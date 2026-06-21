Cum afli dacă cineva s-a conectat la contul tău Google. Verificarea care durează mai puțin de un minut

Dacă observi e-mailuri necitite, modificări pe care nu le-ai făcut sau autentificări suspecte, merită să verifici imediat istoricul contului.

Unde vezi dispozitivele conectate la contul Google

Cea mai simplă metodă este să accesezi pagina de administrare a contului Google și să intri în secțiunea Security.

Aici vei găsi categoria „Your devices”, unde sunt afișate toate telefoanele, tabletele și computerele care s-au conectat recent la cont.

Poți verifica modelul dispozitivului, sistemul de operare folosit și data ultimei activități.

Dacă observi un dispozitiv necunoscut, îl poți deconecta imediat și poți revoca accesul la cont.

Google afișează și locațiile aproximative ale autentificărilor recente, ceea ce poate ajuta la identificarea unor activități suspecte.

Ce trebuie să faci dacă observi o autentificare necunoscută

Primul pas este schimbarea imediată a parolei. Alege una puternică, diferită de cele utilizate pe alte site-uri.