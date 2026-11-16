Rezidențiat 2026: Ministerul Sănătății a publicat răspunsurile corecte. Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați
Grilele cu răspunsurile corecte de la Rezidențiat 2026 au fost publicate, iar cel mai mare punctaj anunțat este de 943 de puncte, obținut la Medicină, în București. La Medicină dentară, rezultatul maxim este de 936 de puncte, în Timișoara, iar la Farmacie, de 925 de puncte, în Capitală. Contestațiile privind răspunsurile corecte pot fi trimise până luni, 16 noiembrie, la ora 16:00.
Ce punctaje maxime s-au înregistrat în cele șase centre universitare
Concursul din 15 noiembrie s-a desfășurat în București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. La sesiunea din acest an s-au înscris 9.969 de candidați, pentru 5.217 locuri și 266 de posturi, în total 5.483 de poziții disponibile.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat rezultatele maxime după centralizarea punctajelor din cele șase centre. Bucureștiul conduce la Medicină și Farmacie, în timp ce cel mai mare punctaj la Medicină dentară a fost înregistrat în Timișoara.
Cele mai bune rezultate din fiecare centru universitar sunt următoarele:
- București – 943 de puncte la Medicină, 932 la Medicină dentară și 925 la Farmacie;
- Cluj-Napoca – 935 de puncte la Medicină, 924 la Medicină dentară și 898 la Farmacie;
- Craiova – 926 de puncte la Medicină, 902 la Medicină dentară și 861 la Farmacie;
- Iași – 929 de puncte la Medicină, 917 la Medicină dentară și 872 la Farmacie;
- Târgu Mureș – 924 de puncte la Medicină, 887 la Medicină dentară și 900 la Farmacie;
- Timișoara – 938 de puncte la Medicină, 936 la Medicină dentară și 915 la Farmacie.
Citește și: Când are loc examenul de rezidențiat în 2026. De la ce dată se depun dosarele și în ce va consta concursul
De unde poți descărca grilele cu răspunsurile corecte
Documentele sunt publicate separat pentru Medicină, Medicină dentară și Farmacie, pentru fiecare dintre cele patru tipuri de caiet. Dacă ai susținut concursul, verifică domeniul și litera caietului primit înainte să compari răspunsurile.
Linkurile de mai jos trimit direct către documentele PDF publicate pe platforma Ministerului Sănătății. Grilele sunt disponibile și prin paginile universităților care au organizat concursul.
- Medicină – caiet A, caiet B, caiet C, caiet D;
- Medicină dentară – caiet A, caiet B, caiet C, caiet D;
- Farmacie – caiet A, caiet B, caiet C, caiet D.
Cum se depun contestațiile și când devin definitive răspunsurile
Contestațiile privind răspunsurile corecte se depun exclusiv prin e-mail, până la 16 noiembrie 2026, ora 16:00, la adresa comunicată de universitatea unde candidatul a susținut concursul. Solicitările trimise după termen sau adresate altor instituții nu sunt luate în considerare.
Anunțul organizatorilor precizează că nu se pot depune contestații privind corectarea manuală a grilelor de concurs. Pentru candidații din București, adresa anunțată este contestatiirezidentiat2026@umfcd.ro, iar cei din celelalte centre trebuie să consulte instrucțiunile comisiei locale.
Comisia centrală analizează contestațiile și comunică răspunsurile rămase definitive în termen de 48 de ore de la expirarea perioadei de depunere. După această procedură, punctajele comunicate inițial în sălile de examen pot suferi modificări.
Citește și: Ce facultate mai merită făcută în România? Dilema unui elev de clasa a XII-a, „Sunt total confuz”
Ce urmează pentru candidații care vor să aleagă o specialitate
Clasificarea se realizează la nivel național, separat pentru fiecare domeniu, prin unificarea electronică a rezultatelor din toate centrele universitare. La stabilirea ierarhiei sunt folosite punctajele rezultate după aplicarea grilei definitive.
Listele vor fi publicate pe platforma oficială a Rezidențiatului și pe paginile celor șase universități organizatoare. Data afișării clasificărilor și programul alegerii locurilor sau posturilor sunt comunicate de organizatori.
Alegerea este condiționată de obținerea a minimum 60% din punctajul maxim realizat la nivel național în domeniul respectiv. Atingerea pragului nu garantează însă ocuparea unui loc, deoarece contează poziția în clasificare și oferta disponibilă când îi vine rândul candidatului.
Repartizarea se desfășoară prin teleconferință, în ordinea punctajelor și a clasificărilor anunțate. Candidații sau împuterniciții lor trebuie să respecte data, ora și locul stabilite pentru alegere, iar pozițiile rămase disponibile sunt afișate la sfârșitul fiecărei zile de repartiție.