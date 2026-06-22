GM pariază pe baterii fără litiu: tehnologia cu sodiu care poate schimba rețeaua electrică

Parteneriatul prevede ca GM să dezvolte celulele în laboratoarele sale de baterii din Michigan și să păstreze drepturile exclusive de producție. Peak Energy va integra aceste celule în propriile sisteme de stocare, pe măsură ce își crește producția în Statele Unite. Este o mișcare care arată cât de importantă a devenit stocarea energiei într-o lume în care rețelele electrice trebuie să susțină regenerabile, centre de date și infrastructură AI.

Pentru România, subiectul este relevant mai ales prin prisma creșterii producției de energie solară și eoliană. Panourile fotovoltaice au explodat în ultimii ani, prosumatorii au devenit o prezență reală, iar rețeaua electrică este pusă sub presiune. Fără stocare, energia ieftină produsă în anumite ore poate deveni greu de folosit eficient.

De ce sodium-ion poate fi mai potrivit pentru rețea

Piața actuală de stocare staționară este dominată de baterii LFP, adică litiu-fier-fosfat. Acestea sunt mai sigure și mai ieftine decât alte chimii litiu-ion, dar folosesc în continuare litiu și necesită sisteme de răcire active în multe aplicații. Peak Energy susține că platforma sa sodium-ion poate reduce costurile de stocare cu 20% față de sistemele convenționale și poate livra peste 99% uptime.

Un avantaj important este răcirea pasivă. Sistemele LFP convenționale au nevoie de echipamente active de răcire pentru a menține temperaturile în zona sigură. Acestea adaugă costuri, consum, complexitate și mentenanță. Peak spune că platforma sa elimină complet aceste sisteme de răcire, ceea ce ar putea conta enorm în proiectele mari, unde fiecare procent de eficiență se transformă în bani reali.

Compania estimează că înlocuirea sistemelor convenționale LFP cu tehnologia sa răcită pasiv ar putea reduce pierderile anuale de energie în stocarea pe baterii din SUA cu până la 2 TWh. Este o cantitate suficientă pentru alimentarea unui oraș mediu timp de un an. Chiar dacă cifra trebuie privită în contextul pieței americane, ideea este clară: stocarea nu contează doar prin câtă energie păstrează, ci și prin câtă energie nu irosește.

Sodiul are și un avantaj de disponibilitate. Este mai abundent și, teoretic, mai ieftin decât litiul. Pentru aplicații de rețea, unde nu trebuie să înghesui cât mai multă energie într-un pachet mic și ușor, acest lucru poate deveni decisiv. O baterie mai grea, dar mai ieftină și mai sigură, poate fi perfect logică într-un container amplasat lângă un parc solar.

Legătura cu AI și centrele de date

Cererea de energie crește accelerat din cauza centrelor de date, a infrastructurii AI și a electrificării generale. Modelele mari de inteligență artificială nu consumă doar putere de calcul, ci și cantități uriașe de energie electrică. Pe măsură ce companiile construiesc centre de date noi, rețelele trebuie să devină mai stabile și mai flexibile.