La Brașov, mormintele pot fi găsite cu telefonul. Cum funcționează harta digitală a cimitirului

De la numele persoanei la un traseu afișat pe telefon

Căutarea începe la panoul interactiv. După introducerea numelui persoanei înmormântate, apar poziția locului de veci, un traseu și o fotografie a mormântului. Imaginea oferă un reper suplimentar pentru recunoașterea locului la finalul deplasării.

Traseul poate fi transferat pe telefon prin scanarea unui cod QR. Astfel, informația rămâne la îndemână pe alei, fără să fie nevoie ca vizitatorul să memoreze toate indicațiile de pe panou. Scanarea face legătura între căutarea de la terminal și harta consultată pe mobil.

La prezentarea de la începutul lunii, primarul George Scripcaru preciza că terminalul funcționa în clădirea administrației cimitirului și că urma instalarea unuia în exterior. Anunțul privea extinderea accesului la panou; căutarea digitală era deja disponibilă.

Proiectul cuprinde două cimitire și aproximativ 41.000 de locuri de veci

Mediafax relatează că proiectul include Cimitirul Municipal și Cimitirul Șprenghi, cele două cimitire civile administrate de municipalitate. Valoarea comunicată este de aproximativ 300.000 de lei și privește proiectul de digitalizare, cu circa 41.000 de locuri de veci.

Realizarea hărții a presupus fotografierea, scanarea și înregistrarea mormintelor. Informațiile au fost comparate cu evidențele administrației și cu inscripțiile de pe monumentele funerare. În spatele căutării după nume se află, așadar, o muncă de inventariere și corelare a datelor.

Este o utilizare concretă a tehnologiei într-un serviciu local, cu un rezultat ușor de înțeles: identificarea unui loc și afișarea drumului până la el. Această funcție poate fi utilă în special rudelor venite din alte localități sau persoanelor care nu cunosc bine organizarea cimitirului.

Digitalizarea serviciilor publice se vede și în lucruri mici

Exemplul apare într-un context în care România rămâne în urma celorlalte state europene la folosirea serviciilor publice online. Accesul la internet și existența unor proceduri digitale nu se transformă automat în servicii simple, cunoscute și folosite de public.