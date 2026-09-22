Google pregătește o schimbare care ar putea ține cititorii departe de site-urile de știri. Inteligența artificială intră și în Discover

Cum funcționează „Dive deeper” și ce informații primești de la Google

Noua funcție a fost anunțată pe 18 septembrie 2026 de Robby Stein, vicepreședinte responsabil de produsele Google Search. Prin intermediul butonului „Dive deeper”, utilizatorii pot accesa o prezentare a unui subiect, generată de inteligența artificială, care include linkuri către materiale relevante, reacții din comunitățile online și articole originale. Scopul declarat al companiei este de a facilita explorarea informațiilor fără ca utilizatorii să fie nevoiți să navigheze între numeroase pagini web.

În exemplul prezentat de Google, funcția apare sub un videoclip despre un val de căldură din California. Utilizatorul vede inițial un scurt rezumat generat automat, iar apăsarea butonului deschide o pagină cu explicații suplimentare și linkuri către sursele informațiilor. Conținutul este organizat pe subiecte, astfel încât cititorul poate explora diferite aspecte ale aceleiași știri. Google avertizează că informațiile generate de AI pot conține greșeli.

Pentru moment, experimentul vizează în primul rând conținutul video. Google intenționează să testeze mai multe variante de prezentare în săptămânile următoare, însă nu a anunțat o dată pentru lansarea generală și nici țările în care noua funcție va fi disponibilă. Nu este clar dacă sau când „Dive deeper” va fi extins la toate articolele recomandate prin Discover.

Publicațiile online ar putea pierde cititori, chiar dacă Google le afișează articolele

Pentru industria media, această schimbare ridică o problemă care depășește simpla integrare a inteligenței artificiale într-un produs Google. În mod tradițional, Discover afișează articole și videoclipuri recomandate pe baza intereselor utilizatorilor, iar accesarea acestora poate direcționa publicul către platformele creatorilor. Prin noua funcție, Google introduce o etapă suplimentară: utilizatorul poate primi mai întâi o sinteză a informațiilor și abia apoi poate decide dacă mai are nevoie să citească materialul original.

Această schimbare ar putea avea consecințe asupra traficului publicațiilor online. Dacă rezumatul generat automat oferă suficiente informații, unii utilizatori ar putea renunța să mai deschidă articolele. Este o problemă deja discutată în contextul AI Overviews și al impactului inteligenței artificiale asupra jurnalismului online, unde răspunsurile afișate direct de Google pot reduce nevoia accesării surselor originale. Totuși, Google nu a publicat deocamdată date care să demonstreze că noul experiment din Discover a provocat o scădere a traficului.

Compania susține că noua experiență include linkuri vizibile către articole și materiale originale, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot ajunge în continuare pe site-urile care au publicat informațiile. Problema este dacă acele linkuri vor genera suficiente accesări pentru a compensa interacțiunile care se opresc la rezumatul AI. Situația readuce în discuție dependența publicațiilor de traficul generat de Google și dificultățile economice pe care le poate produce schimbarea modului în care informația este distribuită pe internet.

Mai există și riscul pierderii contextului. Un articol poate conține explicații, declarații și informații care nu încap într-un rezumat de câteva paragrafe. Dacă inteligența artificială omite detalii esențiale sau interpretează greșit anumite informații, cititorul poate rămâne cu o imagine incompletă a subiectului. Este o preocupare cu atât mai importantă în cazul investigațiilor, al materialelor științifice sau al știrilor care necesită contextualizare.