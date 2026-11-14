La Brașov, mormintele pot fi găsite cu telefonul. Cum funcționează harta digitală a cimitirului
Găsirea unui mormânt printre zeci de alei poate fi dificilă, mai ales pentru cei care ajung rar în cimitir. La Brașov, un sistem digital permite căutarea după numele persoanei decedate și afișarea traseului până la locul de veci, inclusiv pe telefon.
Proiectul de digitalizare a Cimitirului Municipal este finalizat, iar aplicația este deja funcțională, scrie Bună Ziua Brașov. Primarul George Scripcaru a explicat că introducerea sistemului a presupus cartografierea locurilor de veci și actualizarea informațiilor despre persoanele înmormântate.
De la numele persoanei la un traseu afișat pe telefon
Căutarea începe la panoul interactiv. După introducerea numelui persoanei înmormântate, apar poziția locului de veci, un traseu și o fotografie a mormântului. Imaginea oferă un reper suplimentar pentru recunoașterea locului la finalul deplasării.
Traseul poate fi transferat pe telefon prin scanarea unui cod QR. Astfel, informația rămâne la îndemână pe alei, fără să fie nevoie ca vizitatorul să memoreze toate indicațiile de pe panou. Scanarea face legătura între căutarea de la terminal și harta consultată pe mobil.
La prezentarea de la începutul lunii, primarul George Scripcaru preciza că terminalul funcționa în clădirea administrației cimitirului și că urma instalarea unuia în exterior. Anunțul privea extinderea accesului la panou; căutarea digitală era deja disponibilă.
Proiectul cuprinde două cimitire și aproximativ 41.000 de locuri de veci
Mediafax relatează că proiectul include Cimitirul Municipal și Cimitirul Șprenghi, cele două cimitire civile administrate de municipalitate. Valoarea comunicată este de aproximativ 300.000 de lei și privește proiectul de digitalizare, cu circa 41.000 de locuri de veci.
Realizarea hărții a presupus fotografierea, scanarea și înregistrarea mormintelor. Informațiile au fost comparate cu evidențele administrației și cu inscripțiile de pe monumentele funerare. În spatele căutării după nume se află, așadar, o muncă de inventariere și corelare a datelor.
Este o utilizare concretă a tehnologiei într-un serviciu local, cu un rezultat ușor de înțeles: identificarea unui loc și afișarea drumului până la el. Această funcție poate fi utilă în special rudelor venite din alte localități sau persoanelor care nu cunosc bine organizarea cimitirului.
Digitalizarea serviciilor publice se vede și în lucruri mici
Exemplul apare într-un context în care România rămâne în urma celorlalte state europene la folosirea serviciilor publice online. Accesul la internet și existența unor proceduri digitale nu se transformă automat în servicii simple, cunoscute și folosite de public.
Alături de serviciile publice care pot fi accesate fără drumuri la ghișeu, hărțile interactive arată o altă utilitate a datelor administrative. Informațiile deja păstrate de instituții pot ajuta direct oamenii, atunci când sunt organizate într-o formă ușor de căutat.
În cazul Brașovului, utilitatea sistemului se măsoară foarte simplu: dacă numele căutat duce la locul corect și dacă traseul este ușor de urmărit. Fotografia mormântului completează indicațiile, iar verificarea și actualizarea datelor sunt esențiale pentru ca această corespondență să rămână corectă.