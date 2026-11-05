Toni Collette revine cu un nou serial Apple TV. Actrița din „Hereditary” va juca în „Lenni”, o poveste despre o mamă a cărei viață este un haos

Despre ce este serialul „Lenni”

Povestea o urmărește pe Lenni, interpretată de Toni Collette, o asistentă socială specializată în protecția copilului, care încearcă să ajute familiile aflate în dificultate. În același timp, propria viață personală este departe de a fi organizată.

Lenni este divorțată și mamă a doi copii, iar fiecare zi aduce noi probleme, conflicte și situații neașteptate. Deși își dedică o mare parte din timp încercând să rezolve dificultățile altor oameni, propriile responsabilități familiale se dovedesc uneori imposibil de controlat.

Serialul va combina elementele dramatice cu umorul, explorând contrastul dintre competența profesională și haosul vieții private.

Pe parcursul sezonului, protagonista va trebui să gestioneze un caz profesional cu implicații importante, în timp ce problemele personale amenință să se suprapună peste responsabilitățile de la serviciu.

Această abordare ar putea transforma „Lenni” într-o producție despre provocările parentale, echilibrul dintre carieră și familie și presiunile sociale asupra femeilor.

O distribuție importantă și o echipă cu experiență în televiziune

Alături de Toni Collette vor apărea Ciarán Hinds, cunoscut pentru „Game of Thrones”, Dan Wyllie, Josh McKenzie, Celeste Barber, Genevieve Hegney, Arka Das și Wayne Blair.

Adaptarea este realizată de Sarah Scheller, scenaristă cunoscută pentru „The Letdown” și „Strife”. Regia va fi asigurată de Dearbhla Walsh, care a lucrat la producții precum „Bad Sisters”.