Gruparea Lazarus folosește AI și criptare post-cuantică într-o nouă campanie de spionaj cibernetic, avertizează Kaspersky

Cum folosește Lazarus inteligența artificială pentru a atrage victimele

Investigația Kaspersky a identificat un site găzduit prin GitHub Pages, asociat unui cont GitHub utilizat pentru comunicarea dintre malware și atacatori. Contul a fost creat în septembrie 2025 și găzduia inițial o pagină care prezenta CV-ul unui presupus dezvoltator senior de echipamente de rețea.

Metoda amintește de Operation DreamJob, o campanie cunoscută a grupării Lazarus, în care atacatorii folosesc oferte de angajare și oportunități profesionale false pentru a compromite sistemele victimelor. În cazul Operation FlashHole, atacurile au început cu mesaje de spear-phishing, adică e-mailuri înșelătoare adaptate unor persoane sau organizații specifice. Acestea conțineau linkuri către site-uri false de portofoliu profesional și CV-uri personalizate.

Un detaliu remarcat de cercetători se referă la folosirea unei fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, prezentată drept imaginea unui candidat la un loc de muncă. Kaspersky consideră că atacatorii ar fi utilizat AI și pentru adaptarea paginilor frauduloase la profilul organizațiilor vizate.

Prin personalizarea mesajelor și a site-urilor, atacatorii încearcă să facă tentativele de phishing mai convingătoare. În locul unor mesaje generice, victimele primesc conținut care pare legat de activitatea profesională sau de domeniul lor de interes.

O posibilă vulnerabilitate în CrossWeb EX ar fi permis infectarea sistemelor

Cercetătorii au reconstituit un lanț de infectare care ar fi putut implica CrossWeb EX, un modul de securitate și autentificare web utilizat pe scară largă în Coreea de Sud. Potrivit analizei, accesarea site-ului malițios ar fi putut declanșa procesul de infectare prin exploatarea unei posibile vulnerabilități a acestui software.

Kaspersky precizează că existase anterior un buletin de securitate care confirma o vulnerabilitate în software-ul de securitate financiară. Totuși, informațiile prezentate în raport indică o posibilitate privind mecanismul de infectare, nu o confirmare că toate sistemele vizate au fost compromise prin aceeași metodă.

În urma analizei, echipa GReAT a identificat mai multe componente malițioase și a descoperit un mecanism complex de instalare a programelor malware. Atacatorii au combinat versiuni actualizate ale unor instrumente cunoscute cu două componente care nu fuseseră documentate anterior, numite TouchHub și ClientHub.