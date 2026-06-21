Cum afli dacă cineva s-a conectat la contul tău Google. Verificarea care durează mai puțin de un minut
Contul Google a devenit centrul vieții digitale pentru milioane de oameni. Acesta oferă acces la Gmail, Google Drive, Fotografii, YouTube, Google Maps și multe alte servicii. Tocmai de aceea, securitatea lui este extrem de importantă.
Din fericire, Google pune la dispoziție instrumente care permit verificarea rapidă a tuturor dispozitivelor conectate și a activităților recente. Astfel poți afla dacă altcineva a avut acces la contul tău fără permisiune.
Dacă observi e-mailuri necitite, modificări pe care nu le-ai făcut sau autentificări suspecte, merită să verifici imediat istoricul contului.
Unde vezi dispozitivele conectate la contul Google
Cea mai simplă metodă este să accesezi pagina de administrare a contului Google și să intri în secțiunea Security.
Aici vei găsi categoria „Your devices”, unde sunt afișate toate telefoanele, tabletele și computerele care s-au conectat recent la cont.
Poți verifica modelul dispozitivului, sistemul de operare folosit și data ultimei activități.
Dacă observi un dispozitiv necunoscut, îl poți deconecta imediat și poți revoca accesul la cont.
Google afișează și locațiile aproximative ale autentificărilor recente, ceea ce poate ajuta la identificarea unor activități suspecte.
Ce trebuie să faci dacă observi o autentificare necunoscută
Primul pas este schimbarea imediată a parolei. Alege una puternică, diferită de cele utilizate pe alte site-uri.
Apoi activează autentificarea în doi pași (2FA), dacă nu este deja configurată. Astfel, chiar dacă cineva află parola, nu se va putea conecta fără codul suplimentar de verificare.
Google oferă și secțiunea „Recent security activity”, unde sunt afișate modificările importante legate de cont, inclusiv conectări noi, schimbări de parolă sau actualizări ale setărilor de securitate.
Merită verificată și lista aplicațiilor terțe care au acces la contul tău. Uneori, riscul nu vine de la un hacker, ci de la o aplicație căreia i-ai acordat prea multe permisiuni.
Specialiștii recomandă verificarea periodică a activității contului Google, chiar și atunci când nu există suspiciuni. Este o operațiune simplă care poate preveni pierderea accesului la date importante, fotografii, documente sau mesaje personale.