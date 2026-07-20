Cât costă să renovezi complet o baie de 5 mp în 2026. Manopera poate depăși prețul gresiei și faianței

Hidroizolația

Într-o baie, hidroizolația nu este un moft, ci o măsură obligatorie de protecție a structurii clădirii. Aplicarea corectă, pe pardoseală și pe pereți până la o anumită înălțime, presupune materiale și manoperă specializată. Costul acesteia se regăsește de obicei integrat în tariful general de amenajare, dar pentru o execuție corectă merită bugetat separat, ca linie distinctă în deviz, tocmai pentru a te asigura că nu a fost omisă.

Instalațiile sanitare și electrice

Dacă păstrezi pozițiile actuale ale punctelor de apă și canalizare, costul este minim. Dacă muți însă un punct de apă sau de canalizare, fiecare mutare costă în plus 200–600 RON manoperă. O instalație sanitară completă nouă pentru o baie ajunge, în funcție de tipul de țeavă folosit (PPR, PEXAL sau cupru), undeva între 1.500 și 3.500 RON, iar racordarea completă a unui punct sanitar — chiuvetă, vas WC, cadă sau cabină de duș — se taxează separat, între 150 și 350 RON pe bucată. La partea electrică, mutarea sau adăugarea unui punct de lumină ori a unei prize pentru mașina de spălat costă, în medie, 200–500 RON manoperă, la care se adaugă materialele.

Gresia, faianța și manopera de montaj — aici apare surpriza

Aici se joacă, de fapt, cea mai mare parte a bugetului. Pentru materiale de gamă medie, prețul plăcilor ceramice se situează în jur de 45–90 RON/mp. Pentru o baie de 5 mp placată până în tavan, ai nevoie de aproximativ 15–20 mp de plăci, ceea ce înseamnă un cost al materialului de aproximativ 900–1.700 RON, la care se adaugă 10–15% pierderi din tăiere. (Există și variante economice sub 45 RON/mp, respectiv plăci premium peste 90 RON/mp, dar acestea sunt excepția, nu regula, pentru un proiect standard.)

Manopera de montaj, însă, a ajuns în 2026 să coste la fel de mult sau chiar mai mult decât plăcile în sine. Tariful pe metru pătrat pornește de la aproximativ 70 RON și ajunge la 120–150 RON/mp pentru montaje de complexitate medie, putând urca la 200–220 RON/mp în București, pentru formate mari sau montaje complexe (diagonală, romb, plăci de 60×120 cm care necesită dublă încleiere). Practic, pentru cei 15–20 mp ai unei băi mici, manopera de montaj gresie și faianță se situează, de regulă, între 1.800 și 3.000 RON — adesea la fel de mult sau mai mult decât costul plăcilor în sine.

Obiectele sanitare

Pentru o baie standard, cu produse de gamă medie (branduri precum Cersanit, Roca sau Ideal Standard, în variante non-premium), un set complet — vas WC, lavoar, cadă sau cabină de duș, baterii — costă în jur de 3.000–6.000 RON. Variantele economice pot coborî spre 2.000 RON, iar cele premium (Grohe, linii high-end Roca) pot depăși 10.000 RON, dar aceste extreme rămân excepții pentru un proiect standard de 5 mp. Manopera de montaj a întregului set variază între 800 și 2.000 RON, cu tarife mai mari în București și Cluj-Napoca.

Mobilierul de baie

Un dulap sau o comodă cu lavoar integrat, oglindă și eventual iluminare LED costă, pentru variante de gamă medie, câteva sute de lei, sumele putând crește semnificativ pentru mobilier la comandă sau finisaje speciale.

Cât costă, în total, o baie de 5 mp în 2026?

Adunând toate etapele — demolare, hidroizolație, instalații, gresie și faianță (materiale plus manoperă), obiecte sanitare și mobilier — o renovare completă a unei băi de 5 mp, cu materiale de gamă medie, se încadrează pentru majoritatea proiectelor între 12.000 și 17.000 RON. Bugetul poate coborî spre 9.000–10.000 RON dacă alegi materiale economice și un meșter cu tarife mai mici, sau poate urca spre 22.000–25.000 RON dacă optezi pentru încălzire prin pardoseală, obiecte sanitare premium și plăci de format mare.