Șoferii și transportatorii au mai multe variante pentru înregistrarea traseului. Aplicația mobilă poate transmite datele necesare calculării distanței, iar pentru utilizatorii ocazionali există tichetul de rută, care trebuie cumpărat înaintea călătoriei. În cazul acestuia, utilizatorul introduce punctul de plecare, eventualele puncte intermediare și destinația. Tichetul este valabil maximum 72 de ore.
Sistemul permite și utilizarea echipamentelor de bord OBE, însă pagina oficială TollRo precizează că accesul prin furnizorii SETRE este prevăzut începând cu 15 ianuarie 2027.
Probleme chiar în primele ore
La scurt timp după lansarea platformei, au apărut însă dificultăți. CNAIR explică faptul că numărul mare de utilizatori și tranzacții a determinat trimiterea într-un interval foarte scurt a unui volum ridicat de e-mailuri cu confirmări, documente și notificări pentru conturi.
Sistemele automate anti-spam folosite de Gmail și Yahoo au limitat temporar mesajele provenite de la domeniul eToll. Din acest motiv, unele confirmări au ajuns cu întârziere sau nu au fost primite, situație care a afectat inclusiv procesul de creare a unor conturi.
Separat, au apărut disfuncționalități în comunicarea cu procesatorul de plăți, în special în procesul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor. CNAIR spune că verifică tranzacțiile inițiate în perioada afectată, astfel încât sumele achitate să fie atribuite corect conturilor.
Transportatorii reclamă și probleme cu aplicația
Pe rețelele sociale, șoferii și reprezentanții firmelor de transport reclamă și alte dificultăți. Un utilizator susține că, pe anumite telefoane cu ecrane mai mici, butonul necesar continuării procesului nu este vizibil:
„Cei de la TollRo au pus în aplicație, la secțiunea unde selectezi GPS-ul și monitorizarea, termenii și condițiile sub formă de imagine. Din această cauză, pe telefoanele cu ecran mai mic nu apare jos butonul ‘Acceptă și continuă’”.
Acesta susține că o soluție temporară ar fi reducerea din setările telefonului a dimensiunii textului și elementelor afișate, astfel încât butonul să devină vizibil. Este însă o soluție relatată de utilizator, nu o instrucțiune oficială CNAIR. Alți transportatori critică momentul lansării.
„Mi se pare incredibil ca, la nici 12 ore după intrarea în vigoare, să fie astfel de probleme! O mare bătaie de joc”, scrie un utilizator.
Un alt comentariu compară situația cu Olanda:
„Olanda a testat și implementat acest sistem de taxare timp de un an. Ce se întâmplă la noi este de neimaginat: să lansezi un sistem nefuncțional este o bătaie de joc la adresa transportatorilor care au stat toată noaptea treji să refacă conturile firmelor”.
Afirmațiile despre modul și durata testării sistemelor din alte state reprezintă opiniile utilizatorilor și nu explicația oficială a CNAIR.
Șoferii afectați nu vor fi amendați
Cea mai importantă informație pentru transportatorii aflați deja pe drum este anunțul CNAIR privind sancțiunile. Compania precizează că nu va aplica amenzi utilizatorilor care nu au putut achiziționa TollRo din cauza problemelor platformei, începând cu 1 octombrie, ora 00:00, și până la remedierea incidentului.
Normele prevăd, de asemenea, mecanismul aplicabil în cazul unei disfuncționalități a sistemului: pentru vehiculele care au un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil, situația nu este înregistrată ca neplată în intervalul disfuncționalității. Tariful poate fi stabilit ulterior pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare pentru utilizator.
Ce trebuie să facă șoferii până la remedierea problemelor
Transportatorii ar trebui să încerce în continuare să își înregistreze corect vehiculul și călătoria și să păstreze dovezile operațiunilor efectuate în perioada în care platforma are probleme. Dacă o plată a fost inițiată, este important să nu fie repetată necontrolat înainte de verificarea tranzacției, deoarece CNAIR a anunțat că face reconcilierea operațiunilor din intervalul afectat.
În cazul folosirii unui tichet de rută, traseul trebuie stabilit înainte de plecare și trebuie respectate ruta și intervalul declarate. Șoferii care folosesc aplicația trebuie să se asigure că sesiunea de tarifare este activă atunci când sistemul permite acest lucru.
CNAIR lucrează împreună cu STS pentru suplimentarea serviciilor de e-mail și, separat, cu procesatorul de plăți pentru stabilizarea tranzacțiilor. Pentru transportatori, nemulțumirea vine însă tocmai din faptul că problemele au apărut în momentul în care sistemul a devenit obligatoriu.
„În proiectarea sistemului nu s-a luat în considerare și scenariul unui volum foarte mare de date?”, întreabă un utilizator.
Răspunsul tehnic urmează să vină după remedierea incidentului. Până atunci, CNAIR a anunțat că problemele sistemului vor fi luate în considerare și că utilizatorii care nu au putut achiziționa TollRo din cauza disfuncționalităților nu vor fi sancționați.