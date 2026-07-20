Obiectul montat pe holul blocului care poate aduce amendă și trebuie demontat. Ce verifică pompierii
Mulți locatari folosesc holurile blocurilor ca spații suplimentare de depozitare, montând pantofare, dulapuri, grilaje sau lăsând diverse obiecte în fața apartamentelor. Deși această practică este întâlnită în numeroase imobile, ea poate deveni o problemă serioasă atunci când îngustează căile de evacuare folosite în caz de incendiu sau alte situații de urgență. În cadrul controalelor, inspectorii pentru situații de urgență verifică inclusiv dacă aceste trasee sunt menținute libere, iar nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni.
Căile de evacuare trebuie să rămână permanent libere
Unul dintre principalele aspecte urmărite în timpul verificărilor efectuate de pompieri este existența unor căi de evacuare care să poată fi utilizate rapid în cazul producerii unui incendiu.
Pe holurile blocurilor sunt întâlnite frecvent pantofare, dulapuri, biciclete, cărucioare, grilaje sau alte obiecte amplasate în fața apartamentelor. Dacă acestea reduc spațiul destinat evacuării sau împiedică deplasarea în condiții de siguranță, pot reprezenta un risc în cazul unei intervenții.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția, în recomandările sale privind căile de evacuare, că nu trebuie depozitate materiale sau amenajate elemente care reduc gabaritul traseelor de evacuare, deoarece acestea pot îngreuna ieșirea persoanelor din clădire în situații de urgență.
Ce prevede legislația în vigoare
Regulile privind apărarea împotriva incendiilor sunt stabilite prin Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actul normativ care reprezintă baza legală în domeniul prevenirii incendiilor.
Totodată, organizarea evacuării în situații de urgență este reglementată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.184 din 6 februarie 2006, care aprobă Normele privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
Aceste prevederi urmăresc ca traseele de evacuare să poată fi utilizate fără obstacole atunci când apare o situație de urgență, astfel încât persoanele aflate în clădire să poată părăsi imobilul în condiții de siguranță.
Ce obiecte pot crea probleme
În practică, cele mai întâlnite situații sunt cele în care locatarii transformă spațiile comune în locuri de depozitare.
Printre obiectele care pot îngusta căile de evacuare se numără:
- dulapurile;
- pantofarele;
- grilajele montate pe hol;
- bicicletele;
- cărucioarele;
- alte obiecte depozitate pe spațiile comune.
Acestea pot reduce lățimea coridoarelor și pot îngreuna evacuarea locatarilor sau accesul echipajelor de intervenție în cazul producerii unui incendiu.
În recomandările publicate de IGSU se precizează că pe traseele de evacuare nu trebuie amplasate obiecte sau amenajări care reduc gabaritul acestora ori împiedică circulația în condiții de siguranță.
De ce sunt importante aceste verificări
În cazul unui incendiu, fiecare secundă poate conta, iar un coridor blocat sau îngustat poate întârzia evacuarea persoanelor din clădire. Din acest motiv, pompierii verifică dacă spațiile comune sunt utilizate conform destinației lor și dacă traseele de evacuare sunt menținute libere.
Respectarea acestor reguli are rolul de a permite atât evacuarea rapidă a locatarilor, cât și accesul echipajelor de intervenție atunci când este nevoie.
În situațiile în care sunt constatate nereguli, acestea pot atrage sancțiuni, iar proprietarii pot fi obligați să demonteze sau să îndepărteze obiectele care obstrucționează căile de evacuare, astfel încât acestea să respecte prevederile legislației privind apărarea împotriva incendiilor.