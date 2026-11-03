Frații Coen se reunesc pentru un thriller gotic Netflix. „Jack of Spades” aduce o distribuție spectaculoasă și o poveste întunecată

O poveste gotică despre secrete și trădare, în Scoția

„Jack of Spades” este prezentat drept un mister gotic cu o atmosferă apăsătoare, a cărui acțiune se desfășoară în regiunea Highlands din Scoția. Povestea promite intrigi, trădări și personaje ale căror intenții nu sunt întotdeauna ceea ce par.

Lungmetrajul are la bază romanul „The Alien: A Story of Middle Age”, publicat în 1901 de scriitoarea Frances Frederica Montrésor. Adaptarea cinematografică este semnată de Eleanor Catton, Joel Coen, Ethan Coen și dramaturgul Conor McPherson.

Prezența celor doi frați Coen în echipa de scenariști reprezintă unul dintre cele mai interesante aspecte ale proiectului. Cei doi nu au mai realizat împreună un lungmetraj de la „The Ballad of Buster Scruggs”, lansat în 2018.

Totuși, noul film nu marchează o revenire la formula lor tradițională de regie comună. Joel Coen va conduce singur proiectul, așa cum a făcut și în cazul producției „The Tragedy of Macbeth”, lansată în 2021.

Alegerea unei povești gotice pare potrivită stilului regizorului, cunoscut pentru interesul față de personaje ambigue, situații absurde și conflicte morale complicate.

Josh O’Connor, Damian Lewis și Lesley Manville conduc distribuția

Distribuția reunește actori cu experiență în producții dramatice și povești complexe. Josh O’Connor, cunoscut pentru rolurile din „The Crown” și „Challengers”, se numără printre protagoniști.

Alături de el apare Patsy Ferran, actriță britanică apreciată pentru activitatea sa în teatru și televiziune. Damian Lewis, celebru pentru „Homeland” și „Billions”, completează distribuția împreună cu Lesley Manville, nominalizată la Oscar pentru „Phantom Thread”.