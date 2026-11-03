Frații Coen se reunesc pentru un thriller gotic Netflix. „Jack of Spades” aduce o distribuție spectaculoasă și o poveste întunecată
Două dintre cele mai importante nume ale cinematografiei americane revin la o colaborare creativă care a dat naștere unor filme devenite clasice. Joel și Ethan Coen, cineaștii din spatele unor producții precum „Fargo”, „No Country for Old Men” și „The Big Lebowski”, au lucrat împreună la scenariul unui nou thriller gotic. Filmul se numește „Jack of Spades”, iar Netflix tocmai a anunțat că a achiziționat drepturile globale de distribuție.
Potrivit Screen Daily, anunțul a fost făcut pe 2 noiembrie 2026, iar platforma de streaming intenționează să lanseze producția în cinematografe în toamna anului 2027, înainte de a o include în catalogul online. Filmul va fi regizat de Joel Coen și va reuni actori apreciați precum Josh O’Connor, Patsy Ferran, Damian Lewis și Lesley Manville.
O poveste gotică despre secrete și trădare, în Scoția
„Jack of Spades” este prezentat drept un mister gotic cu o atmosferă apăsătoare, a cărui acțiune se desfășoară în regiunea Highlands din Scoția. Povestea promite intrigi, trădări și personaje ale căror intenții nu sunt întotdeauna ceea ce par.
Lungmetrajul are la bază romanul „The Alien: A Story of Middle Age”, publicat în 1901 de scriitoarea Frances Frederica Montrésor. Adaptarea cinematografică este semnată de Eleanor Catton, Joel Coen, Ethan Coen și dramaturgul Conor McPherson.
Prezența celor doi frați Coen în echipa de scenariști reprezintă unul dintre cele mai interesante aspecte ale proiectului. Cei doi nu au mai realizat împreună un lungmetraj de la „The Ballad of Buster Scruggs”, lansat în 2018.
Totuși, noul film nu marchează o revenire la formula lor tradițională de regie comună. Joel Coen va conduce singur proiectul, așa cum a făcut și în cazul producției „The Tragedy of Macbeth”, lansată în 2021.
Alegerea unei povești gotice pare potrivită stilului regizorului, cunoscut pentru interesul față de personaje ambigue, situații absurde și conflicte morale complicate.
Josh O’Connor, Damian Lewis și Lesley Manville conduc distribuția
Distribuția reunește actori cu experiență în producții dramatice și povești complexe. Josh O’Connor, cunoscut pentru rolurile din „The Crown” și „Challengers”, se numără printre protagoniști.
Alături de el apare Patsy Ferran, actriță britanică apreciată pentru activitatea sa în teatru și televiziune. Damian Lewis, celebru pentru „Homeland” și „Billions”, completează distribuția împreună cu Lesley Manville, nominalizată la Oscar pentru „Phantom Thread”.
Din echipa creativă fac parte și colaboratori vechi ai fraților Coen. Directorul de imagine Bruno Delbonnel, care a lucrat la „Inside Llewyn Davis” și „The Tragedy of Macbeth”, semnează imaginea noului film.
Muzica va fi compusă de Carter Burwell, responsabil pentru coloanele sonore ale numeroaselor producții regizate de frații Coen.
Printre producători se numără Frances McDormand, actriță premiată cu Oscar și colaboratoare apropiată a celor doi cineaști.
Toate aceste nume sugerează un proiect cu ambiții artistice importante, într-o perioadă în care Netflix continuă să investească în filme semnate de regizori consacrați.
Platforma a mizat în ultimii ani pe producții foarte diferite, de la filme comerciale cu distribuții impresionante până la thrillere și drame cu povești întunecate.
De ce Netflix pregătește o lansare în cinematografe
Deși serviciul de streaming este cunoscut pentru distribuția online, „Jack of Spades” va beneficia de o lansare cinematografică înainte de apariția pe platformă.
Strategia poate contribui la creșterea vizibilității producției și la poziționarea sa în sezonul premiilor cinematografice din 2027–2028.
Joel Coen are deja o relație profesională cu Netflix. „The Ballad of Buster Scruggs”, antologia western realizată împreună cu Ethan Coen, a fost distribuită de aceeași companie în 2018.
De-a lungul carierei, frații au câștigat mai multe premii Oscar, inclusiv pentru „No Country for Old Men”, desemnat cel mai bun film în 2008.
Prin noul proiect, Netflix își consolidează portofoliul de filme realizate de autori importanți, într-un context în care concurența dintre platformele de streaming și marile studiouri este tot mai puternică.
Deocamdată, nu a fost comunicată o dată exactă a premierei, însă lansarea este programată pentru toamna anului 2027.
Pentru admiratorii cinematografiei fraților Coen, „Jack of Spades” reprezintă mai mult decât un nou thriller. Este ocazia de a descoperi cum se întâlnesc din nou două sensibilități cinematografice care au influențat profund filmul american contemporan.