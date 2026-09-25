Brandul tău poate fi pe prima pagină în Google, dar invizibil pentru ChatGPT. De ce AI-ul schimbă regulile jocului în online
O analiză realizată de echipa Data Intelligence by Publicis Groupe România atrage atenția asupra acestei schimbări și arată că vizibilitatea în motoarele de căutare tradiționale nu se traduce automat în prezența în răspunsurile generate de inteligența artificială. După un an de monitorizare a brandurilor și zeci de analize regionale din domenii precum retail, telecomunicații, servicii financiare, sănătate și bunuri de larg consum, specialiștii au identificat o serie de probleme recurente care pot împiedica sistemele AI să găsească, să înțeleagă și să recomande anumite companii.
Concluziile analizei vizează o schimbare importantă pentru mediul de afaceri: nu mai este suficient ca informațiile despre un produs să existe pe internet. Acestea trebuie să poată fi accesate, interpretate și utilizate de sistemele care generează răspunsuri pentru consumatori.
Un magazin online poate arăta impecabil pentru clienți, dar aproape gol pentru AI
Unul dintre exemplele prezentate de Data Intelligence este cel al unui magazin online de dimensiuni medii, care beneficia de trafic bun și de o strategie solidă de optimizare pentru motoarele de căutare. Din perspectiva unui vizitator obișnuit, site-ul funcționa corespunzător: produsele erau afișate, prețurile puteau fi consultate, iar descrierile ofereau informațiile necesare pentru cumpărături.
Situația era însă diferită atunci când un utilizator întreba ChatGPT care este cel mai bun pantof de alergare disponibil pe site, cu un preț mai mic de 100 de euro. Asistentul AI nu putea oferi o recomandare concretă, deoarece informațiile din catalog nu erau accesibile în formatul necesar sistemului utilizat pentru consultarea paginii.
Potrivit analizei, problema era cauzată de mai multe bariere tehnice. Produsele erau încărcate într-un mod pe care asistentul nu îl putea parcurge corespunzător, informațiile despre catalog nu erau prezentate suficient de clar, iar funcțiile de căutare și filtrare nu erau marcate astfel încât să poată fi identificate și utilizate.
Cu alte cuvinte, magazinul era complet funcțional pentru un vizitator uman, dar o parte importantă a conținutului devenea inaccesibilă pentru sistemul AI. Această situație arată de ce un site bine optimizat pentru Google nu este neapărat pregătit pentru toate modalitățile prin care asistenții inteligenți accesează informațiile de pe internet.
În urma evaluării, au fost implementate mai multe modificări: informațiile despre produse au devenit mai ușor de citit de către asistenți, au fost introduse răspunsuri clare privind mărimile și retururile, iar catalogul a primit un index care facilitează parcurgerea acestuia. De asemenea, funcțiile de căutare și filtrare au fost etichetate corespunzător.
Rezultatele raportate de Data Intelligence arată că scorul de pregătire pentru AI al magazinului a crescut de la 28 la 81 de puncte din 100. După implementarea modificărilor, produsele au început să apară în răspunsurile asistentului, care putea oferi recomandări concrete din catalog.
Scorul menționat aparține evaluării prezentate în analiză și nu reprezintă un indicator universal de vizibilitate, aplicabil tuturor sistemelor AI.
De ce o companie poate apărea în ChatGPT, dar poate lipsi din recomandările pentru cumpărături
O altă problemă identificată de specialiști privește diferența dintre simpla menționare a unui brand și includerea acestuia într-o recomandare relevantă pentru consumator.
Analiza prezintă exemplul unei bănci care apare frecvent în răspunsurile generate de inteligența artificială atunci când utilizatorii caută informații generale despre creditele ipotecare. Conținutul instituției financiare este citat, iar numele băncii este prezent în explicațiile despre documentele necesare sau condițiile de acordare a unui împrumut.
Situația se schimbă atunci când întrebările devin mai specifice. Dacă utilizatorul solicită o comparație între ofertele de refinanțare sau încearcă să identifice o bancă potrivită pentru contractarea unui credit ipotecar, instituția respectivă nu mai apare în răspunsurile analizate.
În schimb, asistentul utilizează alte surse, precum platformele care compară ofertele financiare și explică diferențele dintre produse. Astfel, banca este prezentă în etapa de informare, dar poate lipsi tocmai din etapa în care consumatorul evaluează alternativele disponibile.
Acest exemplu ilustrează o problemă importantă pentru companii: vizibilitatea generală în răspunsurile AI nu garantează prezența în recomandările referitoare la produse și servicii. Conținutul trebuie să răspundă inclusiv întrebărilor concrete pe care oamenii le adresează atunci când se pregătesc să ia o decizie.
Totuși, includerea unui brand într-un răspuns AI nu depinde exclusiv de informațiile publicate de companie. Rezultatele pot varia în funcție de formularea întrebării, sistemul utilizat, sursele disponibile și modul în care acesta selectează informațiile relevante.
AI-ul nu se bazează doar pe site-urile oficiale. Publicațiile și platformele independente devin importante
Una dintre observațiile analizei Data Intelligence este că prezența unui brand în răspunsurile generate de inteligența artificială nu se construiește exclusiv prin intermediul propriului site.
În numeroase categorii, asistenții AI pot utiliza informații provenite din publicații, platforme educaționale, site-uri de comparații și comunități online. În cazul serviciilor financiare, de exemplu, un comparator independent poate oferi informații mai relevante pentru o întrebare despre diferențele dintre credite decât pagina oficială a unei singure bănci.
Prin urmare, modul în care o companie este prezentată în afara propriilor canale de comunicare poate influența informațiile disponibile pentru sistemele AI. Analizele independente, recenziile și comparațiile dintre produse oferă perspective suplimentare pe care un site oficial nu le poate furniza întotdeauna.
Această transformare se produce într-un context în care și Google își dezvoltă funcțiile bazate pe inteligență artificială. După cum a relatat anterior Playtech, motorul de căutare integrează tot mai multe experiențe conversaționale, care permit utilizatorilor să obțină răspunsuri fără să parcurgă neapărat o listă tradițională de rezultate.
În acest context, publicațiile și platformele care oferă explicații documentate pot deveni surse de informații pentru răspunsurile AI. Totuși, citarea unei surse nu reprezintă în sine o garanție a corectitudinii informației, iar sistemele de inteligență artificială pot genera inclusiv recomandări incomplete sau eronate.
SEO nu dispare, dar vizibilitatea online începe să fie măsurată diferit
Potrivit Data Intelligence by Publicis Groupe România, optimizarea tradițională pentru motoarele de căutare rămâne importantă, însă nu mai acoperă toate modalitățile prin care consumatorii descoperă informații despre companii.
În timp ce SEO urmărește, printre altele, îmbunătățirea prezenței unui site în rezultatele motoarelor de căutare, optimizarea pentru sistemele AI presupune și verificarea modului în care informațiile pot fi accesate, interpretate și utilizate în răspunsurile generate automat.
Diferența este relevantă mai ales în cazul întrebărilor complexe. Un utilizator poate solicita direct unui asistent AI să compare mai multe produse, să identifice diferențele dintre ofertele unor companii sau să explice avantajele și limitările unei anumite soluții, fără să consulte individual fiecare pagină web.
În această situație, informațiile structurate, descrierile clare, comparațiile documentate și răspunsurile la întrebările frecvente pot facilita identificarea și înțelegerea conținutului de către sistemele care au acces la paginile respective.
Analiza subliniază și importanța conținutului educațional. Explicațiile despre utilizarea produselor, diferențele dintre servicii sau condițiile de achiziție nu mai servesc exclusiv atragerii de trafic, ci pot contribui la modul în care un asistent AI prezintă o companie.
Este important însă ca această optimizare să nu fie confundată cu o garanție a includerii în răspunsuri. Fiecare sistem AI utilizează propriile mecanisme de accesare și selectare a informațiilor, iar un brand poate apărea într-un răspuns și poate lipsi din altul.
În plus, așa cum arată și o analiză Playtech despre diferențele dintre Google Search și ChatGPT, răspunsurile generate automat trebuie evaluate inclusiv din perspectiva surselor utilizate și a riscului de prezentare a unor informații incorecte.
Pentru companii, provocarea nu mai este, așadar, doar să ocupe o poziție bună în rezultatele Google, ci și să înțeleagă dacă informațiile despre produsele și serviciile lor sunt disponibile și relevante pentru noile instrumente de căutare.
Analiza Data Intelligence by Publicis Groupe România evidențiază astfel o schimbare în modul de evaluare a prezenței digitale: un brand poate fi cunoscut, poate atrage trafic și poate avea un site performant, dar toate acestea nu garantează că va fi inclus în răspunsurile generate de inteligența artificială atunci când un consumator caută un produs sau un serviciu.
Într-un internet în care AI-ul schimbă inclusiv relația dintre utilizatori și site-urile pe care le consultă, capacitatea companiilor de a furniza informații accesibile, corecte și relevante devine o componentă tot mai importantă a vizibilității online.