5 setări din Google Wallet pe care ar trebui să le schimbi chiar acum. Vei plăti mai rapid și cu mai puțin stres
Dacă folosești Google Wallet pentru plăți contactless, probabil ai observat că, de multe ori, pierzi câteva secunde până deschizi aplicația sau găsești cardul potrivit. Nu pare mult, dar atunci când faci asta aproape zilnic, timpul se adună.
Din fericire, există câteva setări pe care le poți modifica în doar câteva minute și care îți vor face plățile mai rapide. În plus, vei evita momentele neplăcute în care stai la casă și cauți prin aplicație exact cardul de care ai nevoie.
Setează Google Wallet ca aplicație implicită pentru plăți
Dacă telefonul tău este produs de Samsung sau de alt producător Android, este posibil să aibă instalată o altă aplicație pentru plăți contactless.
Înainte de toate, verifică dacă Google Wallet este aplicația implicită pentru plăți NFC. În caz contrar, telefonul poate încerca să deschidă o altă aplicație atunci când apropii dispozitivul de terminalul POS, potrivit How to Geek.
Opțiunea se găsește, de regulă, în Setări, la secțiunea dedicată conexiunilor NFC sau aplicațiilor implicite. Denumirea exactă diferă în funcție de modelul telefonului.
Pune cardurile pe care le folosești cel mai des în față
Google Wallet nu stochează doar carduri bancare. Poți adăuga și carduri de fidelitate, abonamente pentru transportul public, bilete la evenimente sau cărți de îmbarcare.
Dacă folosești mereu aceleași carduri, mută-le în partea de sus a listei sau fixează-le în ecranul principal. Astfel, le vei găsi imediat atunci când ai nevoie de ele și nu vei mai pierde timp căutând printre zeci de carduri.
Nu mai dezactiva NFC după fiecare plată
Cu ani în urmă, mulți utilizatori obișnuiau să oprească Wi-Fi, Bluetooth sau NFC pentru a economisi bateria telefonului.
Astăzi, această practică nu mai aduce aproape niciun avantaj. Modulele moderne consumă foarte puțină energie, iar impactul asupra autonomiei este aproape imposibil de observat.
Dacă activezi și dezactivezi NFC înainte de fiecare plată, îți complici inutil rutina. Cel mai simplu este să îl lași pornit permanent.
Activează scurtăturile pentru Google Wallet
Multe telefoane Android îți permit să deschizi instant Google Wallet fără să cauți aplicația. În funcție de model, poți lansa portofelul digital prin apăsarea de două ori a butonului de pornire, printr-un gest pe ecran sau prin alte scurtături configurabile.
Dacă ai un telefon Google Pixel, poți asocia apăsarea dublă a butonului Power cu deschiderea Google Wallet. Pe alte telefoane Android, opțiunile diferă, însă merită să verifici meniul de gesturi sau comenzile rapide din Setări.
Dacă ai Pixel Watch, activează Express Pay
Dacă folosești un Pixel Watch împreună cu Google Wallet, există o funcție care îți poate economisi și mai mult timp.
Se numește Express Pay și îți permite să plătești direct cu ceasul fără să mai deschizi aplicația Google Wallet, atât timp cât dispozitivul este deja deblocat.
Funcția poate fi activată din aplicația Pixel Watch, în secțiunea dedicată Google Wallet, unde poți alege și cardul folosit implicit pentru plăți.
Rapid, dar fără să faci compromisuri la securitate
Toate aceste modificări îți pot face plățile contactless mai rapide și mai confortabile. Totuși, este important să nu sacrifici securitatea doar pentru câteva secunde câștigate.
Ține telefonul și ceasul protejate cu autentificare biometrică sau cod PIN și evită să le lași nesupravegheate. Dacă îți pierzi dispozitivul, datele din Google Wallet pot deveni la fel de valoroase pentru un infractor precum portofelul pe care îl porți în buzunar.