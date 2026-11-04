GTA 6 va putea fi descărcat în avans din 10 noiembrie. Cât spațiu ocupă jocul pe PS5 și Xbox

Descărcarea începe la ore diferite pe cele două platforme

Pe consolele PlayStation 5, preîncărcarea va fi disponibilă de la ora 00:00, în funcție de fusul orar al fiecărei regiuni. În cazul consolelor Xbox Series X|S, Rockstar a stabilit un program global: descărcarea va începe pe 10 noiembrie, la miezul nopții GMT, indiferent de țara în care se află jucătorii.

Compania a precizat că versiunile fizice de tip code-in-box pentru ambele platforme ar trebui să ajungă în magazine începând cu 12 noiembrie. Aceste ediții includ un cod pentru descărcarea jocului, nu un disc cu întreaga producție.

Cei care au cumpărat deja jocul în format digital vor putea să îl descarce înainte de lansare, astfel încât să nu mai fie nevoiți să aștepte transferul fișierelor în ziua apariției. Rockstar nu a oferit însă detalii suplimentare despre eventuale restricții regionale sau despre posibilitatea de a porni jocul înainte de data oficială.

GTA 6 are nevoie de până la 212 GB de spațiu liber

Dimensiunea fișierului de preîncărcare poate ajunge la 212 GB, în funcție de dispozitiv. Este o cerință importantă pentru cei care au console cu spațiu de stocare limitat sau mai multe jocuri instalate în același timp.

Rockstar recomandă verificarea spațiului disponibil înainte de 10 noiembrie, pentru ca descărcarea să poată începe cât mai repede. Dimensiunea comunicată reprezintă limita de care ar putea avea nevoie instalarea, nu o valoare identică pentru toate configurațiile.

Instrucțiunile oficiale pentru preîncărcarea jocului pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S sunt disponibile pe site-ul de asistență Rockstar. Jucătorii care au nevoie de ajutor pentru descărcare sau instalare pot consulta ghidul dedicat fiecărei platforme.

Ce mai pot descoperi jucătorii pe site-ul oficial

Până la lansare, site-ul oficial Grand Theft Auto VI pune la dispoziție mai multe materiale despre joc. Printre acestea se numără videoclipuri oficiale, inclusiv o prezentare extinsă, dar și fragmente audio din posturile de radio care vor putea fi ascultate în joc.