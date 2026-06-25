Google pierde utilizatori între ChatGPT și căutarea fără AI. Supremația gigantului începe să fie pusă la încercare
La mai bine de trei ani de la explozia inteligenței artificiale generative, Google încă domină clar piața căutărilor online. Motorul de căutare al companiei este folosit la scară uriașă, veniturile Alphabet rămân solide, iar Google a demonstrat în repetate rânduri că poate trece peste schimbări majore de tehnologie. Totuși, era AI începe să complice o poveste care părea, până nu demult, aproape imposibil de zdruncinat.
Presiunea nu vine dintr-o singură direcție, scrie CNBC într-un articol. Pe de o parte, tot mai mulți utilizatori preferă să întrebe ChatGPT, Claude sau Gemini în loc să caute prin zeci de linkuri. Pe de altă parte, există și utilizatori care vor exact opusul: să caute fără rezumate generate automat, fără răspunsuri sintetizate de un chatbot și fără impresia că un algoritm decide în locul lor ce informație merită văzută.
Google se află astfel într-o situație delicată. Trebuie să își păstreze publicul tradițional, să nu piardă teren în fața platformelor AI și, în același timp, să convingă oamenii că transformarea căutării într-o experiență conversațională nu înseamnă dispariția internetului bazat pe linkuri, site-uri și surse distincte.
ChatGPT schimbă obiceiul de a căuta informații
Pentru foarte mulți oameni, Google a fost ani la rând prima pagină a internetului. Introduceai câteva cuvinte, primeai o listă de rezultate și alegeai singur ce citești. Modelul era simplu, eficient și, mai ales, extrem de profitabil pentru companie, fiindcă publicitatea afișată în jurul rezultatelor a devenit fundația financiară a Alphabet.
ChatGPT și rivalii săi au schimbat însă reflexul. În loc să cauți „care sunt cele mai bune telefoane”, „unde pleci într-un city break” sau „cum repari o problemă în Windows”, poți formula o întrebare mult mai lungă și poți primi un răspuns aparent complet în câteva secunde. Pentru anumite tipuri de căutări, mai ales cele care cer comparații, explicații sau recomandări, conversația cu un chatbot poate părea mai rapidă decât navigarea clasică printre rezultate.
Problema pentru Google este că această schimbare poate afecta chiar produsul care i-a adus cea mai mare parte din putere. Dacă oamenii primesc răspunsul direct într-o conversație cu AI-ul, nu mai ajung neapărat să deschidă o pagină cu rezultate și nici să dea click pe site-uri. Iar dacă acest comportament se generalizează, modelul tradițional de publicitate din căutare devine mai greu de apărat.
Google încearcă să răspundă prin AI Mode și AI Overviews, funcții care oferă explicații generate cu inteligență artificială direct în motorul de căutare. Compania susține că oamenii nu aleg între AI și web, ci vor să le folosească împreună. Totuși, această strategie vine cu un risc evident: Google poate ajunge să își transforme singur produsul clasic într-o experiență care reduce rolul linkurilor pe care s-a construit internetul modern.
Revolta împotriva AI-ului devine o oportunitate pentru DuckDuckGo
În timp ce Google încearcă să introducă AI-ul tot mai adânc în Search, DuckDuckGo a ales să mizeze pe nemulțumirea unei părți din public. Motorul de căutare, deja cunoscut pentru accentul pus pe confidențialitate, a lansat o variantă de căutare fără AI, gândită pentru cei care nu vor răspunsuri generate, imagini artificiale sau interfețe conversaționale.
Ideea poate părea minoră la prima vedere, mai ales într-o industrie dominată de promisiunile făcute de marile companii de AI. Totuși, reacția arată că există o categorie de utilizatori care nu vrea ca fiecare căutare să fie filtrată printr-un model generativ. Pentru acești oameni, rezultatele clasice oferă mai mult control: pot vedea sursele, pot compara paginile și pot decide singuri ce informație este credibilă.
Această tendință nu înseamnă că Google este aproape de un colaps. Cota DuckDuckGo este în continuare infimă în comparație cu gigantul din Mountain View. Dar creșterea interesului pentru căutarea fără AI transmite un mesaj relevant: automatizarea nu este percepută de toată lumea ca un progres obligatoriu.
În plus, utilizatorii sunt tot mai atenți la erorile pe care le pot face sistemele generative. Un rezumat AI poate părea convingător chiar și atunci când omite detalii importante, amestecă surse sau oferă informații greșite. Pentru cei care caută știri, informații medicale, explicații juridice sau produse pe care urmează să cheltuiască bani, ideea de a verifica singuri paginile originale rămâne esențială.
Plecările din Google arată cât de dură este lupta pentru talente
Presiunea asupra Google nu se vede doar în preferințele utilizatorilor. Compania se confruntă și cu un război agresiv pentru oamenii care pot construi următoarea generație de modele AI. În doar câteva zile, Google a pierdut doi cercetători extrem de importanți: Noam Shazeer, unul dintre liderii proiectului Gemini, a plecat la OpenAI, iar John Jumper, figura esențială din spatele AlphaFold, urmează să se alăture Anthropic. Nu înseamnă automat că Google a rămas fără specialiști sau că nu mai poate concura cu OpenAI și Anthropic. Compania are resurse uriașe, infrastructură proprie, modele performante și unele dintre cele mai mari echipe de cercetare din lume. Dar ele arată cât de intensă a devenit competiția, mai ales într-o industrie în care un grup mic de oameni poate influența direcția unor produse folosite de sute de milioane de utilizatori.
Google a mai trecut prin momente în care părea amenințat de o schimbare de platformă. A făcut tranziția de la web la mobil, a supraviețuit ascensiunii rețelelor sociale și a reușit să își mențină influența chiar și când alte companii au încercat să îi conteste dominația. De această dată, însă, provocarea este diferită, fiindcă AI-ul nu este doar un rival extern.
Inteligența artificială schimbă simultan modul în care oamenii caută, felul în care site-urile primesc trafic și felul în care Google își construiește propriul produs. Gigantul nu dispare, dar pentru prima dată după foarte mult timp, pare obligat să își apere statutul de poartă principală către internet de pe mai multe fronturi.