Google schimbă AI Mode și AI Overviews, ca să scoată linkurile mai mult în față. Ce se întâmplă cu site-urile și publicațiile online

Linkurile vor apărea mai sus în răspunsurile generate de AI

Una dintre cele mai importante schimbări este repoziționarea linkurilor inline. Acestea sunt linkuri introduse direct pe anumite cuvinte sau expresii din răspunsurile generate de AI. Google spune că ele vor fi afișate mai frecvent în partea superioară a răspunsului, astfel încât utilizatorul să poată ajunge mai repede la sursa originală.

Nu este prima intervenție de acest tip. În mai 2026, Google începuse deja să plaseze linkurile mai aproape de fragmentele de text pe care acestea le susțin. Noua actualizare continuă aceeași direcție și încearcă să facă sursele mai vizibile fără ca utilizatorul să fie nevoit să ajungă la finalul răspunsului AI.

Google modifică și secțiunea „Dive Deeper”, afișată la finalul anumitor răspunsuri. Linkurile către articole conexe vor beneficia de imagini în miniatură și de un design mai vizibil, despre care compania spune că ar trebui să încurajeze explorarea surselor suplimentare.

Schimbarea este relevantă mai ales pentru publicațiile online, care depind în bună măsură de clickurile trimise de Google. Playtech a scris anterior că AI Overviews schimbă fundamental relația dintre motorul de căutare și presa online, tocmai pentru că utilizatorul poate primi informația direct în Search.

Google va scoate în evidență site-urile oficiale și articolele recente

Compania testează și o secțiune nouă care va apărea în partea superioară a unor răspunsuri AI. Aceasta va fi folosită atunci când există unul sau două site-uri considerate surse oficiale pentru realizarea unei acțiuni sau pentru obținerea unei informații precise. Google va explica și de ce fiecare dintre linkurile afișate este util pentru interogarea respectivă.

Ideea este ca, în căutările în care utilizatorul are nevoie de o pagină oficială – de exemplu pentru a efectua o operațiune, a consulta informații de la o instituție sau a accesa serviciul unei companii –, aceasta să nu fie îngropată sub un răspuns AI lung.

Google extinde în paralel caruselele dedicate articolelor de actualitate. Acestea vor fi disponibile în mai multe regiuni și limbi și vor scoate în evidență inclusiv site-urile selectate de utilizator prin funcția Preferred Sources. Potrivit companiei, numărul persoanelor care folosesc această opțiune a crescut de peste șapte ori de la începutul anului 2026.