Obiectul montat pe holul blocului care poate aduce amendă și trebuie demontat. Ce verifică pompierii

Pe holurile blocurilor sunt întâlnite frecvent pantofare, dulapuri, biciclete, cărucioare, grilaje sau alte obiecte amplasate în fața apartamentelor. Dacă acestea reduc spațiul destinat evacuării sau împiedică deplasarea în condiții de siguranță, pot reprezenta un risc în cazul unei intervenții.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția, în recomandările sale privind căile de evacuare, că nu trebuie depozitate materiale sau amenajate elemente care reduc gabaritul traseelor de evacuare, deoarece acestea pot îngreuna ieșirea persoanelor din clădire în situații de urgență.

Ce prevede legislația în vigoare

Regulile privind apărarea împotriva incendiilor sunt stabilite prin Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actul normativ care reprezintă baza legală în domeniul prevenirii incendiilor.

Totodată, organizarea evacuării în situații de urgență este reglementată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.184 din 6 februarie 2006, care aprobă Normele privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.

Aceste prevederi urmăresc ca traseele de evacuare să poată fi utilizate fără obstacole atunci când apare o situație de urgență, astfel încât persoanele aflate în clădire să poată părăsi imobilul în condiții de siguranță.

Ce obiecte pot crea probleme

În practică, cele mai întâlnite situații sunt cele în care locatarii transformă spațiile comune în locuri de depozitare.

Printre obiectele care pot îngusta căile de evacuare se numără: