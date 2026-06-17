Elon Musk cumpără Cursor cu 60 de miliarde de dolari. SpaceX nu mai vrea să fie doar compania care trimite rachete în spațiu
SpaceX face una dintre cele mai agresive mutări din cursa globală pentru inteligență artificială și intră direct în lupta cu OpenAI și Anthropic. Compania lui Elon Musk a ajuns la un acord pentru preluarea Anysphere, startup-ul din spatele Cursor, unul dintre cele mai populare instrumente de programare asistată de AI, într-o tranzacție all-stock evaluată la 60 de miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 51,7 miliarde de euro, conform Euronews.
Mutarea vine la doar câteva zile după IPO-ul spectaculos al SpaceX și arată clar că ambițiile companiei nu se mai opresc la rachete, sateliți și misiuni spațiale. Prin achiziția Cursor, SpaceX vrea să devină un jucător major și în zona enterprise AI, acolo unde OpenAI și Anthropic au câștigat deja teren prin produse folosite de companii, dezvoltatori și echipe tehnice din toată lumea.
De ce este Cursor atât de important pentru SpaceX
Cursor este un asistent AI pentru programatori, dezvoltat de Anysphere, care poate automatiza părți importante din procesul de scriere, corectare și optimizare a codului. Pentru dezvoltatori, astfel de instrumente nu mai sunt simple extensii simpatice, ci au devenit aproape colegi digitali care accelerează munca, reduc timpul pierdut pe sarcini repetitive și pot ajuta la construirea mai rapidă a produselor software.
Anysphere, startup fondat în 2022 la San Francisco, a crescut într-un ritm uriaș, pe fondul interesului tot mai mare pentru instrumente AI dedicate programării. Cursor este folosit de programatori pentru a genera cod, a interpreta proiecte complexe, a sugera modificări și a lucra mai eficient în medii de dezvoltare unde viteza contează enorm. Pentru SpaceX, accesul la un astfel de produs poate însemna nu doar o nouă sursă de venit, ci și o armă strategică în propriul ecosistem tehnologic.
Tranzacția este structurată prin fuziunea unei subsidiare SpaceX, X67 Inc., cu Anysphere, Cursor urmând să devină o subsidiară deținută integral de SpaceX. Finalizarea acordului este așteptată în trimestrul al treilea al acestui an, însă tranzacția mai are nevoie de aprobările autorităților de reglementare. La o asemenea valoare, este de așteptat ca autoritățile să analizeze atent impactul asupra pieței de AI și asupra competiției.
Elon Musk își duce imperiul în lupta pentru AI
Achiziția Cursor vine într-un moment în care Elon Musk încearcă să recupereze teren în fața rivalilor din inteligența artificială. OpenAI, companie pe care Musk a cofondat-o, dar de care s-a separat ulterior, rămâne unul dintre liderii pieței prin ChatGPT și produsele sale pentru companii. Anthropic, la rândul său, a devenit un rival puternic prin Claude și prin poziționarea sa pe zona de siguranță, productivitate și utilizare profesională.
SpaceX nu cumpără doar un startup promițător, ci cumpără acces la o comunitate imensă de programatori și la un tip de tehnologie care poate alimenta viitoare modele AI. În februarie, SpaceX a fuzionat cu xAI, compania din spatele chatbotului Grok, iar noua achiziție ar putea oferi acestui ecosistem un avantaj important în zona de coding, unde competiția este extrem de dură. Cursor ar putea deveni piesa lipsă dintre infrastructura masivă a SpaceX, ambițiile xAI și nevoia de produse comerciale care să aducă venituri rapide.
Un alt element important este puterea de calcul. AI-ul modern nu se dezvoltă doar cu idei bune, ci cu centre de date, cipuri, energie și infrastructură. Cursor a crescut rapid, dar accesul la resursele unei companii ca SpaceX poate schimba complet scara la care funcționează produsul. Pentru Musk, combinația dintre software, infrastructură și ambiții spațiale poate deveni o formulă prin care să concureze direct cu giganții actuali ai AI-ului.
O tranzacție care poate schimba piața programării
Dacă acordul se finalizează, cumpărarea Anysphere ar putea deveni una dintre cele mai importante tranzacții din istoria recentă a AI-ului. Nu este vorba doar despre suma uriașă, ci despre semnalul transmis: instrumentele de programare asistată de inteligență artificială sunt considerate suficient de valoroase încât să justifice investiții de zeci de miliarde de dolari.
Pentru programatori, vestea poate avea două fețe. Pe de o parte, Cursor ar putea primi resurse mai mari, integrare mai bună cu modele AI avansate și capacitatea de a livra funcții noi într-un ritm accelerat. Pe de altă parte, preluarea de către SpaceX poate ridica întrebări despre independența produsului, direcția comercială și modul în care datele dezvoltatorilor vor fi folosite pentru antrenarea viitoarelor modele AI.
Pentru piață, tranzacția confirmă că războiul AI nu se mai duce doar între chatboturi. Se duce în cod, în infrastructură, în productivitate și în modul în care companiile își vor construi software-ul în următorii ani. Dacă OpenAI și Anthropic au transformat conversația cu AI într-un produs de masă, SpaceX pare să parieze pe un alt front: AI-ul care scrie, înțelege și repară cod.
Achiziția Cursor arată că SpaceX vrea să fie mai mult decât compania care lansează rachete și construiește sateliți. Vrea să devină un conglomerat tehnologic capabil să lege spațiul, software-ul și inteligența artificială într-un singur ecosistem. Iar dacă pariul îi iese lui Elon Musk, Cursor ar putea fi doar începutul unei extinderi mult mai mari în zona AI.