Google dă lovitura cu Gemini 4 Carbon. Noul AI se apropie de Claude și depășește GPT-6 Astra, dar adevărata surpriză este prețul

Potrivit publicației internaționale 9to5Google, rezultatele provin din noul benchmark GDPx, dezvoltat de compania de cercetare SemiAnalysis. Evaluarea include 206 sarcini complexe din domenii precum programare, finanțe, securitate cibernetică, biologie, drept și inginerie. Rezultatele sugerează că prețul și eficiența ar putea deveni la fel de importante precum performanța brută în competiția dintre modelele AI.

Gemini 4 Carbon ocupă locul al doilea, dar costă de trei ori mai puțin decât Claude Opus 5.5

Clasamentul GDPx, publicat de SemiAnalysis, plasează Claude Opus 5.5 de la Anthropic pe prima poziție, cu un scor de 12%. Gemini 4 Carbon urmează cu 10,9%, în timp ce GPT-6 Astra de la OpenAI ocupă locul al treilea, cu 9,6%.

Diferența de performanță dintre primele modele este relativ redusă. Totuși, atunci când sunt analizate costurile medii necesare pentru rezolvarea unei sarcini, ierarhia devine mult mai interesantă.

Model AI Scor GDPx Cost mediu pe sarcină Claude Opus 5.5 12% 51,41 dolari Gemini 4 Carbon 10,9% 16,29 dolari GPT-6 Astra 9,6% 53,99 dolari GPT-6.1 Sol 8,4% 9,80 dolari Gemini 4 Argon 7,3% 12,79 dolari

Datele arată că Gemini 4 Carbon oferă o performanță apropiată de Claude Opus 5.5 la aproximativ o treime din costul acestuia. În comparație cu GPT-6 Astra, modelul Google obține un scor superior, deși costul mediu este de peste trei ori mai mic.

Pentru companiile care utilizează inteligența artificială la scară largă, asemenea diferențe pot avea implicații financiare importante. Un model care oferă rezultate comparabile, dar consumă considerabil mai puține resurse financiare, poate deveni mai atractiv pentru automatizarea proceselor complexe.

Este important de precizat că scorurile GDPx nu reprezintă procentul general de inteligență sau de corectitudine al modelelor. Ele reflectă performanța într-un set de sarcini foarte dificile, evaluate după criterii specifice.

De asemenea, costurile indicate sunt cele calculate în condițiile benchmarkului, nu tarife fixe pe care utilizatorii le vor plăti pentru fiecare solicitare obișnuită.

Ce se întâmplă când sunt eliminate testele de securitate cibernetică și biologie

Un detaliu interesant al raportului este că rezultatele se schimbă atunci când anumite domenii sunt eliminate din evaluare.

Potrivit SemiAnalysis, excluderea testelor de securitate cibernetică, biologie și aliniere a comportamentului AI modifică semnificativ clasamentul.

În această configurație, GPT-6 Astra urcă pe prima poziție, iar GPT-6.1 Sol și Claude Sonnet 5.5 ajung, de asemenea, înaintea Gemini 4 Carbon.

Explicația ține inclusiv de mecanismele de siguranță implementate de dezvoltatori. Unele modele refuză sau limitează executarea anumitor solicitări, în special atunci când acestea implică exploatarea unor vulnerabilități informatice ori activități potențial riscante.

Aceste restricții pot reduce scorurile obținute în anumite teste, chiar dacă reflectă decizii deliberate privind siguranța sistemelor.

În schimb, modelele Google au înregistrat rezultate foarte bune în domeniul securității cibernetice. Gemini 4 Carbon și Gemini 4 Argon au depășit modelele OpenAI și Anthropic în unele evaluări specializate, deși au rămas în urma modelelor Muse dezvoltate de Meta.

Cercetătorii SemiAnalysis remarcă faptul că această categorie este dominată de modelele Meta, care înregistrează un avantaj important față de competitori.

Prin urmare, ideea că un singur model AI este cel mai bun pentru orice activitate rămâne discutabilă. Performanța depinde de domeniul analizat, de dificultatea sarcinilor și de regulile după care sunt evaluate rezultatele.

Google mizează pe programare și securitate cibernetică pentru Gemini 4 Carbon

Google a prezentat oficial Gemini 4 Carbon pe 28 octombrie 2026, descriindu-l drept unul dintre cele mai avansate modele AI dezvoltate de companie.

Noul sistem este conceput în special pentru sarcini complexe, care necesită analiză extinsă, programare avansată și executarea unor procese desfășurate pe perioade mai lungi.

Potrivit anunțului oficial Google, Gemini 4 Carbon a obținut rezultate importante în mai multe evaluări dedicate securității informatice.

Printre acestea se numără un scor de 88,2% în SEC-bench Pro, 54,8% în ExploitGym și 71% în CWE-bench, teste care analizează identificarea, exploatarea controlată și remedierea vulnerabilităților software.

Compania susține că modelul poate fi utilizat pentru investigarea unor probleme complexe din cod, identificarea cauzelor erorilor și dezvoltarea soluțiilor necesare remedierii acestora.

În plus, Google afirmă că a îmbunătățit mecanismele prin care modelul gestionează solicitările riscante și evită comportamentele nedorite.

Așa cum Playtech a relatat la anunțarea Gemini 4 Carbon, noua generație a înregistrat progrese importante față de modelele anterioare, însă accesul rămâne limitat în prima etapă.

Performanțele vin la scurt timp după lansarea Gemini 4 Argon, model care a reprezentat un pas important în strategia Google de a concura direct cu OpenAI și Anthropic.

Când va fi disponibil Gemini 4 Carbon și cât va costa

Deși rezultatele sunt promițătoare, Gemini 4 Carbon nu este încă disponibil publicului larg.

Google a început să ofere acces unui grup restrâns de specialiști în securitate cibernetică, prin programul Fairwind, urmând ca disponibilitatea să fie extinsă treptat.

Compania nu a anunțat o dată exactă pentru lansarea generală, precizând doar că modelul va ajunge ulterior la dezvoltatori, companii și consumatori.

Tarifele introductive anunțate sunt de 2 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 10 dolari pentru un milion de tokenuri de ieșire. Pentru informațiile reutilizate prin mecanismul de cache, Google promite o reducere de 95% a costului tokenurilor de intrare.

Aceste prețuri sunt distincte de costurile medii calculate de SemiAnalysis în GDPx, care reflectă consumul efectiv din timpul rezolvării sarcinilor complexe.

Rezultatele confirmă că lupta dintre Google, OpenAI și Anthropic nu se mai rezumă la obținerea celui mai mare scor într-un clasament.

Pentru dezvoltatori și companii contează tot mai mult raportul dintre performanță, cost și capacitatea unui model de a duce la capăt activități complexe.

În acest context, Gemini 4 Carbon reprezintă o provocare serioasă pentru Claude Opus 5.5 și GPT-6 Astra. Chiar dacă nu ocupă prima poziție în clasamentul GDPx, modelul Google demonstrează că o performanță competitivă, obținută la un cost considerabil mai mic, poate constitui un avantaj decisiv.