Brandul tău poate fi pe prima pagină în Google, dar invizibil pentru ChatGPT. De ce AI-ul schimbă regulile jocului în online

Un magazin online poate avea mii de vizitatori, produse bine prezentate și o poziție excelentă în Google, dar să nu apară niciodată atunci când un potențial client cere o recomandare de la ChatGPT. Într-o perioadă în care inteligența artificială începe să influențeze modul în care oamenii descoperă produse și servicii, simpla prezență pe internet nu mai garantează că o companie va ajunge în fața consumatorilor.

O analiză realizată de echipa Data Intelligence by Publicis Groupe România atrage atenția asupra acestei schimbări și arată că vizibilitatea în motoarele de căutare tradiționale nu se traduce automat în prezența în răspunsurile generate de inteligența artificială. După un an de monitorizare a brandurilor și zeci de analize regionale din domenii precum retail, telecomunicații, servicii financiare, sănătate și bunuri de larg consum, specialiștii au identificat o serie de probleme recurente care pot împiedica sistemele AI să găsească, să înțeleagă și să recomande anumite companii.

Concluziile analizei vizează o schimbare importantă pentru mediul de afaceri: nu mai este suficient ca informațiile despre un produs să existe pe internet. Acestea trebuie să poată fi accesate, interpretate și utilizate de sistemele care generează răspunsuri pentru consumatori.

Un magazin online poate arăta impecabil pentru clienți, dar aproape gol pentru AI

Unul dintre exemplele prezentate de Data Intelligence este cel al unui magazin online de dimensiuni medii, care beneficia de trafic bun și de o strategie solidă de optimizare pentru motoarele de căutare. Din perspectiva unui vizitator obișnuit, site-ul funcționa corespunzător: produsele erau afișate, prețurile puteau fi consultate, iar descrierile ofereau informațiile necesare pentru cumpărături.

Situația era însă diferită atunci când un utilizator întreba ChatGPT care este cel mai bun pantof de alergare disponibil pe site, cu un preț mai mic de 100 de euro. Asistentul AI nu putea oferi o recomandare concretă, deoarece informațiile din catalog nu erau accesibile în formatul necesar sistemului utilizat pentru consultarea paginii.

Potrivit analizei, problema era cauzată de mai multe bariere tehnice. Produsele erau încărcate într-un mod pe care asistentul nu îl putea parcurge corespunzător, informațiile despre catalog nu erau prezentate suficient de clar, iar funcțiile de căutare și filtrare nu erau marcate astfel încât să poată fi identificate și utilizate.

Cu alte cuvinte, magazinul era complet funcțional pentru un vizitator uman, dar o parte importantă a conținutului devenea inaccesibilă pentru sistemul AI. Această situație arată de ce un site bine optimizat pentru Google nu este neapărat pregătit pentru toate modalitățile prin care asistenții inteligenți accesează informațiile de pe internet.

În urma evaluării, au fost implementate mai multe modificări: informațiile despre produse au devenit mai ușor de citit de către asistenți, au fost introduse răspunsuri clare privind mărimile și retururile, iar catalogul a primit un index care facilitează parcurgerea acestuia. De asemenea, funcțiile de căutare și filtrare au fost etichetate corespunzător.

Rezultatele raportate de Data Intelligence arată că scorul de pregătire pentru AI al magazinului a crescut de la 28 la 81 de puncte din 100. După implementarea modificărilor, produsele au început să apară în răspunsurile asistentului, care putea oferi recomandări concrete din catalog.

Scorul menționat aparține evaluării prezentate în analiză și nu reprezintă un indicator universal de vizibilitate, aplicabil tuturor sistemelor AI.