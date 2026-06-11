Google Maps l-a ajutat să câștige în instanță. Cum a scăpat un șofer de amendă și de suspendarea permisului

Radarul a înregistrat viteza, dar problema era alta

Totul a început în primăvara anului 2023, când șoferul a fost surprins de radar circulând cu peste 100 km/h pe o arteră din Sibiu. Aparatul poliției a indicat o viteză de 102 km/h, iar autoritățile au aplicat sancțiunile prevăzute de lege, inclusiv o amendă de 1.305 lei, scrie Adevărul.

Bărbatul nu a contestat faptul că viteza înregistrată de radar era corectă. În schimb, a susținut că nu avea cum să cunoască limita legală aplicabilă pe sectorul respectiv de drum, deoarece pe direcția sa de deplasare nu exista semnalizarea necesară.

Convins că situația merită analizată de instanță, acesta a decis să atace procesul-verbal și să caute dovezi care să-i susțină argumentele.

Imaginile din Google Street View au făcut diferența

În cadrul procedurii judiciare, șoferul a prezentat mai multe probe, printre care imagini din Google Street View, o înregistrare video realizată pe traseul respectiv și documente obținute de la administrația locală.

Aceste elemente au indicat că, la momentul sancționării, pe ruta pe care circulase nu exista un indicator care să marcheze intrarea în localitate sau să informeze conducătorii auto despre limita de viteză aplicabilă.

Analizând probele, judecătorii au ajuns la concluzia că există un dubiu rezonabil privind vinovăția șoferului. Deși măsurarea vitezei nu a fost contestată și nici pusă sub semnul întrebării, instanța a apreciat că lipsa semnalizării corespunzătoare face imposibilă stabilirea fără echivoc a responsabilității conducătorului auto.

Un argument important a fost și faptul că șoferul nu era din Sibiu, astfel că nu se putea presupune că acesta cunoștea configurația drumului sau regimul de viteză aplicabil în zonă.