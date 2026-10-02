GTA 6 va avea scene de sex. Noul rating de vârstă confirmă conținutul pentru adulți al jocului
GTA 6 va include scene de sex, potrivit noilor clasificări de vârstă apărute pentru jocul Rockstar Games. Paginile PlayStation din Australia și Noua Zeelandă menționează explicit acest tip de conținut. Informația apare cu puțin timp înainte de lansarea unuia dintre cele mai așteptate jocuri ale ultimilor ani, scrie IGN.
Mențiunea nu este singura care indică tonul matur al noului Grand Theft Auto. Clasificările fac referire și la violență puternică, sânge, nuditate, limbaj dur și consum de droguri și alcool. Rockstar pare astfel să continue direcția cunoscută a francizei, fără să reducă elementele destinate publicului adult.
Ratingul GTA 6 menționează explicit scenele de sex
Paginile dedicate GTA 6 au început să fie actualizate cu clasificările de vârstă în mai multe regiuni. În Statele Unite, jocul este încadrat la categoria Mature 17+. În Marea Britanie apare cu o clasificare pentru adulți. Australia și Noua Zeelandă atrag însă atenția prin formularea directă „Sex Scenes”.
În Australia, clasificarea disponibilă pentru GTA 6 menționează inclusiv „Strong Sex Scenes”, alături de violență puternică, nuditate și referințe sexuale. Formularea confirmă prezența unor astfel de momente, dar nu spune cât de lungi sau de explicite vor fi.
Aici apare și principala necunoscută. Nu este clar dacă GTA 6 va avea secvențe intime mai elaborate decât jocurile anterioare sau dacă autoritățile de clasificare folosesc pur și simplu formulări mai precise. Ratingul indică tipul de conținut, nu descrie scenele propriu-zise.
GTA 5 avea deja momente cu conținut sexual și posibilitatea de a interacționa cu lucrătoare sexuale. Prin urmare, astfel de elemente nu reprezintă o premieră pentru serie. Diferența este că noile clasificări le scot acum mult mai clar în evidență.
Jason și Lucia ar putea fi în centrul scenelor intime
GTA 6 are doi protagoniști, Jason și Lucia, iar relația dintre ei ocupă un loc important în poveste. Trailerele publicate până acum au inclus deja mai multe momente apropiate între cei doi. Este posibil ca unele dintre scenele menționate de clasificare să fie legate direct de povestea lor.
Rockstar nu a explicat însă ce presupun exact aceste secvențe. Până când jocul va putea fi analizat în forma finală, orice comparație privind cât de explicite sunt față de GTA 5 rămâne speculație.
Cert este că noul joc merge mult mai departe și în alte zone. Informațiile prezentate recent arată că GTA 6 va avea o lume mult mai mare decât GTA 5, cu fenomene meteo complexe, numeroase specii de animale și alegeri care pot influența relația dintre Jason și Lucia.
Rockstar a prezentat deja și secvențe extinse de gameplay. Acestea au arătat mai clar modul în care funcționează cei doi protagoniști, activitățile secundare și interacțiunile cu lumea. Playtech a analizat anterior detaliile noi din GTA 6 pe care leak-urile nu le dezvăluiseră.
GTA 6 se apropie de lansarea din noiembrie
Grand Theft Auto VI este programat să apară pe 19 noiembrie 2026. Jocul va fi disponibil inițial pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Rockstar nu a anunțat încă o dată pentru versiunea de PC.
Campania de promovare intră astfel în etapa finală. Clasificările de vârstă, reclamele și paginile de produs oferă tot mai multe detalii despre conținutul jocului. Interesul comercial este deja uriaș, iar primele listări au alimentat și discuțiile despre precomenzile și prețul GTA 6.
Noile ratinguri confirmă, în primul rând, că Rockstar nu schimbă radical identitatea seriei pentru a ajunge la un public mai larg. GTA 6 rămâne un joc destinat adulților, cu violență, droguri, nuditate și conținut sexual.
Cât de importante vor fi scenele de sex pentru poveste rămâne însă necunoscut. Clasificarea confirmă existența lor, dar nu spune dacă sunt momente scurte, activități opționale sau secvențe cinematice construite în jurul relației dintre Jason și Lucia.