Waze introduce o funcție mult așteptată. Semafoarele încep să apară direct pe hartă

Cum apar semafoarele în Waze

Primele semne ale noii funcții au fost observate în urmă cu câteva luni, când un număr redus de utilizatori au remarcat pictograme care indicau prezența semafoarelor în anumite intersecții. În ultima perioadă, tot mai multe persoane au raportat că această opțiune a devenit activă și în regiunile lor, ceea ce sugerează că implementarea se accelerează la nivel internațional.

Până în acest moment, Google nu a anunțat oficial lansarea funcției, însă apariția ei pentru un număr tot mai mare de utilizatori confirmă că dezvoltarea este în plină desfășurare.

De ce nu apare funcția pentru toată lumea

Spre deosebire de actualizările obișnuite, simpla instalare a celei mai noi versiuni Waze nu garantează accesul la noua opțiune.

Hărțile Waze sunt actualizate în mare parte cu ajutorul unei comunități de editori voluntari, care verifică și introduc permanent informații despre infrastructura rutieră. Printre acestea se numără semafoarele, limitatoarele de viteză și alte elemente fixe de pe traseu.

Fiecare intersecție trebuie validată înainte ca informațiile să fie afișate tuturor utilizatorilor, motiv pentru care disponibilitatea diferă de la o țară la alta și chiar între diferite orașe.

Vei primi notificări când te apropii de un semafor?

Noua funcție are un rol informativ. Semafoarele sunt afișate pe hartă sub forma unor pictograme plasate în dreptul intersecțiilor, însă aplicația nu emite avertizări sonore și nici notificări speciale atunci când te apropii de acestea.

Potrivit informațiilor apărute până acum, este puțin probabil ca Waze să introducă alerte dedicate pentru fiecare semafor. În mediul urban, unde există foarte multe intersecții semaforizate, un astfel de sistem ar genera un număr foarte mare de notificări și ar putea deveni deranjant pentru șoferi.