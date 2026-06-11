Google Maps l-a ajutat să câștige în instanță. Cum a scăpat un șofer de amendă și de suspendarea permisului
O aplicație folosită zilnic pentru navigație a avut un rol neașteptat într-un proces din România. Un șofer din Sibiu a reușit să anuleze o amendă de peste 1.300 de lei și să evite suspendarea permisului după ce a folosit imagini disponibile prin Google Maps pentru a demonstra că semnalizarea rutieră era incompletă în momentul în care a fost sancționat.
Cazul scoate în evidență cât de importante pot deveni instrumentele digitale în disputele juridice și arată că, uneori, imaginile disponibile online pot cântări semnificativ într-o sală de judecată.
Radarul a înregistrat viteza, dar problema era alta
Totul a început în primăvara anului 2023, când șoferul a fost surprins de radar circulând cu peste 100 km/h pe o arteră din Sibiu. Aparatul poliției a indicat o viteză de 102 km/h, iar autoritățile au aplicat sancțiunile prevăzute de lege, inclusiv o amendă de 1.305 lei, scrie Adevărul.
Bărbatul nu a contestat faptul că viteza înregistrată de radar era corectă. În schimb, a susținut că nu avea cum să cunoască limita legală aplicabilă pe sectorul respectiv de drum, deoarece pe direcția sa de deplasare nu exista semnalizarea necesară.
Convins că situația merită analizată de instanță, acesta a decis să atace procesul-verbal și să caute dovezi care să-i susțină argumentele.
Imaginile din Google Street View au făcut diferența
În cadrul procedurii judiciare, șoferul a prezentat mai multe probe, printre care imagini din Google Street View, o înregistrare video realizată pe traseul respectiv și documente obținute de la administrația locală.
Aceste elemente au indicat că, la momentul sancționării, pe ruta pe care circulase nu exista un indicator care să marcheze intrarea în localitate sau să informeze conducătorii auto despre limita de viteză aplicabilă.
Analizând probele, judecătorii au ajuns la concluzia că există un dubiu rezonabil privind vinovăția șoferului. Deși măsurarea vitezei nu a fost contestată și nici pusă sub semnul întrebării, instanța a apreciat că lipsa semnalizării corespunzătoare face imposibilă stabilirea fără echivoc a responsabilității conducătorului auto.
Un argument important a fost și faptul că șoferul nu era din Sibiu, astfel că nu se putea presupune că acesta cunoștea configurația drumului sau regimul de viteză aplicabil în zonă.
În final, Tribunalul Sibiu a decis anularea procesului-verbal de contravenție, restituirea amenzii și menținerea dreptului de a conduce. Hotărârea este definitivă.
Cazul demonstrează că aplicații precum Google Maps și funcția Street View nu mai sunt utile doar pentru orientare sau planificarea traseelor. În anumite situații, imaginile arhivate de aceste servicii pot deveni probe importante în litigii și pot contribui la clarificarea unor situații în care există neconcordanțe între realitatea din teren și documentele oficiale.