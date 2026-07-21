Android Auto primește, în sfârșit, una dintre cele mai cerute funcții din Google Maps

Google Maps îți arată viteza fără să mai privești spre bord

Noua funcție afișează viteza mașinii lângă limita de viteză detectată de Google Maps. Dacă depășești limita, indicatorul vitezei își schimbă culoarea pentru a atrage atenția. În schimb, dacă folosești Google Maps fără să ai un traseu activ, pe ecran rămâne afișată doar viteza de deplasare.

Funcția a început să apară în versiunea beta 26.29.02.946673643 a Google Maps pentru Android Auto, însă activarea se face treptat. Asta înseamnă că este posibil să ai deja această versiune instalată și totuși să nu vezi încă vitezometrul.

Android Auto a rămas în urmă chiar față de CarPlay

Ironia este că această funcție nu este deloc nouă. Google Maps afișează viteza pe telefoanele Android încă din 2019, iar pe Apple CarPlay este disponibilă de aproximativ doi ani.

Nici Waze nu este o noutate în acest capitol. Aplicația oferea un vitezometru cu mult înainte ca Google să o cumpere în 2013. Din acest motiv, mulți s-au întrebat de ce Android Auto a rămas atât de mult timp fără o funcție pe care alte produse Google o aveau deja.

De ce mai ai nevoie de un vitezometru în Google Maps dacă mașina are unul?

La prima vedere, întrebarea este firească. Orice mașină are deja un vitezometru pe bord. Avantajul este că Google Maps afișează viteza chiar lângă limita legală, iar diferența dintre cele două poate fi observată dintr-o singură privire. În plus, schimbarea culorii atunci când circuli prea repede îți atrage atenția imediat.

Mai există și un alt argument. Viteza calculată prin GPS poate fi, în anumite situații, mai apropiată de viteza reală decât cea indicată de bordul mașinii. Vitezometrul unui automobil este construit astfel încât să se încadreze într-o marjă de toleranță acceptată de industrie, în timp ce sistemul GPS calculează viteza pe baza distanței parcurse într-un anumit interval de timp.

Funcția ajunge treptat pe toate mașinile compatibile

Deocamdată, Google nu a anunțat când va activa oficial vitezometrul pentru toți cei care folosesc Android Auto.