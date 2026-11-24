Sistemele de frânare pentru remorci pot fi controlate de la distanță prin Bluetooth. O vulnerabilitate gravă afectează dispozitivele Elecbrakes
O vulnerabilitate de securitate descoperită în sistemele de frânare pentru remorci produse de compania australiană Elecbrakes permite unei persoane aflate în raza de acțiune Bluetooth să controleze frânele fără autentificare. Problema este suficient de gravă încât ar putea afecta direct siguranța în trafic: un atacator poate declanșa frânarea sau poate modifica forța aplicată, inclusiv în timpul deplasării. Producătorul a lansat actualizări pentru două modele, însă un al treilea dispozitiv, ELBC2000, rămâne vulnerabil și nu are încă un patch disponibil, potrivit The Register.
O conexiune Bluetooth neașteptată a dus la descoperirea vulnerabilității
Problema a fost identificată de Patrick Forck și Jeremy McCarthy, doi cercetători în securitate informatică de la Element Digital. Investigația a început după un incident aparent banal, observat de Forck în timp ce conducea. Telecomanda Elecbrakes din mașina sa s-a conectat la sistemul de frânare al unei alte remorci, fără ca dispozitivele să fi fost asociate în prealabil și fără să apară vreo solicitare de confirmare.
Cercetătorul a constatat că telecomanda comunicase cu un echipament care nu îi aparținea, instalat pe o remorcă al cărei șofer nu știa că alt dispozitiv se conectase la sistemul său. Incidentul i-a determinat pe cei doi specialiști să verifice modul în care funcționează comunicarea Bluetooth și să afle dacă o conexiune neautorizată poate influența efectiv frânarea.
Elecbrakes este un producător australian care comercializează în Australia și Noua Zeelandă sisteme de frânare pentru remorci. Acestea sunt utilizate în special în cazul remorcilor mai grele, care trebuie să aibă propriul sistem de frânare, în funcție de reglementările aplicabile. Compania oferă inclusiv modele concepute pentru o instalare mai simplă: unul montat în mașină și altul fixat direct pe remorcă.
Sistemul instalat pe remorcă poate primi comenzi prin Bluetooth de la aplicația Elecbrakes pentru telefoane sau de la o telecomandă separată, aflată în interiorul mașinii. Tocmai această conexiune wireless, folosită pentru controlul frânelor, s-a dovedit insuficient protejată.
Cercetătorii au putut modifica frânarea fără să se autentifice
Forck și McCarthy nu aveau experiență specializată în dezvoltarea de software, astfel că au folosit Claude Code pentru a analiza o copie decompilată a aplicației Elecbrakes. Instrumentul AI a ajutat la identificarea structurii de comunicare Bluetooth a dispozitivului și a comenzilor pe care aplicația le transmite către sistemul de frânare.
Analiza a scos la iveală 47 de caracteristici organizate în patru servicii Bluetooth GATT. Comenzile erau transmise sub forma unor secvențe de octeți necriptate, fără mecanisme suplimentare precum sume de control sau numere de secvență. Mai grav, comenzile esențiale pentru funcționarea frânelor nu necesitau autentificare, deși alte funcții Bluetooth ale dispozitivului solicitau asocierea prealabilă.
Cu ajutorul lui Claude Code, cercetătorii au construit o aplicație web care putea accesa comenzile Bluetooth ale unui sistem Elecbrakes din apropiere, direct prin browserul Chrome. Testele au arătat că puteau modifica aproape toate aspectele controlului frânelor unui dispozitiv pe care îl dețineau.
Deși unele încercări de asociere au eșuat, acest lucru nu a împiedicat accesul la comenzile importante. Cercetătorii au transmis câțiva octeți către caracteristica responsabilă de controlul frânării și au observat că sistemul a executat comanda. Frânele remorcii s-au activat imediat, fără ca dispozitivul să verifice dacă solicitarea provenea de la un echipament autorizat.
Experimentele ulterioare au arătat că putea fi modificată inclusiv intensitatea frânării în funcție de viteza de decelerare. Într-o asemenea situație, comportamentul remorcii ar putea deveni imprevizibil, deoarece forța de frânare nu ar mai corespunde în mod normal comenzilor șoferului.
Trei vulnerabilități au primit identificatori CVE, iar două au un scor de severitate de 9,6
Gravitatea descoperirii a fost confirmată prin atribuirea a trei identificatori CVE, în cadrul unei alerte publicate de agenția americană pentru securitate cibernetică CISA. Două dintre vulnerabilități au primit un scor CVSS de 9,6, pe o scară care ajunge până la 10, ceea ce indică un nivel critic de severitate.
Riscul este amplificat de condițiile relativ simple necesare pentru exploatare. O persoană trebuie să se afle în raza de acțiune Bluetooth a dispozitivului și să poată transmite comenzile corespunzătoare. Nu este necesară autentificarea în sistem, iar cercetătorii au arătat că modificarea comenzilor de frânare poate fi realizată cu ajutorul unui set foarte scurt de date.
Descoperirea atrage atenția și asupra rolului pe care instrumentele AI îl pot avea în cercetarea vulnerabilităților informatice. Forck și McCarthy au explicat că, în trecut, identificarea și exploatarea unei probleme de acest fel ar fi necesitat cunoștințe tehnice specializate. În cazul lor, Claude Code a accelerat analiza aplicației și construirea instrumentului de testare, astfel încât au reușit să ajungă la rezultate în doar câteva zile.
Cei doi au subliniat că instrumentele AI pot reduce considerabil nivelul de experiență necesar pentru investigarea unor dispozitive complexe. Acest lucru poate ajuta cercetătorii să identifice probleme care altfel ar rămâne nedescoperite, dar înseamnă și că persoane fără pregătire avansată ar putea ajunge mai ușor la metode de exploatare a unor sisteme conectate.
Două modele Elecbrakes au primit actualizări, dar ELBC2000 rămâne vulnerabil
Producătorul a reacționat la descoperire și a publicat actualizări de securitate pentru cele două modele de controlere de frânare, atât pentru varianta instalată în mașină, cât și pentru cea montată pe remorcă. Actualizarea trebuie instalată manual, astfel că proprietarii acestor echipamente trebuie să verifice dacă au aplicat deja versiunile corectate.
Situația este mai complicată în cazul modelului ELBC2000, un controler care nu se mai fabrică de câțiva ani. Acesta a fost omis din procesul inițial de remediere, iar proprietarii săi nu au deocamdată la dispoziție o actualizare care să elimine vulnerabilitatea.
Potrivit cercetătorilor, producătorul nu a confirmat că ELBC2000 era afectat decât spre sfârșitul lunii octombrie, după ce echipa Element Digital a insistat asupra problemei. Prin urmare, riscul nu este eliminat pentru toate echipamentele companiei, iar cei care folosesc acest model trebuie să țină cont că sistemul poate rămâne expus comenzilor Bluetooth neautorizate.