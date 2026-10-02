GTA 6 va avea scene de sex. Noul rating de vârstă confirmă conținutul pentru adulți al jocului

Ratingul GTA 6 menționează explicit scenele de sex

Paginile dedicate GTA 6 au început să fie actualizate cu clasificările de vârstă în mai multe regiuni. În Statele Unite, jocul este încadrat la categoria Mature 17+. În Marea Britanie apare cu o clasificare pentru adulți. Australia și Noua Zeelandă atrag însă atenția prin formularea directă „Sex Scenes”.

În Australia, clasificarea disponibilă pentru GTA 6 menționează inclusiv „Strong Sex Scenes”, alături de violență puternică, nuditate și referințe sexuale. Formularea confirmă prezența unor astfel de momente, dar nu spune cât de lungi sau de explicite vor fi.

Aici apare și principala necunoscută. Nu este clar dacă GTA 6 va avea secvențe intime mai elaborate decât jocurile anterioare sau dacă autoritățile de clasificare folosesc pur și simplu formulări mai precise. Ratingul indică tipul de conținut, nu descrie scenele propriu-zise.

GTA 5 avea deja momente cu conținut sexual și posibilitatea de a interacționa cu lucrătoare sexuale. Prin urmare, astfel de elemente nu reprezintă o premieră pentru serie. Diferența este că noile clasificări le scot acum mult mai clar în evidență.

Jason și Lucia ar putea fi în centrul scenelor intime

GTA 6 are doi protagoniști, Jason și Lucia, iar relația dintre ei ocupă un loc important în poveste. Trailerele publicate până acum au inclus deja mai multe momente apropiate între cei doi. Este posibil ca unele dintre scenele menționate de clasificare să fie legate direct de povestea lor.

Rockstar nu a explicat însă ce presupun exact aceste secvențe. Până când jocul va putea fi analizat în forma finală, orice comparație privind cât de explicite sunt față de GTA 5 rămâne speculație.

Cert este că noul joc merge mult mai departe și în alte zone. Informațiile prezentate recent arată că GTA 6 va avea o lume mult mai mare decât GTA 5, cu fenomene meteo complexe, numeroase specii de animale și alegeri care pot influența relația dintre Jason și Lucia.