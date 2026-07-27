Waze introduce o funcție mult așteptată. Semafoarele încep să apară direct pe hartă
Waze pregătește una dintre cele mai utile actualizări din ultimii ani pentru șoferi. Aplicația de navigație începe să afișeze semafoarele direct pe hartă, o funcție care se extinde treptat în mai multe regiuni ale lumii și care îi poate ajuta pe utilizatori să înțeleagă mai bine traseul înainte de a ajunge într-o intersecție.
Implementarea are loc etapizat, ceea ce înseamnă că nu toți utilizatorii vor vedea imediat noua funcționalitate. De această dată, disponibilitatea nu depinde de versiunea aplicației instalate pe telefon, ci de actualizarea hărților pentru fiecare zonă în parte.
Cum apar semafoarele în Waze
Primele semne ale noii funcții au fost observate în urmă cu câteva luni, când un număr redus de utilizatori au remarcat pictograme care indicau prezența semafoarelor în anumite intersecții. În ultima perioadă, tot mai multe persoane au raportat că această opțiune a devenit activă și în regiunile lor, ceea ce sugerează că implementarea se accelerează la nivel internațional.
Până în acest moment, Google nu a anunțat oficial lansarea funcției, însă apariția ei pentru un număr tot mai mare de utilizatori confirmă că dezvoltarea este în plină desfășurare.
De ce nu apare funcția pentru toată lumea
Spre deosebire de actualizările obișnuite, simpla instalare a celei mai noi versiuni Waze nu garantează accesul la noua opțiune.
Hărțile Waze sunt actualizate în mare parte cu ajutorul unei comunități de editori voluntari, care verifică și introduc permanent informații despre infrastructura rutieră. Printre acestea se numără semafoarele, limitatoarele de viteză și alte elemente fixe de pe traseu.
Fiecare intersecție trebuie validată înainte ca informațiile să fie afișate tuturor utilizatorilor, motiv pentru care disponibilitatea diferă de la o țară la alta și chiar între diferite orașe.
Vei primi notificări când te apropii de un semafor?
Noua funcție are un rol informativ. Semafoarele sunt afișate pe hartă sub forma unor pictograme plasate în dreptul intersecțiilor, însă aplicația nu emite avertizări sonore și nici notificări speciale atunci când te apropii de acestea.
Potrivit informațiilor apărute până acum, este puțin probabil ca Waze să introducă alerte dedicate pentru fiecare semafor. În mediul urban, unde există foarte multe intersecții semaforizate, un astfel de sistem ar genera un număr foarte mare de notificări și ar putea deveni deranjant pentru șoferi.
Waze pregătește și alte noutăți
Pe lângă afișarea semafoarelor, dezvoltatorii lucrează și la integrarea indicatoarelor „STOP” în hărțile aplicației. Scopul este ca șoferii să fie informați din timp atunci când se apropie de o intersecție unde oprirea este obligatorie. Deocamdată nu există o dată oficială pentru lansarea acestei funcții, însă ea se află în dezvoltare.
În prezent, Apple Maps oferă deja afișarea semafoarelor și a indicatoarelor „STOP” în anumite țări, însă acoperirea este limitată. Dacă implementarea Waze va continua în ritmul actual, aplicația ar putea reduce acest avantaj și ar deveni și mai utilă pentru șoferii care o folosesc zilnic.