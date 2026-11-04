GTA 6 va putea fi descărcat în avans din 10 noiembrie. Cât spațiu ocupă jocul pe PS5 și Xbox
Rockstar Games a anunțat data de la care jucătorii vor putea descărca în avans Grand Theft Auto VI, înainte de lansarea oficială din 19 noiembrie 2026. Preîncărcarea va începe pe 10 noiembrie, atât pe PlayStation 5, cât și pe Xbox Series X|S, însă orele diferă în funcție de platformă.
Pe PlayStation 5, descărcarea va fi disponibilă începând cu miezul nopții, ora locală, în fiecare fus orar. Pe Xbox Series X|S, procesul va începe simultan la nivel global tot pe 10 noiembrie.
Descărcarea începe la ore diferite pe cele două platforme
Pe consolele PlayStation 5, preîncărcarea va fi disponibilă de la ora 00:00, în funcție de fusul orar al fiecărei regiuni. În cazul consolelor Xbox Series X|S, Rockstar a stabilit un program global: descărcarea va începe pe 10 noiembrie, la miezul nopții GMT, indiferent de țara în care se află jucătorii.
Compania a precizat că versiunile fizice de tip code-in-box pentru ambele platforme ar trebui să ajungă în magazine începând cu 12 noiembrie. Aceste ediții includ un cod pentru descărcarea jocului, nu un disc cu întreaga producție.
Cei care au cumpărat deja jocul în format digital vor putea să îl descarce înainte de lansare, astfel încât să nu mai fie nevoiți să aștepte transferul fișierelor în ziua apariției. Rockstar nu a oferit însă detalii suplimentare despre eventuale restricții regionale sau despre posibilitatea de a porni jocul înainte de data oficială.
GTA 6 are nevoie de până la 212 GB de spațiu liber
Dimensiunea fișierului de preîncărcare poate ajunge la 212 GB, în funcție de dispozitiv. Este o cerință importantă pentru cei care au console cu spațiu de stocare limitat sau mai multe jocuri instalate în același timp.
Rockstar recomandă verificarea spațiului disponibil înainte de 10 noiembrie, pentru ca descărcarea să poată începe cât mai repede. Dimensiunea comunicată reprezintă limita de care ar putea avea nevoie instalarea, nu o valoare identică pentru toate configurațiile.
Instrucțiunile oficiale pentru preîncărcarea jocului pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S sunt disponibile pe site-ul de asistență Rockstar. Jucătorii care au nevoie de ajutor pentru descărcare sau instalare pot consulta ghidul dedicat fiecărei platforme.
Ce mai pot descoperi jucătorii pe site-ul oficial
Până la lansare, site-ul oficial Grand Theft Auto VI pune la dispoziție mai multe materiale despre joc. Printre acestea se numără videoclipuri oficiale, inclusiv o prezentare extinsă, dar și fragmente audio din posturile de radio care vor putea fi ascultate în joc.
Rockstar a publicat și informații despre Grand Theft Auto VI: The Album, inclusiv avanpremiere ale pieselor și single-uri. Secțiunea „Only in Leonida” oferă detalii despre Vice City și celelalte zone ale statului fictiv Leonida, iar pagina dedicată Ultimate Edition prezintă conținutul acestei versiuni.
Jocul va putea fi cumpărat în continuare prin precomandă, iar compania le recomandă celor interesați să verifice edițiile disponibile pe pagina oficială înainte de lansare. Grand Theft Auto VI va apărea pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S pe 19 noiembrie 2026.
Rockstar pregătește și o hartă gratuită a statului Leonida
Tot pe 19 noiembrie, Rockstar va adăuga pe site-ul oficial o versiune digitală gratuită a posterului cu imaginea de copertă a jocului, care va putea fi descărcată și imprimată. Pachetul va include și o hartă a statului Leonida, astfel încât fanii să poată explora mai ușor lumea în care se desfășoară acțiunea.
Compania pregătește și o versiune fizică, tipărită pe ambele fețe, care va fi comercializată la scurt timp după lansare prin Rockstar Store. Posterul va costa 0,99 dolari dacă este cumpărat separat, dar va fi oferit gratuit ca bonus la orice comandă plasată în magazinul oficial.