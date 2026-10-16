Google schimbă AI Mode și AI Overviews, ca să scoată linkurile mai mult în față. Ce se întâmplă cu site-urile și publicațiile online
Google modifică din nou modul în care afișează răspunsurile generate de inteligență artificială în Search, de această dată cu accent pe linkurile către site-urile sursă. Compania anunță că linkurile integrate direct în text vor apărea mai des în partea superioară a răspunsurilor din AI Mode și AI Overviews, iar secțiunile cu articole recomandate vor deveni mai vizibile și mai ușor de accesat. Schimbările au fost detaliate de Google pe 15 octombrie și prezentate și de 9to5Google.
Actualizarea vine într-un context sensibil pentru Google. AI Overviews și AI Mode sunt utile pentru utilizatorii care vor răspunsuri rapide, dar au fost criticate de publisheri pentru că pot reduce nevoia de a mai intra pe site-urile care au produs informațiile folosite în răspuns. Playtech a analizat anterior efectul în materialul despre modul în care AI-ul Google taie traficul publicațiilor online.
Linkurile vor apărea mai sus în răspunsurile generate de AI
Una dintre cele mai importante schimbări este repoziționarea linkurilor inline. Acestea sunt linkuri introduse direct pe anumite cuvinte sau expresii din răspunsurile generate de AI. Google spune că ele vor fi afișate mai frecvent în partea superioară a răspunsului, astfel încât utilizatorul să poată ajunge mai repede la sursa originală.
Nu este prima intervenție de acest tip. În mai 2026, Google începuse deja să plaseze linkurile mai aproape de fragmentele de text pe care acestea le susțin. Noua actualizare continuă aceeași direcție și încearcă să facă sursele mai vizibile fără ca utilizatorul să fie nevoit să ajungă la finalul răspunsului AI.
Google modifică și secțiunea „Dive Deeper”, afișată la finalul anumitor răspunsuri. Linkurile către articole conexe vor beneficia de imagini în miniatură și de un design mai vizibil, despre care compania spune că ar trebui să încurajeze explorarea surselor suplimentare.
Schimbarea este relevantă mai ales pentru publicațiile online, care depind în bună măsură de clickurile trimise de Google. Playtech a scris anterior că AI Overviews schimbă fundamental relația dintre motorul de căutare și presa online, tocmai pentru că utilizatorul poate primi informația direct în Search.
Google va scoate în evidență site-urile oficiale și articolele recente
Compania testează și o secțiune nouă care va apărea în partea superioară a unor răspunsuri AI. Aceasta va fi folosită atunci când există unul sau două site-uri considerate surse oficiale pentru realizarea unei acțiuni sau pentru obținerea unei informații precise. Google va explica și de ce fiecare dintre linkurile afișate este util pentru interogarea respectivă.
Ideea este ca, în căutările în care utilizatorul are nevoie de o pagină oficială – de exemplu pentru a efectua o operațiune, a consulta informații de la o instituție sau a accesa serviciul unei companii –, aceasta să nu fie îngropată sub un răspuns AI lung.
Google extinde în paralel caruselele dedicate articolelor de actualitate. Acestea vor fi disponibile în mai multe regiuni și limbi și vor scoate în evidență inclusiv site-urile selectate de utilizator prin funcția Preferred Sources. Potrivit companiei, numărul persoanelor care folosesc această opțiune a crescut de peste șapte ori de la începutul anului 2026.
Preferred Sources le permite utilizatorilor să indice publicațiile sau site-urile pe care vor să le vadă mai des în căutări. Google a început anterior să integreze aceste preferințe în AI Overviews și AI Mode, precum și în carusele dedicate conținutului jurnalistic.
Publisherii vor avea și profiluri mai vizibile în Search
O altă funcție aflată în test vizează rezultatele video. Numele creatorilor și publisherilor vor putea deveni linkuri directe către profilurile lor din Google Search, acolo unde aceste profiluri sunt disponibile.
Utilizatorul va putea astfel să vadă mai ușor cine se află în spatele unui material și ce alte tipuri de conținut publică aceeași sursă. Google descrie aceste profiluri drept o metodă de a oferi mai mult context despre creatorii și publisherii care apar în rezultatele de căutare.
În paralel, Google dezvoltă relații comerciale directe cu o parte dintre publicații. Compania a anunțat tot pe 15 octombrie că peste 400 de publicații participă acum la programul său News AI, printre noii parteneri aflându-se CNN, Financial Times, Axios și Forbes. În cadrul programului, Google plătește publicațiile pentru anumite forme de utilizare a conținutului în produse bazate pe AI.
Aceste acorduri nu se aplică însă automat întregului web și nu elimină preocupările legate de scăderea traficului. Playtech a scris încă din 2025 despre riscul ca AI Overviews să reducă vizibilitatea jurnalismului independent.
Google încearcă să răspundă criticilor privind scăderea traficului
Noile modificări pot fi privite și ca o încercare de a demonstra că AI Search nu trebuie să transforme Google într-o destinație finală pentru informație. Compania insistă de mai mult timp că AI Mode și AI Overviews sunt concepute ca puncte de pornire către web și că linkurile către site-uri rămân o componentă importantă a experienței.
Google susține, de asemenea, că introducerea funcțiilor AI a dus la căutări mai complexe și la clickuri pe care compania le consideră „de calitate mai bună”. Publisherii și analizele independente au însă o perspectivă mai puțin optimistă, existând numeroase exemple de publicații care au raportat reduceri importante ale traficului organic.
Tocmai de aceea, faptul că linkurile vor urca mai sus în AI Overviews și AI Mode este important, dar efectul real va depinde de comportamentul utilizatorilor. Un link mai vizibil nu garantează automat și un click, mai ales dacă răspunsul generat de AI oferă deja informația căutată.
Pentru moment, unele dintre schimbări sunt lansate gradual la nivel global, în timp ce altele – precum secțiunea dedicată paginilor oficiale și linkurile către profilurile creatorilor – sunt încă în faza de testare. Google spune că va continua să ajusteze experiența în funcție de modul în care utilizatorii interacționează cu noile formate.