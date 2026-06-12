GTA 5 intră în abonamentul Rockstar înainte de lansarea GTA 6. Mutarea care pregătește terenul pentru cel mai așteptat joc al deceniului
Rockstar Games mai face o mutare importantă înainte de lansarea GTA 6, iar de data aceasta în centrul atenției se află chiar GTA 5, jocul care refuză să dispară din conversația globală despre gaming. Campania single-player din Grand Theft Auto V este acum inclusă în biblioteca GTA+, abonamentul oficial al Rockstar, disponibil pe PlayStation 5, Xbox Series X|S și PC, conform site-ului oficial.
Schimbarea vine într-un moment perfect calculat. GTA 6 este programat să apară pe 19 noiembrie 2026, iar interesul pentru franciză este deja uriaș. Prin includerea GTA 5 în GTA+, Rockstar nu doar că oferă un nou avantaj abonaților, ci își aduce publicul mai aproape de propriul ecosistem, înainte ca noul joc să devină centrul atenției.
Ce primești acum prin GTA+
GTA+ costă 8 dolari pe lună și funcționează ca un abonament dedicat fanilor Rockstar. Până acum, serviciul era asociat în special cu bonusuri pentru GTA Online, dar biblioteca de jocuri a devenit treptat tot mai importantă. În prezent, abonații au acces la mai multe titluri Rockstar, printre care „Bully”, „L.A. Noire” și „Red Dead Redemption”, iar acum și campania single-player din GTA 5.
Pentru jucătorii de pe PC, noutatea vine și cu acces la GTA Online prin biblioteca de jocuri GTA+. Asta poate fi important mai ales pentru cei care vor să intre în universul online al Rockstar fără să cumpere separat jocul complet. Totuși, ca în cazul multor servicii de abonament, jocurile incluse nu sunt garantate permanent. Ele pot intra și ieși din bibliotecă în funcție de deciziile companiei.
Pe lângă accesul la jocuri, GTA+ include și beneficii lunare în GTA Online. Abonații primesc 500.000 de dolari GTA în fiecare lună, acces la The Vinewood Club, o mașină gratuită lunar și alte bonusuri care se schimbă periodic. Pentru jucătorii activi de GTA Online, aceste beneficii pot conta, mai ales dacă petrec mult timp în Los Santos și vor avantaje constante fără să cumpere separat pachete de bani virtuali.
Mutarea are sens și pentru Rockstar. GTA 5 nu mai este doar un joc lansat în 2013, ci o platformă care continuă să genereze bani, comunitate și atenție. Faptul că a depășit 230 de milioane de exemplare vândute îl transformă într-unul dintre cele mai mari succese din istoria industriei, iar includerea sa într-un abonament este o nouă metodă de a-l menține relevant până la apariția următorului capitol.
De ce contează această mutare înainte de GTA 6
GTA 6 este, probabil, cel mai așteptat joc al ultimilor ani. Rockstar știe că fiecare decizie luată înainte de lansare este analizată de fani, investitori și industrie. Includerea GTA 5 în GTA+ poate părea o simplă actualizare de abonament, dar poate fi privită și ca o pregătire strategică pentru viitorul francizei.
Întrebarea mare este ce rol va avea GTA+ după lansarea GTA 6. Rockstar nu a oferit încă detalii clare despre componenta multiplayer a noului joc și nici despre felul în care abonamentul va fi integrat în viitorul ecosistem GTA. Totuși, este greu de crezut că serviciul nu va avea un rol important, mai ales dacă GTA 6 va primi o componentă online majoră, construită pe modelul de succes al GTA Online.
GTA Online a fost, timp de peste un deceniu, una dintre cele mai profitabile părți ale jocului. A ținut GTA 5 în topuri, a adus actualizări constante și a transformat Los Santos într-un spațiu digital în care jucătorii au revenit ani la rând. Dacă Rockstar vrea să repete sau să extindă această formulă cu GTA 6, un abonament precum GTA+ poate deveni un instrument central.
Prin includerea GTA 5 în abonament, compania poate atrage jucători noi, poate reactiva fani mai vechi și poate obișnui publicul cu ideea că experiența GTA nu mai înseamnă doar cumpărarea unui joc, ci accesul la un pachet mai larg de servicii, bonusuri și conținut recurent.
GTA 5 rămâne motorul francizei până la noul capitol
Deși toată lumea așteaptă GTA 6, GTA 5 continuă să fie extrem de important pentru Rockstar. Jocul a apărut inițial pe consolele vechi, a fost relansat pe mai multe generații de platforme și a ajuns să fie tratat aproape ca un serviciu permanent. Puține jocuri au avut o viață comercială atât de lungă și atât de profitabilă.
Faptul că GTA 5 a fost inclus, de-a lungul timpului, și în alte servicii precum Game Pass sau PlayStation Plus arată cât de valoros rămâne titlul pentru platforme și pentru public. Acum, însă, includerea lui în GTA+ este diferită, pentru că îl aduce direct în abonamentul propriu al Rockstar, acolo unde compania controlează complet relația cu jucătorii.
Până la lansarea GTA 6, GTA+ poate deveni o punte între trecutul și viitorul seriei. Jucătorii pot redescoperi povestea lui Michael, Franklin și Trevor, pot intra în GTA Online și pot rămâne conectați la ecosistemul Rockstar. În același timp, compania își consolidează baza de abonați exact înainte de momentul în care atenția globală se va muta spre Vice City și noua generație GTA.
Lansarea GTA 6 va fi uriașă indiferent de această mutare. Dar includerea GTA 5 în GTA+ arată că Rockstar nu tratează abonamentul ca pe un simplu bonus, ci ca pe o piesă importantă a strategiei sale. Iar dacă GTA 6 va veni cu o componentă online la fel de ambițioasă precum se așteaptă fanii, GTA+ ar putea deveni mult mai important decât pare acum.