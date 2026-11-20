Noua interfață a fost anunțată pe 19 noiembrie 2026 de Robby Stein, vicepreședinte de produs în cadrul Google, printr-o postare pe platforma X. Actualizarea este implementată treptat la nivel global, în versiunea pentru desktop a motorului de căutare, relatează The Verge.

Google introduce un meniu dedicat conversațiilor cu inteligența artificială

Principala noutate este reprezentată de o bară laterală extensibilă, amplasată în partea stângă a ecranului, prin intermediul căreia utilizatorii își pot accesa istoricul conversațiilor purtate în AI Mode.

Aceștia vor putea să reia conversațiile anterioare, să inițieze unele noi, să caute în istoricul discuțiilor sau să conecteze un Gemini Notebook. Interfața se apropie astfel de cea a platformelor dedicate inteligenței artificiale, precum ChatGPT.

Totodată, sub bara de căutare apar scurtături către diferite instrumente bazate pe Gemini, printre care generarea de imagini, analizarea fișierelor și dezvoltarea de idei. Acestea înlocuiesc, în noul design prezentat, tradiționalul buton de căutare Google.

Schimbarea nu este tocmai surprinzătoare. Încă din vara acestui an, Google testa înlocuirea butonului clasic de căutare cu mai multe opțiuni bazate pe inteligența artificială.

De ce vrea Google să transforme căutările în conversații

Potrivit lui Robby Stein, decizia vine ca răspuns la schimbarea comportamentului utilizatorilor. Aceștia adresează tot mai multe întrebări care necesită explorare suplimentară, în loc să se limiteze la o singură căutare.

De exemplu, dacă vrei să organizezi o vacanță, poți începe prin a cere recomandări de destinații, apoi poți continua conversația cu întrebări despre cazare, transport, obiective turistice și buget. Ulterior, poți reveni la aceeași discuție, fără să fii nevoit să explici din nou toate preferințele tale.

Google investește deja masiv în această direcție. Compania a anunțat inclusiv dezvoltarea unor agenți AI care pot urmări subiectele de interes ale utilizatorilor, oferindu-le informații relevante pe măsură ce acestea apar.

Integrarea conversațiilor direct pe homepage ar putea contribui și la consolidarea poziției Google în competiția cu OpenAI, Microsoft și alte companii care dezvoltă alternative la motoarele tradiționale de căutare.

Ce se întâmplă cu motorul de căutare tradițional

Deși Google nu renunță la căutările clasice, direcția în care se îndreaptă compania este din ce în ce mai evidentă. Inteligența artificială nu mai reprezintă doar o funcție suplimentară, ci devine o componentă centrală a experienței de navigare pe internet.

Transformarea ridică însă și semne de întrebare pentru administratorii site-urilor și publicațiile online. Dacă utilizatorii primesc răspunsuri complete prin intermediul chatbotului, aceștia ar putea avea mai puține motive să acceseze paginile web care furnizează informațiile originale.

În acest context, Google a anunțat recent și modificări ale funcțiilor AI Mode și AI Overviews, menite să ofere mai multă vizibilitate linkurilor către surse.

Noua interfață este implementată la nivel mondial, însă nu există, momentan, o dată exactă la care aceasta va deveni disponibilă pentru toți utilizatorii din România.

Cert este că Google încearcă să transforme motorul de căutare dintr-un intermediar între utilizator și internet într-un asistent digital cu care acesta poate purta conversații complexe. Iar pagina pe care milioane de oameni o deschid zilnic ar putea arăta considerabil diferit în anii următori.