Google pregătește o schimbare care ar putea ține cititorii departe de site-urile de știri. Inteligența artificială intră și în Discover
Google continuă să transforme modul în care utilizatorii descoperă informații pe internet, iar cea mai recentă schimbare ar putea modifica inclusiv felul în care citim știrile. În loc să deschidem un articol pentru a afla mai multe despre un subiect, am putea primi explicațiile direct de la inteligența artificială, fără să mai părăsim ecosistemul Google. Compania testează o nouă funcție în Google Discover, denumită „Dive deeper”, care generează prezentări ale subiectelor recomandate în fluxul personalizat de conținut, potrivit publicației Android Authority.
Noutatea vine într-un moment în care relația dintre Google și publicațiile online este deja complicată de integrarea inteligenței artificiale în rezultatele căutărilor. Pentru utilizatori, accesul rapid la informații poate reprezenta un avantaj. Pentru site-urile care produc conținut original, însă, apare o întrebare importantă: ce se întâmplă atunci când cititorul primește răspunsul dorit fără să mai acceseze articolul din care provin informațiile?
Cum funcționează „Dive deeper” și ce informații primești de la Google
Noua funcție a fost anunțată pe 18 septembrie 2026 de Robby Stein, vicepreședinte responsabil de produsele Google Search. Prin intermediul butonului „Dive deeper”, utilizatorii pot accesa o prezentare a unui subiect, generată de inteligența artificială, care include linkuri către materiale relevante, reacții din comunitățile online și articole originale. Scopul declarat al companiei este de a facilita explorarea informațiilor fără ca utilizatorii să fie nevoiți să navigheze între numeroase pagini web.
În exemplul prezentat de Google, funcția apare sub un videoclip despre un val de căldură din California. Utilizatorul vede inițial un scurt rezumat generat automat, iar apăsarea butonului deschide o pagină cu explicații suplimentare și linkuri către sursele informațiilor. Conținutul este organizat pe subiecte, astfel încât cititorul poate explora diferite aspecte ale aceleiași știri. Google avertizează că informațiile generate de AI pot conține greșeli.
Pentru moment, experimentul vizează în primul rând conținutul video. Google intenționează să testeze mai multe variante de prezentare în săptămânile următoare, însă nu a anunțat o dată pentru lansarea generală și nici țările în care noua funcție va fi disponibilă. Nu este clar dacă sau când „Dive deeper” va fi extins la toate articolele recomandate prin Discover.
Publicațiile online ar putea pierde cititori, chiar dacă Google le afișează articolele
Pentru industria media, această schimbare ridică o problemă care depășește simpla integrare a inteligenței artificiale într-un produs Google. În mod tradițional, Discover afișează articole și videoclipuri recomandate pe baza intereselor utilizatorilor, iar accesarea acestora poate direcționa publicul către platformele creatorilor. Prin noua funcție, Google introduce o etapă suplimentară: utilizatorul poate primi mai întâi o sinteză a informațiilor și abia apoi poate decide dacă mai are nevoie să citească materialul original.
Această schimbare ar putea avea consecințe asupra traficului publicațiilor online. Dacă rezumatul generat automat oferă suficiente informații, unii utilizatori ar putea renunța să mai deschidă articolele. Este o problemă deja discutată în contextul AI Overviews și al impactului inteligenței artificiale asupra jurnalismului online, unde răspunsurile afișate direct de Google pot reduce nevoia accesării surselor originale. Totuși, Google nu a publicat deocamdată date care să demonstreze că noul experiment din Discover a provocat o scădere a traficului.
Compania susține că noua experiență include linkuri vizibile către articole și materiale originale, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot ajunge în continuare pe site-urile care au publicat informațiile. Problema este dacă acele linkuri vor genera suficiente accesări pentru a compensa interacțiunile care se opresc la rezumatul AI. Situația readuce în discuție dependența publicațiilor de traficul generat de Google și dificultățile economice pe care le poate produce schimbarea modului în care informația este distribuită pe internet.
Mai există și riscul pierderii contextului. Un articol poate conține explicații, declarații și informații care nu încap într-un rezumat de câteva paragrafe. Dacă inteligența artificială omite detalii esențiale sau interpretează greșit anumite informații, cititorul poate rămâne cu o imagine incompletă a subiectului. Este o preocupare cu atât mai importantă în cazul investigațiilor, al materialelor științifice sau al știrilor care necesită contextualizare.
Google transformă Discover într-un instrument de informare bazat pe AI
„Dive deeper” nu reprezintă o schimbare izolată. Google integrează treptat inteligența artificială în tot mai multe dintre serviciile sale, de la motorul de căutare până la aplicațiile utilizate zilnic. În paralel, compania experimentează și noi modalități de prezentare a conținutului editorial, inclusiv rescrierea unor titluri de știri cu ajutorul inteligenței artificiale.
Discover trece, la rândul său, printr-o serie de transformări. Google a introdus anterior rezumate generate de AI pentru anumite subiecte de actualitate, iar în august 2026 au fost prezentate și noi opțiuni de personalizare a conținutului recomandat. Prin „Dive deeper”, compania testează posibilitatea de a transforma un flux de recomandări într-un spațiu în care utilizatorii pot explora subiectele direct prin intermediul unor explicații generate automat.
Deocamdată, noua funcție rămâne un experiment, iar forma sa finală ar putea fi diferită de cea prezentată inițial. Pentru cititori, schimbarea promite acces mai rapid la informații și posibilitatea de a consulta mai multe perspective asupra aceluiași subiect. Pentru publicațiile online, întrebarea esențială rămâne dacă utilizatorii vor continua să acceseze materialele originale sau dacă rezumatele generate de inteligența artificială vor deveni destinația finală a procesului de informare.