Trump amenință UE după amenda aplicată Google. „Europa jefuiește companiile americane. SUA nu sunt pușculița Europei”
Donald Trump deschide un nou front de conflict cu Uniunea Europeană, de această dată în jurul regulilor aplicate marilor companii de tehnologie. Președintele american a anunțat că Washingtonul va investiga practicile comerciale ale Bruxelles-ului după ce Google a primit o amendă de 890 de milioane de euro pentru încălcarea Digital Markets Act.
Într-un mesaj publicat pe Truth Social, Trump a acuzat Europa că „jefuiește” companiile americane și a susținut că sancțiunile aplicate Google, Apple, Meta sau Amazon sunt ilegale și discriminatorii. Liderul de la Casa Albă a avertizat că UE ar putea plăti „un preț foarte mare” și a reluat una dintre formulele sale preferate: Statele Unite nu vor mai accepta să fie „pușculița” altor țări.
De ce a fost amendată Google cu 890 de milioane de euro
Comisia Europeană a anunțat două sancțiuni distincte împotriva Google. Prima, în valoare de 460 de milioane de euro, vizează modul în care compania și-ar fi favorizat propriile servicii în rezultatele motorului de căutare, în detrimentul rivalilor.
A doua amendă, de 430 de milioane de euro, este legată de Google Play și de restricțiile impuse dezvoltatorilor care încearcă să le prezinte utilizatorilor variante alternative de cumpărare, în afara magazinului administrat de Google.
Bruxelles-ul susține că aceste practici încalcă Digital Markets Act, legislația prin care UE încearcă să limiteze avantajele marilor platforme desemnate drept „gardieni” ai pieței digitale. Regulile nu interzic companiilor americane să opereze în Europa, dar le cer să nu-și folosească poziția dominantă pentru a-și împinge propriile servicii în fața concurenților.
Conflictul nu este nou. Google a pierdut recent și lupta juridică privind amenda de 4,1 miliarde de euro primită pentru practicile legate de Android, una dintre cele mai mari sancțiuni aplicate vreodată unei companii de tehnologie în Europa.
Trump pregătește o anchetă comercială și amenință cu tarife
Trump a anunțat declanșarea unei investigații în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974. Acest mecanism îi permite administrației americane să analizeze practici externe considerate neloiale și poate deschide drumul către măsuri de retorsiune, inclusiv tarife suplimentare asupra produselor europene.
Așadar, disputa nu mai este doar una juridică între Google și Comisia Europeană. Ea riscă să se transforme într-un conflict comercial între Washington și Bruxelles, cu posibile consecințe pentru relația economică transatlantică.
Mai mulți politicieni americani îi ceruseră deja administrației Trump să răspundă mai dur regulilor europene pentru industria tech. Ei susțin că legislația UE îi vizează în special pe giganții americani, în timp ce Bruxelles-ul spune că aceleași obligații se aplică oricărei companii care controlează o parte importantă a pieței europene.
Tensiunile se văd și în alte dosare. UE încearcă să deschidă mai mult ecosistemele mobile, iar Apple și Google avertizează că unele dintre aceste schimbări pot crea probleme de securitate. Am explicat recent de ce Bruxelles-ul vrea să reducă avantajele Siri și Gemini pe telefoane.
Bruxelles-ul spune că nu atacă Statele Unite
Comisia Europeană respinge ideea că legislația digitală ar fi o armă îndreptată împotriva companiilor americane. Din perspectiva UE, miza este protejarea concurenței și oferirea unor șanse reale firmelor mai mici care depind de motoarele de căutare, magazinele de aplicații și sistemele de operare controlate de giganții tehnologici.
Trump privește însă amenzile ca pe o taxare mascată a economiei americane și pare hotărât să lege dosarele Big Tech de politica sa comercială. Reacția sa transformă cazul Google într-un test important: Europa trebuie să decidă cât de ferm își aplică regulile, chiar și atunci când riscă tarife și represalii din partea celui mai important aliat economic.