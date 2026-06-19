GTA 6 are o copertă spectaculoasă, dar uită tocmai infracțiunea din titlu: doar un singur joc din serie a arătat un furt de mașină

Singura copertă care chiar respectă titlul seriei

Grand Theft Auto 2, lansat în 1999, rămâne aparent singurul joc din serie a cărui copertă prezintă clar un furt de mașină. Ilustrația surprinde o scenă văzută de sus, în care o persoană pare să se grăbească spre un taxi, în timp ce oamenii din jur reacționează haotic. Imaginea sugerează exact atmosfera de haos urban pe care o propune jocul.

Este și o alegere potrivită pentru perioada în care a apărut GTA 2. Primele titluri din serie aveau o perspectivă de sus, iar coperta reproducea aproape perfect senzația de a privi o intersecție aglomerată în care orice se poate întâmpla. Taxiul, mulțimea și poziția personajelor spun o poveste simplă, dar foarte eficientă: cineva încearcă să plece rapid cu o mașină care nu îi aparține.

În anii următori, Rockstar a schimbat complet limbajul vizual al francizei. Seria a început să pună accent pe personaje memorabile, pe orașe inspirate din realitate, pe arme, bani, lux, cluburi, motociclete și pe tot ce înseamnă fantezia de putere asociată cu universul Grand Theft Auto. Furtul de mașini a rămas o mecanică de bază, dar nu a mai fost vândut vizual ca element principal.

GTA 6 preferă spectacolul, nu infracțiunea din titlu

Coperta GTA 6 urmează rețeta modernă a seriei: un colaj plin de elemente care promit o lume uriașă, vie și exagerată. Apar personaje centrale, o mașină sport, o motocicletă, un elicopter, o barcă rapidă și chiar un crocodil, toate contribuind la imaginea unei versiuni haotice și colorate a statului Florida.

Este o copertă care vinde atmosferă, nu neapărat acțiunea principală sugerată de titlu. Privitorul înțelege imediat că urmează curse, violență, personaje periculoase, petreceri, urmăriri și probabil multe situații absurde. Totuși, nimeni nu este tras afară dintr-o mașină, nimeni nu fuge cu un vehicul furat, iar „grand theft auto” lipsește din imagine.

Nici jocurile anterioare nu au fost mai directe. GTA: San Andreas are pe copertă o scenă care sugerează un drive-by, adică o infracțiune comisă dintr-o mașină, nu furtul acelei mașini. GTA IV include o mașină de poliție care pare să oprească un șofer, dar situația poate însemna orice, de la depășirea vitezei până la o infracțiune mai gravă.

În mod ironic, seria care a transformat furatul mașinilor într-un fenomen global a ajuns să își promoveze jocurile prin aproape orice altceva. Poate că GTA 7 va repara, peste mulți ani, această omisiune. Rockstar ar putea pune pe copertă nu doar un furt de mașină, ci șapte. Ar fi, în sfârșit, o imagine perfectă pentru numele francizei.