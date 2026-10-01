Haos în prima zi de TollRo. Ce trebuie să facă șoferii de camioane dacă aplicația nu funcționează: „Bătaie de joc”

Șoferii și transportatorii au mai multe variante pentru înregistrarea traseului. Aplicația mobilă poate transmite datele necesare calculării distanței, iar pentru utilizatorii ocazionali există tichetul de rută, care trebuie cumpărat înaintea călătoriei. În cazul acestuia, utilizatorul introduce punctul de plecare, eventualele puncte intermediare și destinația. Tichetul este valabil maximum 72 de ore.

Sistemul permite și utilizarea echipamentelor de bord OBE, însă pagina oficială TollRo precizează că accesul prin furnizorii SETRE este prevăzut începând cu 15 ianuarie 2027.

Probleme chiar în primele ore

La scurt timp după lansarea platformei, au apărut însă dificultăți. CNAIR explică faptul că numărul mare de utilizatori și tranzacții a determinat trimiterea într-un interval foarte scurt a unui volum ridicat de e-mailuri cu confirmări, documente și notificări pentru conturi.

Sistemele automate anti-spam folosite de Gmail și Yahoo au limitat temporar mesajele provenite de la domeniul eToll. Din acest motiv, unele confirmări au ajuns cu întârziere sau nu au fost primite, situație care a afectat inclusiv procesul de creare a unor conturi.

Separat, au apărut disfuncționalități în comunicarea cu procesatorul de plăți, în special în procesul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor. CNAIR spune că verifică tranzacțiile inițiate în perioada afectată, astfel încât sumele achitate să fie atribuite corect conturilor.

Transportatorii reclamă și probleme cu aplicația

Pe rețelele sociale, șoferii și reprezentanții firmelor de transport reclamă și alte dificultăți. Un utilizator susține că, pe anumite telefoane cu ecrane mai mici, butonul necesar continuării procesului nu este vizibil:

„Cei de la TollRo au pus în aplicație, la secțiunea unde selectezi GPS-ul și monitorizarea, termenii și condițiile sub formă de imagine. Din această cauză, pe telefoanele cu ecran mai mic nu apare jos butonul ‘Acceptă și continuă’”.

Acesta susține că o soluție temporară ar fi reducerea din setările telefonului a dimensiunii textului și elementelor afișate, astfel încât butonul să devină vizibil. Este însă o soluție relatată de utilizator, nu o instrucțiune oficială CNAIR. Alți transportatori critică momentul lansării.