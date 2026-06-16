Schimbări importante pentru pasagerii din UE. Ce despăgubiri ai putea primi dacă zborul este anulat sau întârzie
Călătoriile cu avionul în interiorul Uniunii Europene ar putea deveni mai previzibile pentru pasageri, după ce statele membre au ajuns la un acord privind actualizarea drepturilor celor care folosesc transportul aerian. După mai bine de un deceniu de negocieri și blocaje, noile reguli urmăresc să ofere mai multă transparență și proceduri mai clare în situațiile în care zborurile sunt anulate, întârzie sau pasagerii se confruntă cu refuzul îmbarcării. De asemenea, companiile aeriene vor avea noi obligații legate de informarea călătorilor și de afișarea costurilor reale ale biletelor.
Despăgubiri păstrate pentru întârzieri, anulări și refuz la îmbarcare
Una dintre cele mai importante prevederi ale acordului este menținerea dreptului pasagerilor de a solicita compensații financiare în anumite situații.
Conform noilor reguli, călătorii vor putea cere despăgubiri atunci când zborul întârzie mai mult de trei ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau atunci când li se refuză îmbarcarea.
În plus, aceștia își păstrează dreptul de a fi rambursați sau de a fi redirecționați către destinația finală.
Valoarea compensațiilor diferă în funcție de distanța zborului. Astfel, pasagerii vor putea primi 250 de euro pentru cursele de până la 1.500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri și 600 de euro pentru cele care depășesc această distanță.
Există însă și situații în care despăgubirea poate fi redusă. Pentru zborurile de peste 3.500 de kilometri, operatorul aerian poate diminua suma la jumătate dacă oferă o redirecționare și dacă întârzierea la destinația finală nu depășește patru ore.
Cazurile în care companiile nu vor fi obligate să plătească
Noile reguli stabilesc și situațiile în care transportatorii nu vor fi obligați să achite compensații financiare.
Companiile aeriene nu vor plăti despăgubiri atunci când întârzierea sau anularea este provocată de circumstanțe extraordinare care nu depind de ele.
De reținut este că noile reguli vor permite companiilor aeriene să nu plătească despăgubiri atunci când întârzierea sau anularea zborului este provocată de situații care nu depind de ele. Este vorba despre așa-numitele circumstanțe extraordinare: dezastre naturale, război, vreme extremă, pasageri indisciplinați sau greve care afectează servicii esențiale de la sol, cum sunt cele care țin de controlul traficului aerian, bagaje, îmbarcare sau pregătirea avionului înainte de decolare, potrivit Știrile ProTV.
Chiar și în aceste situații, companiile vor avea obligația de a oferi asistență persoanelor afectate de întârzieri.
Pasagerii blocați vor trebui să primească băuturi după fiecare două ore de așteptare, o masă după trei ore și, dacă situația o impune, cazare pentru maximum trei nopți.
Proceduri mai simple pentru solicitarea compensațiilor
Acordul introduce și termene clare pentru procesul de despăgubire.
Companiile aeriene vor fi obligate să transmită pasagerilor, în cel mult patru zile de la finalizarea călătoriei, instrucțiuni clare privind procedura de solicitare a compensațiilor.
La rândul lor, călătorii vor avea la dispoziție nouă luni pentru depunerea cererii.
După primirea solicitării, operatorii aerieni vor avea un termen de 30 de zile pentru a efectua plata sau pentru a explica motivele pentru care refuză acordarea compensației.
Negociatorii Parlamentului European au precizat că au respins tentativele unor state membre de a reduce obligațiile companiilor aeriene față de pasageri.
Mai multă transparență pentru prețurile biletelor și bagajelor
Noile măsuri vizează și modul în care sunt prezentate costurile călătoriilor.
Apostopolos Zitzikostas, comisarul european pentru Transporturi și Turism, a explicat:
„Acordul le permite călătorilor să compare mai ușor tarifele aeriene și introduce mai multă transparență în privința prețului bagajului de mână. Biletele vor avea un preț cu bagaj și un preț fără bagaj.”
Totodată, una dintre practicile contestate de pasageri va fi eliminată.
„În al patrulea rând, politica «no-show» pentru zborurile de întoarcere este interzisă definitiv. Pasagerii care nu iau zborul de dus vor putea totuși să ia zborul de întoarcere, fără taxe suplimentare”, a declarat comisarul european.
O altă schimbare importantă îi vizează pe părinții care călătoresc împreună cu copiii.
Andrey Novakov, europarlamentar, a precizat:
„Nimeni nu va mai cere bani pentru ca un părinte să stea chiar lângă copilul său – de la zero la 14 ani. Aș vrea să subliniez cei 14 ani, pentru că eu am insistat pentru 14 ani. După 14 ani, cred că poate copiii vor plăti ca să nu stea lângă părinți.”
Textul legislativ urmează să primească aprobarea oficială din partea miniștrilor din Consiliul Uniunii Europene și din partea Parlamentului European, într-un termen de cel mult opt săptămâni. Cel mai probabil, votul final va avea loc în sesiunea plenară din luna iulie.