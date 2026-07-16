Hackerii nu mai sparg ușa, ci intră cu parola ta. Atacurile de identitate devin principala cauză a ransomware-ului

Emailul a depășit vulnerabilitățile software

Mesajele malițioase au fost cauza inițială în 26% dintre atacurile analizate. Phishing-ul a fost indicat în alte 24% dintre cazuri. Împreună, cele două metode sunt responsabile pentru jumătate dintre incidentele ransomware.

Exploatarea vulnerabilităților a coborât la 18%. În raportul anterior, aceasta fusese menționată în 32% dintre cazuri. Scăderea nu înseamnă că actualizările de securitate au devenit mai puțin importante. Arată doar că atacatorii au găsit o cale mai simplă.

Este adesea mai ușor să păcălești un angajat decât să descoperi o breșă necunoscută. Un email poate imita o factură, o cerere internă sau un mesaj de la conducere. Un singur click poate deschide accesul către întreaga rețea.

Companiile trebuie să trateze cu mai multă atenție securitatea emailului. Filtrele automate nu mai sunt suficiente. Mesajele generate cu ajutorul AI pot avea un limbaj corect. Pot include informații reale și pot părea trimise de persoane cunoscute.

Parolele furate deschid drumul către ransomware

Datele de autentificare compromise au fost folosite în 23% dintre atacuri. Hackerii nu mai au nevoie să forțeze accesul. Ei se conectează cu un nume de utilizator și o parolă valide.

Datele pot proveni din breșe mai vechi. Pot fi cumpărate de pe forumuri clandestine. Pot fi furate cu programe de tip infostealer. Uneori, parola este obținută printr-o pagină falsă de autentificare.

După conectare, atacatorul încearcă să pară un utilizator obișnuit. Caută documente interne. Identifică serverele importante. Verifică sistemele de backup. Apoi încearcă să obțină drepturi de administrator.