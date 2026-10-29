Google lansează Gemini 4 Carbon, un model AI care urcă pe primul loc în teste, dar nu este disponibil pentru toată lumea

Ce aduce nou Gemini 4 Carbon față de modelul anterior

Google susține că noul model poate gestiona sarcini complexe de inginerie software, poate identifica vulnerabilități și poate contribui la dezvoltarea soluțiilor pentru remedierea acestora. Compania afirmă că echipele sale interne au folosit Carbon pentru activități care s-au desfășurat pe parcursul mai multor zile, în care modelul a analizat probleme, a încercat abordări diferite și a dezvoltat corecții pentru proiecte software ample.

Noul model continuă direcția începută de Gemini 4 Argon, lansat inițial pe 30 septembrie 2026. Argon a fost conceput pentru sarcini solicitante de programare, cercetare și securitate informatică, inclusiv identificarea erorilor și propunerea unor remedieri. Google a extins accesul la Argon pe 13 octombrie, inclusiv prin API și produse destinate dezvoltatorilor.

În comparația publicată de Google, Carbon a obținut cele mai bune rezultate în 15 dintre cele 17 categorii de evaluare prezentate. OpenAI a avut un avantaj la unul dintre testele de inginerie software, în timp ce Anthropic a obținut un rezultat mai bun într-o evaluare care implică utilizarea computerului.

Și evaluările independente indică anumite limite. Deși Carbon a depășit Argon în programare și în sarcini bazate pe cunoștințe, rezultatele nu au fost superioare tuturor rivalilor în activitățile profesionale. De asemenea, modelul a înregistrat o rată mai mare de halucinații decât Argon la un test de cunoștințe factuale.

De ce nu poate fi folosit încă de toată lumea

Google oferă acces inițial la Gemini 4 Carbon prin Fairwind, programul destinat specialiștilor care lucrează la apărarea sistemelor informatice. Compania intenționează să extindă disponibilitatea după ce va colecta observații de la primii participanți și va ajusta măsurile de protecție ale modelului.

Restricția are legătură cu abilitățile pe care Google le atribuie noului sistem. Un model capabil să identifice vulnerabilități și să testeze metode de exploatare poate ajuta echipele de securitate să găsească și să remedieze probleme, dar aceleași capacități pot fi folosite în scopuri malițioase. Accesul controlat îi permite companiei să evalueze comportamentul modelului înaintea unei lansări mai ample.

Google nu a anunțat o dată exactă pentru disponibilitatea generală. Varun Mohan, fost director al Windsurf și responsabil de Antigravity în cadrul Google, a indicat că accesul va fi extins prin Fairwind înainte ca modelul să ajungă la mai mulți utilizatori ai Antigravity. Nici pentru această etapă nu a fost comunicat un calendar precis.