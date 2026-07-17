5 setări din Google Wallet pe care ar trebui să le schimbi chiar acum. Vei plăti mai rapid și cu mai puțin stres

Setează Google Wallet ca aplicație implicită pentru plăți

Dacă telefonul tău este produs de Samsung sau de alt producător Android, este posibil să aibă instalată o altă aplicație pentru plăți contactless.

Înainte de toate, verifică dacă Google Wallet este aplicația implicită pentru plăți NFC. În caz contrar, telefonul poate încerca să deschidă o altă aplicație atunci când apropii dispozitivul de terminalul POS, potrivit How to Geek.

Opțiunea se găsește, de regulă, în Setări, la secțiunea dedicată conexiunilor NFC sau aplicațiilor implicite. Denumirea exactă diferă în funcție de modelul telefonului.

Pune cardurile pe care le folosești cel mai des în față

Google Wallet nu stochează doar carduri bancare. Poți adăuga și carduri de fidelitate, abonamente pentru transportul public, bilete la evenimente sau cărți de îmbarcare.

Dacă folosești mereu aceleași carduri, mută-le în partea de sus a listei sau fixează-le în ecranul principal. Astfel, le vei găsi imediat atunci când ai nevoie de ele și nu vei mai pierde timp căutând printre zeci de carduri.

Nu mai dezactiva NFC după fiecare plată

Cu ani în urmă, mulți utilizatori obișnuiau să oprească Wi-Fi, Bluetooth sau NFC pentru a economisi bateria telefonului.

Astăzi, această practică nu mai aduce aproape niciun avantaj. Modulele moderne consumă foarte puțină energie, iar impactul asupra autonomiei este aproape imposibil de observat.