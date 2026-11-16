Rezidențiat 2026: Ministerul Sănătății a publicat răspunsurile corecte. Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat rezultatele maxime după centralizarea punctajelor din cele șase centre. Bucureștiul conduce la Medicină și Farmacie, în timp ce cel mai mare punctaj la Medicină dentară a fost înregistrat în Timișoara.

Cele mai bune rezultate din fiecare centru universitar sunt următoarele:

București – 943 de puncte la Medicină, 932 la Medicină dentară și 925 la Farmacie;

Cluj-Napoca – 935 de puncte la Medicină, 924 la Medicină dentară și 898 la Farmacie;

Craiova – 926 de puncte la Medicină, 902 la Medicină dentară și 861 la Farmacie;

Iași – 929 de puncte la Medicină, 917 la Medicină dentară și 872 la Farmacie;

Târgu Mureș – 924 de puncte la Medicină, 887 la Medicină dentară și 900 la Farmacie;

Timișoara – 938 de puncte la Medicină, 936 la Medicină dentară și 915 la Farmacie.

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De unde poți descărca grilele cu răspunsurile corecte

Documentele sunt publicate separat pentru Medicină, Medicină dentară și Farmacie, pentru fiecare dintre cele patru tipuri de caiet. Dacă ai susținut concursul, verifică domeniul și litera caietului primit înainte să compari răspunsurile.

Linkurile de mai jos trimit direct către documentele PDF publicate pe platforma Ministerului Sănătății. Grilele sunt disponibile și prin paginile universităților care au organizat concursul.

Cum se depun contestațiile și când devin definitive răspunsurile

Contestațiile privind răspunsurile corecte se depun exclusiv prin e-mail, până la 16 noiembrie 2026, ora 16:00, la adresa comunicată de universitatea unde candidatul a susținut concursul. Solicitările trimise după termen sau adresate altor instituții nu sunt luate în considerare.

Anunțul organizatorilor precizează că nu se pot depune contestații privind corectarea manuală a grilelor de concurs. Pentru candidații din București, adresa anunțată este contestatiirezidentiat2026@umfcd.ro, iar cei din celelalte centre trebuie să consulte instrucțiunile comisiei locale.