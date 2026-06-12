GTA 5 intră în abonamentul Rockstar înainte de lansarea GTA 6. Mutarea care pregătește terenul pentru cel mai așteptat joc al deceniului

Ce primești acum prin GTA+

GTA+ costă 8 dolari pe lună și funcționează ca un abonament dedicat fanilor Rockstar. Până acum, serviciul era asociat în special cu bonusuri pentru GTA Online, dar biblioteca de jocuri a devenit treptat tot mai importantă. În prezent, abonații au acces la mai multe titluri Rockstar, printre care „Bully”, „L.A. Noire” și „Red Dead Redemption”, iar acum și campania single-player din GTA 5.

Pentru jucătorii de pe PC, noutatea vine și cu acces la GTA Online prin biblioteca de jocuri GTA+. Asta poate fi important mai ales pentru cei care vor să intre în universul online al Rockstar fără să cumpere separat jocul complet. Totuși, ca în cazul multor servicii de abonament, jocurile incluse nu sunt garantate permanent. Ele pot intra și ieși din bibliotecă în funcție de deciziile companiei.

Pe lângă accesul la jocuri, GTA+ include și beneficii lunare în GTA Online. Abonații primesc 500.000 de dolari GTA în fiecare lună, acces la The Vinewood Club, o mașină gratuită lunar și alte bonusuri care se schimbă periodic. Pentru jucătorii activi de GTA Online, aceste beneficii pot conta, mai ales dacă petrec mult timp în Los Santos și vor avantaje constante fără să cumpere separat pachete de bani virtuali.

Mutarea are sens și pentru Rockstar. GTA 5 nu mai este doar un joc lansat în 2013, ci o platformă care continuă să genereze bani, comunitate și atenție. Faptul că a depășit 230 de milioane de exemplare vândute îl transformă într-unul dintre cele mai mari succese din istoria industriei, iar includerea sa într-un abonament este o nouă metodă de a-l menține relevant până la apariția următorului capitol.

De ce contează această mutare înainte de GTA 6

GTA 6 este, probabil, cel mai așteptat joc al ultimilor ani. Rockstar știe că fiecare decizie luată înainte de lansare este analizată de fani, investitori și industrie. Includerea GTA 5 în GTA+ poate părea o simplă actualizare de abonament, dar poate fi privită și ca o pregătire strategică pentru viitorul francizei.

Întrebarea mare este ce rol va avea GTA+ după lansarea GTA 6. Rockstar nu a oferit încă detalii clare despre componenta multiplayer a noului joc și nici despre felul în care abonamentul va fi integrat în viitorul ecosistem GTA. Totuși, este greu de crezut că serviciul nu va avea un rol important, mai ales dacă GTA 6 va primi o componentă online majoră, construită pe modelul de succes al GTA Online.

GTA Online a fost, timp de peste un deceniu, una dintre cele mai profitabile părți ale jocului. A ținut GTA 5 în topuri, a adus actualizări constante și a transformat Los Santos într-un spațiu digital în care jucătorii au revenit ani la rând. Dacă Rockstar vrea să repete sau să extindă această formulă cu GTA 6, un abonament precum GTA+ poate deveni un instrument central.