Google pierde utilizatori între ChatGPT și căutarea fără AI. Supremația gigantului începe să fie pusă la încercare

Google se află astfel într-o situație delicată. Trebuie să își păstreze publicul tradițional, să nu piardă teren în fața platformelor AI și, în același timp, să convingă oamenii că transformarea căutării într-o experiență conversațională nu înseamnă dispariția internetului bazat pe linkuri, site-uri și surse distincte.

ChatGPT schimbă obiceiul de a căuta informații

Pentru foarte mulți oameni, Google a fost ani la rând prima pagină a internetului. Introduceai câteva cuvinte, primeai o listă de rezultate și alegeai singur ce citești. Modelul era simplu, eficient și, mai ales, extrem de profitabil pentru companie, fiindcă publicitatea afișată în jurul rezultatelor a devenit fundația financiară a Alphabet.

ChatGPT și rivalii săi au schimbat însă reflexul. În loc să cauți „care sunt cele mai bune telefoane”, „unde pleci într-un city break” sau „cum repari o problemă în Windows”, poți formula o întrebare mult mai lungă și poți primi un răspuns aparent complet în câteva secunde. Pentru anumite tipuri de căutări, mai ales cele care cer comparații, explicații sau recomandări, conversația cu un chatbot poate părea mai rapidă decât navigarea clasică printre rezultate.

Problema pentru Google este că această schimbare poate afecta chiar produsul care i-a adus cea mai mare parte din putere. Dacă oamenii primesc răspunsul direct într-o conversație cu AI-ul, nu mai ajung neapărat să deschidă o pagină cu rezultate și nici să dea click pe site-uri. Iar dacă acest comportament se generalizează, modelul tradițional de publicitate din căutare devine mai greu de apărat.

Google încearcă să răspundă prin AI Mode și AI Overviews, funcții care oferă explicații generate cu inteligență artificială direct în motorul de căutare. Compania susține că oamenii nu aleg între AI și web, ci vor să le folosească împreună. Totuși, această strategie vine cu un risc evident: Google poate ajunge să își transforme singur produsul clasic într-o experiență care reduce rolul linkurilor pe care s-a construit internetul modern.

Revolta împotriva AI-ului devine o oportunitate pentru DuckDuckGo

În timp ce Google încearcă să introducă AI-ul tot mai adânc în Search, DuckDuckGo a ales să mizeze pe nemulțumirea unei părți din public. Motorul de căutare, deja cunoscut pentru accentul pus pe confidențialitate, a lansat o variantă de căutare fără AI, gândită pentru cei care nu vor răspunsuri generate, imagini artificiale sau interfețe conversaționale.

Ideea poate părea minoră la prima vedere, mai ales într-o industrie dominată de promisiunile făcute de marile companii de AI. Totuși, reacția arată că există o categorie de utilizatori care nu vrea ca fiecare căutare să fie filtrată printr-un model generativ. Pentru acești oameni, rezultatele clasice oferă mai mult control: pot vedea sursele, pot compara paginile și pot decide singuri ce informație este credibilă.