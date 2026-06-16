Schimbări importante pentru pasagerii din UE. Ce despăgubiri ai putea primi dacă zborul este anulat sau întârzie

Conform noilor reguli, călătorii vor putea cere despăgubiri atunci când zborul întârzie mai mult de trei ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau atunci când li se refuză îmbarcarea.

În plus, aceștia își păstrează dreptul de a fi rambursați sau de a fi redirecționați către destinația finală.

Valoarea compensațiilor diferă în funcție de distanța zborului. Astfel, pasagerii vor putea primi 250 de euro pentru cursele de până la 1.500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri și 600 de euro pentru cele care depășesc această distanță.

Există însă și situații în care despăgubirea poate fi redusă. Pentru zborurile de peste 3.500 de kilometri, operatorul aerian poate diminua suma la jumătate dacă oferă o redirecționare și dacă întârzierea la destinația finală nu depășește patru ore.

Cazurile în care companiile nu vor fi obligate să plătească

Noile reguli stabilesc și situațiile în care transportatorii nu vor fi obligați să achite compensații financiare.

Companiile aeriene nu vor plăti despăgubiri atunci când întârzierea sau anularea este provocată de circumstanțe extraordinare care nu depind de ele.

De reținut este că noile reguli vor permite companiilor aeriene să nu plătească despăgubiri atunci când întârzierea sau anularea zborului este provocată de situații care nu depind de ele. Este vorba despre așa-numitele circumstanțe extraordinare: dezastre naturale, război, vreme extremă, pasageri indisciplinați sau greve care afectează servicii esențiale de la sol, cum sunt cele care țin de controlul traficului aerian, bagaje, îmbarcare sau pregătirea avionului înainte de decolare, potrivit Știrile ProTV.