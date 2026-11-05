Toni Collette revine cu un nou serial Apple TV. Actrița din „Hereditary” va juca în „Lenni”, o poveste despre o mamă a cărei viață este un haos
Toni Collette, una dintre cele mai versatile actrițe de la Hollywood, pregătește o nouă revenire pe micul ecran. După roluri memorabile în filme horror, drame și comedii, aceasta va interpreta personajul principal din „Lenni”, un serial Apple TV care explorează dificultățile vieții de familie, responsabilitățile profesionale și situațiile imprevizibile cu care se confruntă o mamă divorțată.
Potrivit Variety, noua producție este o adaptare a serialului norvegian „Pernille”. Filmările au început în Sydney, Australia, iar distribuția reunește mai mulți actori cunoscuți din cinematografia și televiziunea internațională.
Despre ce este serialul „Lenni”
Povestea o urmărește pe Lenni, interpretată de Toni Collette, o asistentă socială specializată în protecția copilului, care încearcă să ajute familiile aflate în dificultate. În același timp, propria viață personală este departe de a fi organizată.
Lenni este divorțată și mamă a doi copii, iar fiecare zi aduce noi probleme, conflicte și situații neașteptate. Deși își dedică o mare parte din timp încercând să rezolve dificultățile altor oameni, propriile responsabilități familiale se dovedesc uneori imposibil de controlat.
Serialul va combina elementele dramatice cu umorul, explorând contrastul dintre competența profesională și haosul vieții private.
Pe parcursul sezonului, protagonista va trebui să gestioneze un caz profesional cu implicații importante, în timp ce problemele personale amenință să se suprapună peste responsabilitățile de la serviciu.
Această abordare ar putea transforma „Lenni” într-o producție despre provocările parentale, echilibrul dintre carieră și familie și presiunile sociale asupra femeilor.
O distribuție importantă și o echipă cu experiență în televiziune
Alături de Toni Collette vor apărea Ciarán Hinds, cunoscut pentru „Game of Thrones”, Dan Wyllie, Josh McKenzie, Celeste Barber, Genevieve Hegney, Arka Das și Wayne Blair.
Adaptarea este realizată de Sarah Scheller, scenaristă cunoscută pentru „The Letdown” și „Strife”. Regia va fi asigurată de Dearbhla Walsh, care a lucrat la producții precum „Bad Sisters”.
Toni Collette va avea și rolul de producător executiv, ceea ce îi permite să participe la dezvoltarea creativă a serialului.
Proiectul este realizat de Made Up Stories și Keshet International, iar printre producătorii executivi se numără Bruna Papandrea și creatorii formatului norvegian original.
Pentru Collette, „Lenni” reprezintă o nouă oportunitate de a demonstra versatilitatea care i-a definit cariera. Actrița a primit o nominalizare la Oscar pentru „The Sixth Sense” și a impresionat publicul prin interpretări în „Hereditary”, „Little Miss Sunshine” și „The Hours”.
În televiziune, aceasta a câștigat un premiu Emmy pentru serialul „United States of Tara”, în care a interpretat o femeie cu tulburare disociativă de identitate.
Recent, actrița a apărut și în producția Netflix „Wayward”, continuând să alterneze rolurile cinematografice cu cele pentru platformele de streaming.
Apple TV își extinde astfel portofoliul de producții originale, mizând pe povești cu personaje complexe și actori apreciați. Platforma a investit în ultimii ani în seriale de succes din mai multe genuri, de la science-fiction la comedie și thriller.
Printre producțiile sale se numără și „Silo”, serialul SF ajuns la sezonul al treilea, alături de numeroase proiecte aflate în dezvoltare.
„Lenni” nu are deocamdată o dată oficială de lansare. Având în vedere că filmările sunt în desfășurare, următoarele luni ar putea aduce informații suplimentare despre numărul episoadelor și premiera internațională.