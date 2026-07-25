Trump amenință UE după amenda aplicată Google. „Europa jefuiește companiile americane. SUA nu sunt pușculița Europei”

De ce a fost amendată Google cu 890 de milioane de euro

Comisia Europeană a anunțat două sancțiuni distincte împotriva Google. Prima, în valoare de 460 de milioane de euro, vizează modul în care compania și-ar fi favorizat propriile servicii în rezultatele motorului de căutare, în detrimentul rivalilor.

A doua amendă, de 430 de milioane de euro, este legată de Google Play și de restricțiile impuse dezvoltatorilor care încearcă să le prezinte utilizatorilor variante alternative de cumpărare, în afara magazinului administrat de Google.

Bruxelles-ul susține că aceste practici încalcă Digital Markets Act, legislația prin care UE încearcă să limiteze avantajele marilor platforme desemnate drept „gardieni” ai pieței digitale. Regulile nu interzic companiilor americane să opereze în Europa, dar le cer să nu-și folosească poziția dominantă pentru a-și împinge propriile servicii în fața concurenților.

Conflictul nu este nou. Google a pierdut recent și lupta juridică privind amenda de 4,1 miliarde de euro primită pentru practicile legate de Android, una dintre cele mai mari sancțiuni aplicate vreodată unei companii de tehnologie în Europa.

Trump pregătește o anchetă comercială și amenință cu tarife

Trump a anunțat declanșarea unei investigații în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974. Acest mecanism îi permite administrației americane să analizeze practici externe considerate neloiale și poate deschide drumul către măsuri de retorsiune, inclusiv tarife suplimentare asupra produselor europene.

Așadar, disputa nu mai este doar una juridică între Google și Comisia Europeană. Ea riscă să se transforme într-un conflict comercial între Washington și Bruxelles, cu posibile consecințe pentru relația economică transatlantică.

Mai mulți politicieni americani îi ceruseră deja administrației Trump să răspundă mai dur regulilor europene pentru industria tech. Ei susțin că legislația UE îi vizează în special pe giganții americani, în timp ce Bruxelles-ul spune că aceleași obligații se aplică oricărei companii care controlează o parte importantă a pieței europene.