Cercetătorul a constatat că telecomanda comunicase cu un echipament care nu îi aparținea, instalat pe o remorcă al cărei șofer nu știa că alt dispozitiv se conectase la sistemul său. Incidentul i-a determinat pe cei doi specialiști să verifice modul în care funcționează comunicarea Bluetooth și să afle dacă o conexiune neautorizată poate influența efectiv frânarea.

Elecbrakes este un producător australian care comercializează în Australia și Noua Zeelandă sisteme de frânare pentru remorci. Acestea sunt utilizate în special în cazul remorcilor mai grele, care trebuie să aibă propriul sistem de frânare, în funcție de reglementările aplicabile. Compania oferă inclusiv modele concepute pentru o instalare mai simplă: unul montat în mașină și altul fixat direct pe remorcă.

Sistemul instalat pe remorcă poate primi comenzi prin Bluetooth de la aplicația Elecbrakes pentru telefoane sau de la o telecomandă separată, aflată în interiorul mașinii. Tocmai această conexiune wireless, folosită pentru controlul frânelor, s-a dovedit insuficient protejată.

Cercetătorii au putut modifica frânarea fără să se autentifice

Forck și McCarthy nu aveau experiență specializată în dezvoltarea de software, astfel că au folosit Claude Code pentru a analiza o copie decompilată a aplicației Elecbrakes. Instrumentul AI a ajutat la identificarea structurii de comunicare Bluetooth a dispozitivului și a comenzilor pe care aplicația le transmite către sistemul de frânare.

Analiza a scos la iveală 47 de caracteristici organizate în patru servicii Bluetooth GATT. Comenzile erau transmise sub forma unor secvențe de octeți necriptate, fără mecanisme suplimentare precum sume de control sau numere de secvență. Mai grav, comenzile esențiale pentru funcționarea frânelor nu necesitau autentificare, deși alte funcții Bluetooth ale dispozitivului solicitau asocierea prealabilă.

Cu ajutorul lui Claude Code, cercetătorii au construit o aplicație web care putea accesa comenzile Bluetooth ale unui sistem Elecbrakes din apropiere, direct prin browserul Chrome. Testele au arătat că puteau modifica aproape toate aspectele controlului frânelor unui dispozitiv pe care îl dețineau.

Deși unele încercări de asociere au eșuat, acest lucru nu a împiedicat accesul la comenzile importante. Cercetătorii au transmis câțiva octeți către caracteristica responsabilă de controlul frânării și au observat că sistemul a executat comanda. Frânele remorcii s-au activat imediat, fără ca dispozitivul să verifice dacă solicitarea provenea de la un echipament autorizat.